Дело об убийстве Шеремета: В ООН призвали власти Украины обеспечить беспристрастное расследование и справедливый суд

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала власти обеспечить беспристрастное расследование и справедливый судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Мы призываем власти обеспечить привлечение к ответственности по этому громкому делу, одновременно обеспечивая все гарантии эффективного и беспристрастного расследования и справедливый судебный процесс для обвиняемых", - цитирует Цензор.НЕТ заявление Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

В заявлении указывается, что хотя доступ к суду был ограничен из-за пандемии COVID-19, международные стандарты по правам человека требуют, чтобы судебные слушания были публичными, если нет конкретной причины, чтобы этого не было.

"Мы настоятельно призываем суд обеспечить доступ к слушаниям всем журналистам и заинтересованным представителям общественности, в том числе путем трансляций в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что некоторые освещающие судебный процесс журналисты сталкивались с угрозами или подвергались нападениям в присутствии полиции со стороны протестующих, поддерживающих подозреваемых на суде.

"Мы призываем власти гарантировать безопасность присутствующих на судах и привлечь виновных в этих атаках к ответственности", - указали в миссии ООН по правам человека.

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Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.

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