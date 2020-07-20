Принятие законопроекта №3658 позволит государству сбалансировать ситуацию на рынке и сохранить зеленую энергетику, - Бутусов

Завтра на голосование Верховной Рады будет вынесен законопроект №3658. Он предполагает значительное снижение тарифов на зеленую энергетику в обмен на гарантии выплат и продление зеленого тарифа на два года.

Как пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, законопроект №3658 - "последний шанс упорядочить хаос и остановить безостановочное падение энергетики в целом, и создать правила игры, которые были бы выполнимы в нынешних условиях".

Он подчеркнул, что в поддержку этого документа высказались публично все крупные бизнес-ассоциации.

"Украинская экономика и энергетика сейчас в жесточайшем кризисе, какого не было 30 лет. Колоссальное падение производства в промышленности резко снизило потребление электрики. И вот за остатки потребления на этом рынке борются производители зеленой энергетики, "Энергоатом" и угольные электростанции. И денег не хватает никому, убытки наращиваются во всех отраслях. Зеленая энергетика - самая перспективная, однако действующие зеленые тарифы были откровенно грабительскими и неподъемными для государства. Законопроект 3658 - компромисс, он резко снижает тарифы, по ряду видов станций до 50%. Это позволит государству сбалансировать ситуацию на рынке, и самое главное - сохранить зеленую энергетику", - заявил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина потеряет 250 млрд гривен из-за судов с "зелеными" инвесторами, - Центр Разумкова

Он напомнил, что "многие финансово-промышленные группы в урегулировании не заинтересованы, ряд олигархов интересует, чтобы все осталось как сейчас".

"Завтра от голосования депутатов зависит не только энергетика, завтра депутаты покажут, намерены ли они хотя бы тормозить надвигающийся экономический коллапс", - заявил Бутусов.

Также читайте: Меморандум о снижении "зеленых" тарифов улучшает ситуацию на энергорынке, но не решает проблему по существу, - вице-президент "Энергоатома" Галущенко