Население Украины с начала 2020 года сократилось на 116 тыс. человек, - Госстат

С января по май 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 116,7 тыс. человек. Умерших за это время вдвое больше, чем родившихся.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным на сайте Госстата, население в Украине на 1 июня 2020 года составило 41 млн 785 тыс. человек.

"В течение января-мая 2020 года численность населения уменьшилась на 116,7 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных", - отмечается в сообщении.

Так, в 2019 году численность населения по состоянию на 1 июля составляла 42 млн 30 тыс. 832 человека.

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