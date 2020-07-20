Мужчина скотчем приклеил к 200-гривневой купюре нитку и больше года пополнял счет на мобильном
Злоумышленник 44 раза пополнил счет в терминалах Одессы и области. Ущерб оценивают в 50 тыс. гривен. Мужчину поймали и могут посадить на 8 лет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
"С мая прошлого года подозреваемый с помощью разрезанной двухсотгривневой купюры, нитки и клейкой ленты изготовил специальное устройство. С его помощью он одной и той же купюрой неоднократно через терминал онлайн платежей пополнял свой мобильный счет. Полученные средства молодой человек перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные", - сказано в сообщении.
Жителя Беляевского района разоблачили киберполицейские.
Ему сообщили о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до 8 лет за решеткой.
Также на Цензор.НЕТ: Мошенники через "call-центр" каждый день выманивали у украинцев 50 тыс. гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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ну как хаоса, последние годы совка конечно, когда еще по 2 коп звонили и начало 90-х, когда карты для таксоматов ввели это тоже работало, причем всегда настолько безотказно, что я вообще не понимал почему этим массово не пользуются люди.
ну а дальше мобильные пошли и нафиг надо уже, вообще, мне без проблем было 2 копейки бросить, только имелись они далеко не всегда, это менять надо гдето, по 10 коп. хотя бы.
Вы небойсь с кацапии пишете ?
За те, що вони не дали тобі порізати на металлобрухт і відвезти в Турцію, ті підприємства, якими вони зараз керують, і які дають роботу і зарплату десяткам тисяч людей ??
От за скільки, ти продав свій ваучер скупщику з россії у 1998?
За 30 гривень?
Вгадав?
З твоєї реакції і так видно, що ти 73,22%-й.
Интересно чем в молодости промышлял Беня ?
И не говори про мораль возле украинского суда - могут за оскорбление правосудея наказать!
Нормальные купюроприемники надо ставить. А лучше вообще без них...
- Прочитал у вас статью про онанизм и решил попробовать...
Подробные фото устройства в студию.
А СХЕМУ МОЖНО?
как говорится, цели определены, задачи ясны, за работу товарищи!
Вообще то этот способ довольно старый, http://oldforum.xakep.ru/m_2462718/tm.htm прочти здесь и убедись сам .
а перьевой ручкой еще проще.
получить зарплату банковскими пачками для бухгалтеров это был настоящий ад, работник у кассы пересчитывал весь пакован а вся остальная бригада молчаливо и терпеливо ожидала в очереди.
А то що недоторкані резерви зерна продала Зе влада і ніхто з них не сів на зону - то нормально
Зайцева за 6 забранных жизней получила столько же, сколько этот мошенник за 50К денег.
Тільки методологія недостатньо описана - https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/odeski-kiberpoliczejski-vikrili-zhitelya-bilyajivskogo-rajonu-u-shaxrajstvi/ отдел коммуникации полиции Одесской области
На що всі читачі і скаржаться
фонов и "трояки" для газводы с сиропом....... сверлили маленкую дирочку.....
Про це вже у вікіопедії описано https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C Неразменный рубль