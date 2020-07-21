Посол Украины в США Ельченко будет по совместительству представлять страну на Ямайке и в Антигуа и Барбуда
Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в США Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству.
Соответствующий указ №288/2020 от 20 июля опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в США Ельченко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству", – сказано в тексте указа.
Как сообщалось, Зеленский 19 декабря 2019 года уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.
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з іншого боку "кокс" (не заради виробництва) їм на єрефії так надійніше отримувати!
Граждан США в Украине живет единицы.
А граждан Антигуа и Барбуда до-хренищи!