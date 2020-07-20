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Принятие законопроекта №3658 позволит государству сбалансировать ситуацию на рынке и сохранить зеленую энергетику, - Бутусов

Принятие законопроекта №3658 позволит государству сбалансировать ситуацию на рынке и сохранить зеленую энергетику, - Бутусов

Завтра на голосование Верховной Рады будет вынесен законопроект №3658. Он предполагает значительное снижение тарифов на зеленую энергетику в обмен на гарантии выплат и продление зеленого тарифа на два года.

Как пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, законопроект №3658 - "последний шанс упорядочить хаос и остановить безостановочное падение энергетики в целом, и создать правила игры, которые были бы выполнимы в нынешних условиях".

Он подчеркнул, что в поддержку этого документа высказались публично все крупные бизнес-ассоциации.

"Украинская экономика и энергетика сейчас в жесточайшем кризисе, какого не было 30 лет. Колоссальное падение производства в промышленности резко снизило потребление электрики. И вот за остатки потребления на этом рынке борются производители зеленой энергетики, "Энергоатом" и угольные электростанции. И денег не хватает никому, убытки наращиваются во всех отраслях. Зеленая энергетика - самая перспективная, однако действующие зеленые тарифы были откровенно грабительскими и неподъемными для государства. Законопроект 3658 - компромисс, он резко снижает тарифы, по ряду видов станций до 50%. Это позволит государству сбалансировать ситуацию на рынке, и самое главное - сохранить зеленую энергетику", - заявил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина потеряет 250 млрд гривен из-за судов с "зелеными" инвесторами, - Центр Разумкова

Он напомнил, что "многие финансово-промышленные группы в урегулировании не заинтересованы, ряд олигархов интересует, чтобы все осталось как сейчас".

"Завтра от голосования депутатов зависит не только энергетика, завтра депутаты покажут, намерены ли они хотя бы тормозить надвигающийся экономический коллапс", - заявил Бутусов.

Принятие законопроекта №3658 позволит государству сбалансировать ситуацию на рынке и сохранить зеленую энергетику, - Бутусов 01

Также читайте: Меморандум о снижении "зеленых" тарифов улучшает ситуацию на энергорынке, но не решает проблему по существу, - вице-президент "Энергоатома" Галущенко

Автор: 

ВР (29272) энергетика (2566) Бутусов Юрий (4381) Энергорынок (24) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+15
Гоните Ахметова и КО с ихними *зелеными тарифами* в сраку. Ету схему подписали во время Януковоща для масштабного воровства денег из бюджета и уничтожения украинской атомной енергетики в угоду кремля. Почему Укараина с Газпромом по кабальному договору судилась и выиграла суд, а с Ахметовыми и точно такой же кабальной схемой в *зеленой* енергетике (бери или плати) продолжает стоять раком? Почему у нас гидроенергетика не подпадает под *зеленую енергетику*, как ето принято во всем мире? Потому что гидроенергетику Ахметов еще не прихватизировал? Страной правит Мафия и бандиты.
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20.07.2020 23:51
+14
Сбалансировать ето как? Повысить тарифы и опять залезть народу в карман чтобы Ахметов еще замков и яхт за границей наскупал и финансировал боевиков продлевая войну на десятки лет?
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20.07.2020 23:41
+8
в поддержку этого документа высказались публично все крупные бизнес-ассоциации
Идите вы нах. со своими бизнесасоциациями. Знаем мы етих *бизнесменов*, которые до нитки обобрали народ. Украинцы и так самые нищие на континенте
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20.07.2020 23:43
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Правила форума Совет форумчан
І що, "енергетика" Бєні почне називатись ЗЄльоной?
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20.07.2020 23:30 Ответить
Не треба вам АЕС.
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20.07.2020 23:36 Ответить
и поэтому нужно срочно ввести раб тарифы, ато тамжынашилюди.
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20.07.2020 23:34 Ответить
Сбалансировать ето как? Повысить тарифы и опять залезть народу в карман чтобы Ахметов еще замков и яхт за границей наскупал и финансировал боевиков продлевая войну на десятки лет?
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20.07.2020 23:41 Ответить
Тарифы для объектов сэс наоборот, понижают. По теории ты должен петь осанну, но так как не знаешь матчасть, несёшь просто бредятину типа "слышал звон" и скорее всего он запоребриковый, то есть вечерний.
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21.07.2020 01:41 Ответить
в поддержку этого документа высказались публично все крупные бизнес-ассоциации
Идите вы нах. со своими бизнесасоциациями. Знаем мы етих *бизнесменов*, которые до нитки обобрали народ. Украинцы и так самые нищие на континенте
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20.07.2020 23:43 Ответить
Не правда, они тебя не обирают. Это ради твоего будущего все делается
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21.07.2020 00:12 Ответить
ты азм есмь царь, что за весь народ отчитываешься? А почему например я не нищий, украл наверное, судя твоей примитивной логике и домыслам?
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21.07.2020 01:44 Ответить
Гоните Ахметова и КО с ихними *зелеными тарифами* в сраку. Ету схему подписали во время Януковоща для масштабного воровства денег из бюджета и уничтожения украинской атомной енергетики в угоду кремля. Почему Укараина с Газпромом по кабальному договору судилась и выиграла суд, а с Ахметовыми и точно такой же кабальной схемой в *зеленой* енергетике (бери или плати) продолжает стоять раком? Почему у нас гидроенергетика не подпадает под *зеленую енергетику*, как ето принято во всем мире? Потому что гидроенергетику Ахметов еще не прихватизировал? Страной правит Мафия и бандиты.
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20.07.2020 23:51 Ответить
тут соглашусь, атомную энергию давно пора уничтожать.- она самая дорогая.
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21.07.2020 01:46 Ответить
вижу подкинули баблишка на лечение...
ну а суды, то ж потом отдавать
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20.07.2020 23:59 Ответить
это тебе не наши суды. Там или отдаешь, или арестовывают и описывают имущество.
А за невыполнение решений международного суда на который Украина подписалась, понимаешь чем грозит?
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21.07.2020 00:14 Ответить
бутусова купили?!.. фу! гадость!
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21.07.2020 00:02 Ответить
Вихід з зеленої енергетичної залежності є: встановити земельний податок на підприємства енергетичної галузі на рівні, достатньому для виконання зобов'язань по тарифах.
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21.07.2020 00:09 Ответить
а потом получить в харю в арбитраже.
Есть лучше выход - поднять тебе цену за электроэнергию.
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21.07.2020 00:11 Ответить
Зелена енергетіка ,це мізерна частка в енергобалансі України , тому вона не може так впливати на вартість е/енергіі, на вартість впливають інші чинники !!))
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21.07.2020 00:17 Ответить
Тут старий бойовий товариш цікавиться.

