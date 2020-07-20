Принятие законопроекта №3658 позволит государству сбалансировать ситуацию на рынке и сохранить зеленую энергетику, - Бутусов
Завтра на голосование Верховной Рады будет вынесен законопроект №3658. Он предполагает значительное снижение тарифов на зеленую энергетику в обмен на гарантии выплат и продление зеленого тарифа на два года.
Как пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, законопроект №3658 - "последний шанс упорядочить хаос и остановить безостановочное падение энергетики в целом, и создать правила игры, которые были бы выполнимы в нынешних условиях".
Он подчеркнул, что в поддержку этого документа высказались публично все крупные бизнес-ассоциации.
"Украинская экономика и энергетика сейчас в жесточайшем кризисе, какого не было 30 лет. Колоссальное падение производства в промышленности резко снизило потребление электрики. И вот за остатки потребления на этом рынке борются производители зеленой энергетики, "Энергоатом" и угольные электростанции. И денег не хватает никому, убытки наращиваются во всех отраслях. Зеленая энергетика - самая перспективная, однако действующие зеленые тарифы были откровенно грабительскими и неподъемными для государства. Законопроект 3658 - компромисс, он резко снижает тарифы, по ряду видов станций до 50%. Это позволит государству сбалансировать ситуацию на рынке, и самое главное - сохранить зеленую энергетику", - заявил журналист.
Он напомнил, что "многие финансово-промышленные группы в урегулировании не заинтересованы, ряд олигархов интересует, чтобы все осталось как сейчас".
"Завтра от голосования депутатов зависит не только энергетика, завтра депутаты покажут, намерены ли они хотя бы тормозить надвигающийся экономический коллапс", - заявил Бутусов.
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Идите вы нах. со своими бизнесасоциациями. Знаем мы етих *бизнесменов*, которые до нитки обобрали народ. Украинцы и так самые нищие на континенте
ну а суды, то ж потом отдавать
А за невыполнение решений международного суда на который Украина подписалась, понимаешь чем грозит?
Есть лучше выход - поднять тебе цену за электроэнергию.
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https://twitter.com/donikroman Роман Донік :
"Бутусов аналитику по спасению Хомаком раненого морпеха уже выдал? Ну, как положено, как он это 6 лет делал. С обличениями, с обвинениями. Или сделал "чик, я в домике"?"
Как так получилось, что Герус в составе национальной комиссии с 2014 года сам же принимал участие в разработке законов об Зеленом тарифе и формировании расценок до 2030 года,
а тут вдруг стал ярым противником этого же Зеленого тарифа.
На лицо явное выполнение заказа Коломойского.
А еще про схему "Золотой ключик" никто не забыл...
Всё гораздо прозаичнее - комплектующие подешевели уже более чем в два раза, держава не хочет быть лохом и спонсировать по старым дорогим тарифам уже копеечные станции.
За этот проект нужно срочно проголосовать, так как компенсация должна соответствовать реальным затратам на оборудование. Вот кричат олигархи.. так им для новых объектов снизят тариф на 60%. Поэтому повторяю, проект поправок № 3658 завтра(уже сегодня) примут 100% во благо вас, нарида.
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Неисправимый Мизантроп
@gladenkoa
Электромобили в ахметовской Украине.