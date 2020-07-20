При расшифровке черных ящиков с самолета МАУ будут присутствовать украинские и канадские специалисты, - посол в Канаде Шевченко

Канадские и украинские специалисты будут присутствовать при расшифровке французскими экспертами черных ящиков с самолета МАУ, сбитого над Ираном.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Сегодняшний день Шевченко назвал очень важным.

"Это шаг, который Иран делает с большим опозданием. Канада принимала участие в переговорах и была большим союзником Украины в этом вопросе (передачи самописцев – Ред.). Коммуникация между Канадой и Ираном происходила не просто. Между этими странами нет дипломатических отношений. После трагедии, когда Иран сбил этот самолет, Канада пошла на беспрецедентные меры. Она инициировала двухсторонние контакты на уровне членов правительства. Канада говорила то, что мы вместе согласовывали. Мы формировали требования и добивались начала расследования. Канада была одной из немногих стран, поддержавших логику, по которой ящики должны сначала быть привезены в Украину, а уже потом при потребности направляться в другие страны. Как мы знаем, этим путем Иран не пошел. Мы очень благодарны Канаде за поддержку и координацию действий в этом вопросе".

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Посол сообщил, что на практике сотрудничество между Украиной и Канадой в вопросе передачи ящиков и расследования трагедии происходит на трех уровнях:

"Первый – двухстороння координация в еженедельном, ежедневном, а иногда и в ещечасовом режиме. Второй – формат координации пяти стран, чьи граждане были среди пассажиров этого рейса – Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан. Эта группа создана по инициативе Украины и Канады для того, чтобы все пять стран говорили одним голосом. У нас с самого начала было убеждение, что такая координация поможет нам более эффективно вести переговоры с такой непростой страной, как Иран. И третий формат сотрудничества – ICAO – Международная организация гражданской авиации. Канада, в отличие от Украины, является членом совета этой организации, и мы именно благодаря канадским партнерам остро ставили вопрос о необходимости проводить расследование по международным стандартам.

Первая попытка получить черные ящики не была успешной. Но уже на июньской сессии совета ICAO нам удалось добиться твердого обещания направить ящики во Францию".

Шевченко объяснил, при участии каких стран будет происходить процесс расшифровки.

"Это технический вопрос, - сказал он. - Речь идет о том, чтобы качественно снять информацию, находящуюся на двух самописцах и качественно ее расшифровать. И у нас, и у Канады, и у других заинтересованных стран было право, гарантированное Чикагской конвенцией, присутствовать при расшифровке бортовых самописцев. И для нас важно этим правом воспользоваться. Думаю, что промежуточный результат должен нас удовлетворить. Мы нашли одну из самых лучших лабораторий в мире. Французские специалисты гарантируют расшифровку самописцев по самым высоким стандартам. Присутствие украинских специалистов должно гарантировать то, что мы как украинское государство, пережившее горе в связи с этой трагедией, должно быть уверено в том, что все процедуры будут соблюдены".

Посол напомнил, что сейчас одновременно продолжается сразу несколько расследований. Одно проводит Иран, он это должен делать, исходя из своих обязательств по Чикагской конвенции. Отдельное расследование проводит украинская сторона, руководствуясь украинским законодательством. Есть также предложение о создании международной следственной группы по примеру той, которая была создана для расследования трагедии с МН17 в 2014. Но пока это предложение "не нашло ответа", - подытожил Шевченко.

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Как сообщалось, сегодня Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации, где будет проведена его экспертиза. Французские эксперты успешно загрузили данные с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ PS75 и приступили к их расшифровке.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.