https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman


https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman Роман Донік :

"Бутусов аналитику по спасению Хомаком раненого морпеха уже выдал? Ну, как положено, как он это 6 лет делал. С обличениями, с обвинениями. Или сделал "чик, я в домике"?"
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21.07.2020 00:24 Ответить
Герусу уже нужно начинать думать, как он будет отмазываться у следователя по одному из уголовных дел на него.
Как так получилось, что Герус в составе национальной комиссии с 2014 года сам же принимал участие в разработке законов об Зеленом тарифе и формировании расценок до 2030 года,
а тут вдруг стал ярым противником этого же Зеленого тарифа.

На лицо явное выполнение заказа Коломойского.
А еще про схему "Золотой ключик" никто не забыл...
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21.07.2020 00:31 Ответить
Коломойский.. Герус.. Ахметов.. ну что вы ка кдети малые ищете кошек, которой нет.
Всё гораздо прозаичнее - комплектующие подешевели уже более чем в два раза, держава не хочет быть лохом и спонсировать по старым дорогим тарифам уже копеечные станции.
За этот проект нужно срочно проголосовать, так как компенсация должна соответствовать реальным затратам на оборудование. Вот кричат олигархи.. так им для новых объектов снизят тариф на 60%. Поэтому повторяю, проект поправок № 3658 завтра(уже сегодня) примут 100% во благо вас, нарида.
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21.07.2020 02:03 Ответить
Порошенко з Ахметовим провели потужну реформу в зеленiй енергетицi i якщо на неї встановили самi вищi тарифи в Европi то так треба було щоб путiн не напав
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21.07.2020 02:10 Ответить
и тут Порошенко ему в рот насрал...
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21.07.2020 06:12 Ответить
Интересно что выгодней, сейчас профиэнансировать зелёную энергетику или через 10 лет финансировать строительство 11 новых энергоблоков АЭС, взамен выведенных из эксплуатации
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21.07.2020 03:30 Ответить
Принимать законы недостаточно, нада их еще и исполнять.
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21.07.2020 09:12 Ответить
https://twitter.com/gladenkoa
https://twitter.com/gladenkoa

Неисправимый Мизантроп

@gladenkoa


Электромобили в ахметовской Украине.

Ухвалення законопроєкту №3658 дозволить державі збалансувати ситуацію на ринку і зберегти зелену енергетику, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1777
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21.07.2020 12:24 Ответить
 
 