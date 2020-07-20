За первый год Зеленский выполнил около 20% своей предвыборной программы, далее будут сложные дела, - "слуга народа" Стефанчук

Команда президента Владимира Зеленского за первый год у власти выполнила около 20% предвыборных обещаний.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, избранный от президентской партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Если взять пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал - это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство т.д. - он уже выполнил", - рассказал он.

Как отметил первый вице-спикер Рады, "за первый год 20% - это неплохо".

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"Далее будут сложные дела - это вопрос системных преобразований, вопросы экономических реформ. И здесь у нас уже есть готовые наработанные ответы. Как они будут продвигаться - посмотрим. Но и у президента, и у Рады есть намерения, чтобы это воплотилось", - добавил Стефанчук.