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Ограничения на въезд в Израиль для иностранцев продлены до 1 сентября, - Управление гражданской авиации
Действие ограничений на въезд в Израиль продлено по крайней мере до 1 сентября. Это касается и транзитных пассажиров.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jerusalem Post, Управление гражданской авиации Израиля объявило, что действующие ограничения на въезд в Израиль будут действовать по крайней мере до 1 сентября этого года.
В настоящее время только граждане или жители Израиля могут въезжать в страну. Ожидается введение некоторых исключений, в том числе на визиты ближайших родственников иммигрантов в Израиль, для прибытия на такие праздники, как рождение ребенка или свадьба.
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- вирус вирус, запишись на папирус...а с папируса на флешку, а с флешки на Олежку, а с Олежки на Якова, а с Якова на всякого...произнесите это Самуил Яковлевич три раза и..
- я дико извиняюсь... абалдел трошки аж заслушался....а вы таки точно наш новый врач ?