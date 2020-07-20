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Новости Коронавирус и карантин
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Ограничения на въезд в Израиль для иностранцев продлены до 1 сентября, - Управление гражданской авиации

Ограничения на въезд в Израиль для иностранцев продлены до 1 сентября, - Управление гражданской авиации

Действие ограничений на въезд в Израиль продлено по крайней мере до 1 сентября. Это касается и транзитных пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jerusalem Post, Управление гражданской авиации Израиля объявило, что действующие ограничения на въезд в Израиль будут действовать по крайней мере до 1 сентября этого года.

В настоящее время только граждане или жители Израиля могут въезжать в страну. Ожидается введение некоторых исключений, в том числе на визиты ближайших родственников иммигрантов в Израиль, для прибытия на такие праздники, как рождение ребенка или свадьба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль ужесточает карантин из-за увеличения количества людей, инфицированных коронавирусом

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Израиль (1936) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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- вирус вирус, запишись на папирус...а с папируса на флешку, а с флешки на Олежку, а с Олежки на Якова, а с Якова на всякого...произнесите это Самуил Яковлевич три раза и..
- я дико извиняюсь... абалдел трошки аж заслушался....а вы таки точно наш новый врач ?
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20.07.2020 23:12 Ответить
Ответные санкции, запретить въезд в Умань...
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21.07.2020 09:14 Ответить
На що євреї тільки не підуть аби ледь-ледь напівпоца зеленого до себе не впускати... І Я їх розумію!
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21.07.2020 09:14 Ответить
 
 