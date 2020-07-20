Мужчина скотчем приклеил к 200-гривневой купюре нитку и больше года пополнял счет на мобильном

Злоумышленник 44 раза пополнил счет в терминалах Одессы и области. Ущерб оценивают в 50 тыс. гривен. Мужчину поймали и могут посадить на 8 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

"С мая прошлого года подозреваемый с помощью разрезанной двухсотгривневой купюры, нитки и клейкой ленты изготовил специальное устройство. С его помощью он одной и той же купюрой неоднократно через терминал онлайн платежей пополнял свой мобильный счет. Полученные средства молодой человек перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные", - сказано в сообщении.

Жителя Беляевского района разоблачили киберполицейские.

Ему сообщили о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 8 лет за решеткой.

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