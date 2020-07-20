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Новости Убийство Шеремета
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Дело об убийстве Шеремета: В ООН призвали власти Украины обеспечить беспристрастное расследование и справедливый суд

Дело об убийстве Шеремета: В ООН призвали власти Украины обеспечить беспристрастное расследование и справедливый суд

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала власти обеспечить беспристрастное расследование и справедливый судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Мы призываем власти обеспечить привлечение к ответственности по этому громкому делу, одновременно обеспечивая все гарантии эффективного и беспристрастного расследования и справедливый судебный процесс для обвиняемых", - цитирует Цензор.НЕТ заявление Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

В заявлении указывается, что хотя доступ к суду был ограничен из-за пандемии COVID-19, международные стандарты по правам человека требуют, чтобы судебные слушания были публичными, если нет конкретной причины, чтобы этого не было.

"Мы настоятельно призываем суд обеспечить доступ к слушаниям всем журналистам и заинтересованным представителям общественности, в том числе путем трансляций в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что некоторые освещающие судебный процесс журналисты сталкивались с угрозами или подвергались нападениям в присутствии полиции со стороны протестующих, поддерживающих подозреваемых на суде.

"Мы призываем власти гарантировать безопасность присутствующих на судах и привлечь виновных в этих атаках к ответственности", - указали в миссии ООН по правам человека.

Дело об убийстве Шеремета: В ООН призвали власти Украины обеспечить беспристрастное расследование и справедливый суд 01

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Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.

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Автор: 

ООН (4180) суд (25135) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+11
Ага, после того как нелох и собаков назначили виновных.
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20.07.2020 22:42
+6
Да какая разница !!!

Дело об убийстве Шеремета: В ООН призвали власти Украины обеспечить беспристрастное расследование и справедливый суд - Цензор.НЕТ 7699
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20.07.2020 22:42
+4
«Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала власти обеспечить беспристрастное расследование и справедливый судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.Источник: https://censor.net/n3209205»
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20.07.2020 22:48
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Правила форума Совет форумчан
Ага, после того как нелох и собаков назначили виновных.
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20.07.2020 22:42 Ответить
Я не удивлюсь если их за это будут судить, на настоящем народном суде.
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20.07.2020 22:43 Ответить
Це той що має назву-суд Лінча ??))
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20.07.2020 22:57 Ответить
Український суд самий доброчесний суд в світі !!! Українські судді жодним чином не корумповані !!! Українські слідчі самі неупереджені в світі !!))
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20.07.2020 22:56 Ответить
Да какая разница !!!

Дело об убийстве Шеремета: В ООН призвали власти Украины обеспечить беспристрастное расследование и справедливый суд - Цензор.НЕТ 7699
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20.07.2020 22:42 Ответить
Даже в ООН вавию на ушко подсказывают: да, ну нах, величайший литер современнсти, сьезжай с гнилой темы, бо брпонепамперсы не выдержат
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20.07.2020 22:45 Ответить
ООН вписалось за журналистов пидо-шария..
ООН призывает прессовать активистов..
ООН плевать на войну в Украине..
Конченная организация леваков...

Кроме того, отмечается, что некоторые освещающие судебный процесс журналисты сталкивались с угрозами или подвергались нападениям в присутствии полиции со стороны протестующих, поддерживающих подозреваемых на суде.Источник: https://censor.net/n3209205
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20.07.2020 22:44 Ответить
«Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала власти обеспечить беспристрастное расследование и справедливый судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.Источник: https://censor.net/n3209205»
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20.07.2020 22:48 Ответить
https://censor.net/user/466090 - если бы не активисты, то обвиняемых давно бы уже посадили по сфабрикованному делу...
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20.07.2020 22:49 Ответить
Т.е. ООН не сделала заявление?
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20.07.2020 23:24 Ответить
Тобто екзерсіс Шоу «Шустер&К°», не переконало ООН.
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20.07.2020 22:46 Ответить
Це від хроничного недоїдання та важкої, виснажливої праці !!))
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20.07.2020 23:00 Ответить
Объясните, почему именно в Одессе всплывает всякое говно ?

***
Після провалу в Києві бізнесмен-ресторатор і народний депутат України від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко буде балотуватись на посаду міського голови Одеси

Дело об убийстве Шеремета: В ООН призвали власти Украины обеспечить беспристрастное расследование и справедливый суд - Цензор.НЕТ 9493
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20.07.2020 22:48 Ответить
Випірнув, бо в нього дупаякукім !!))
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20.07.2020 23:02 Ответить
Любят евреи Одессу 🤣🤣🤣
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20.07.2020 23:05 Ответить
А после Одессы подастся в Крыжополь?
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20.07.2020 23:13 Ответить
в Тернополь идет кум Витя из "Одного разу під Полтавою"
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20.07.2020 23:21 Ответить
Из разговора Кучмы c Деркачем (пленки Мельниченко)
12 июня 2000 года
Деркач: Так, Леонид Данилович, тут я оставлю это вам, да?
Кучма: Оставляй.
Деркач: И еще сразу одно. Может, почитаете буквально три минуты. Вот это почитайте.
ЭТО ТОТ, КТО ОРГАНИЗОВАЛ ВОТ ЭТУ ВОТ СТАТЬЮ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПУТИН - ЭТО АНДРЕЙ ДЕРКАЧ.
ВОТЭТО ВОТ ВСЯ ЭТА, ГОНГАДЗЕ ЭТОТ.
Кучма: Гонгадзе это?
Деркач: Да, да.
Кучма: Так ты за этим можешь следить, это самое?
Деркач: Да и так уже ****** ему будет. Я его, *****, задрочу до конца.
https://protocol.ua/ua/plivki_(audiozapisi)_mayora_mikoli_melnichenko/
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20.07.2020 23:55 Ответить
Шокін заявив, що вбивства Шеремета і Гонгадзе організувала одна людина


"На мій погляд, до цього (вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета - ред.) причетна одна людина - і до того вбивства, і до іншого. Я так дійсно сказав раніше, і я такої думки й зараз... Я вважав і вважаю, якщо інше поки не доказано, то моя версія - права. Я вважаю, що це зробила, організувала одна людина, виконавці могли бути інші", - сказав Віктор Шокін.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1881601-shokin-zayaviv-scho-vbivstva-sheremeta-i-gongadze-organizuvala-odna-lyudina
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20.07.2020 23:55 Ответить
ну тут оон хочет от брифингарей бебебекова и гнусавого чтоб не садили Патриотов по беспределу,что удивительно.
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21.07.2020 09:21 Ответить
Задля того щоб забезпечити неупереджене розслідування, його принаймні треба розпочати. А те що в нас вже розпочате - мені за неупереджене не вважається. Так італійське "правосуддя" і лізе в голову.
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21.07.2020 14:19 Ответить
 
 