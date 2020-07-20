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Население Украины с начала 2020 года сократилось на 116 тыс. человек, - Госстат

Население Украины с начала 2020 года сократилось на 116 тыс. человек, - Госстат

С января по май 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 116,7 тыс. человек. Умерших за это время вдвое больше, чем родившихся.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным на сайте Госстата, население в Украине на 1 июня 2020 года составило 41 млн 785 тыс. человек.

"В течение января-мая 2020 года численность населения уменьшилась на 116,7 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных", - отмечается в сообщении.

Так, в 2019 году численность населения по состоянию на 1 июля составляла 42 млн 30 тыс. 832 человека.

Также на Цензор.НЕТ: Население Украины может к 2100 году сократиться до 17,5 млн человек, - исследование

Автор: 

демография (297) статистика (2310) население (155) Госстат (220)


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Топ комментарии
+8
Население Украины с начала 2020 года сократилась на 116 тыс. человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 4649
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20.07.2020 23:22
+6
ну количество умерших еще как-то можно посчитать...но вот численность населения без переписи...это уже для Госстата "плавающая как им надо" величина
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20.07.2020 23:21
+6
Кто-то еще верит что Нас Украинцев осталось 42 миллиона !? Мне нет... ******** все это..
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21.07.2020 01:05
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№73
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20.07.2020 23:26 Ответить
Ти шо їх, рахуєш?
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20.07.2020 23:36 Ответить
я у нього був №72, (за цитату з мемуарів Олланда, як ***** визвірялося на Порошенка).
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20.07.2020 23:41 Ответить
Ахахаха. Зовсім юльок злетів з катушок. А іноді й нічого так.
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20.07.2020 23:44 Ответить
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20.07.2020 23:49 Ответить
Ой, знов образивсь. 😂
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20.07.2020 23:52 Ответить
Це порядковий номер в списку тріпачів. Всього 98, але список поповнюється.
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20.07.2020 23:42 Ответить
ну количество умерших еще как-то можно посчитать...но вот численность населения без переписи...это уже для Госстата "плавающая как им надо" величина
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20.07.2020 23:21 Ответить
Проффесор Криклий уже сосчитал.
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20.07.2020 23:24 Ответить
коронавирус это всё коронавирус проклятый зараза . Цікаво , як будуть рахувать населення в новостворених районах ? В деякі села просто не можна доїхать навіть на совецькому Уазіку .
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20.07.2020 23:53 Ответить
Население Украины с начала 2020 года сократилась на 116 тыс. человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 4649
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20.07.2020 23:22 Ответить
Нас 52 мільйона!
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20.07.2020 23:25 Ответить
А вы кто ?
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20.07.2020 23:29 Ответить
Нас 42 млн 30 тыс. 832 человека - це без ОРДЛО і Криму , і, уєхавших в 1992-1998 на історічєскую родіну.
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20.07.2020 23:39 Ответить
Не больше 33-35 миллионов
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21.07.2020 01:47 Ответить
на кацапії-не більш 80-85 млн...
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21.07.2020 07:50 Ответить
21 апреля 2019 года поняли - что ждёт и перестали зачинать?
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20.07.2020 23:28 Ответить
42 млн 30 тыс. 832 человека - це без ОРДЛО і Криму ?
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20.07.2020 23:30 Ответить
Та так усіх об'єднують, та з міііром.
Ці об'єднають, тільки попусти.
То їхня слава приросла Сибіром,
А це вже нами хоче прирости.
(с) Л. Костенко
...о ц е вже не ховається,
відкритим текстом шпарить

Население Украины с начала 2020 года сократилась на 116 тыс. человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 3996
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20.07.2020 23:33 Ответить
21 04 2019 здравий смисл поньос сакрушительноє параженіє дякуючи і всяким касьяновим...так шо нехай тепер не скиглить
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20.07.2020 23:39 Ответить
Вот гнида. Любитель русских.
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20.07.2020 23:41 Ответить
Зєля їде у відпустку на задрипаний острів!
В цей же час поблизу буде ще одне ***** тільки рахляндське! Зрада наближається!
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20.07.2020 23:35 Ответить
Там прикордонники насторожі.
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20.07.2020 23:39 Ответить
А ще якби зермак в турму і надовго...
Знову нелоха в темну зіграють
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20.07.2020 23:41 Ответить
А якщо чесно мені реально стрьомно зєлю зашугати... це не порох
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20.07.2020 23:42 Ответить
Ты смотри как враги Украины выучили Украинский язык
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20.07.2020 23:41 Ответить
Епоху бідності подолано, достроково.
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20.07.2020 23:46 Ответить
Украине нужно внести в Конституцию декларацию доходов всех чиновников .В том числе благотворительных фондов и неблаготворительных с конечными бенефициарами . Убрать всех иностранцев из Набьлюдательных советов - Это бред и предательство Родины.
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20.07.2020 23:47 Ответить
Сейчас в репродуктивном возрасте находятся люди родившиеся в 90-е. Их не только мало, они европеизированы, то есть не хотят рожать вообще, или рожают одного ребенка после тридцати.
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20.07.2020 23:55 Ответить
Кто-то еще верит что Нас Украинцев осталось 42 миллиона !? Мне нет... ******** все это..
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21.07.2020 01:05 Ответить
Эти данные включают информацию по последней переписи с поправкой на разницу между умершими/родившимися, выехавшими/приехавшими. Вот только по уехавшим в статистику идут только те, кто снялся с учета и уехал на ПМЖ, а таких не так уж много. Большинство уехавших на заработки не снимаются с регистрации, не регистрируются в зарубежных посольствах как уехавшие на ПМЖ. Вот есть информация от официальных лиц: 3 млн украинцев на заработках за границей. Соответственно можно сразу от 42 млн (да, это без учета Крыма и части Донбасса) отнять 3 млн и получаем 39 млн жителей в Украине на данный момент. Но фактически на заработках, очевидно, раза в 2 так больше, а значит, примерно 36 млн человек сейчас проживает в Украине.
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21.07.2020 01:34 Ответить
теперь всё можно списать на китайский вирус.
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21.07.2020 05:46 Ответить
Хотите уехать зарубеж на ПМЖ? звоните Изе Вассерману!
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21.07.2020 06:12 Ответить
И что? И все... Сказала Смерть начиная промысел со слабых, убогих и скудоумных. (Гётте)
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21.07.2020 06:47 Ответить
В результате коронавируса в Украине:
1) Повысилась рождаемость.
2) Снизилась смертность.
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21.07.2020 09:37 Ответить
Чем меньше хохлов - тем больше свободного чернозема для кого то......
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21.07.2020 09:55 Ответить
 
 