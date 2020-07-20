Ограничения на въезд в Израиль для иностранцев продлены до 1 сентября, - Управление гражданской авиации

Действие ограничений на въезд в Израиль продлено по крайней мере до 1 сентября. Это касается и транзитных пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jerusalem Post, Управление гражданской авиации Израиля объявило, что действующие ограничения на въезд в Израиль будут действовать по крайней мере до 1 сентября этого года.

В настоящее время только граждане или жители Израиля могут въезжать в страну. Ожидается введение некоторых исключений, в том числе на визиты ближайших родственников иммигрантов в Израиль, для прибытия на такие праздники, как рождение ребенка или свадьба.

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