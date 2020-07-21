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Посол Украины в США Ельченко будет по совместительству представлять страну на Ямайке и в Антигуа и Барбуда

Посол Украины в США Ельченко будет по совместительству представлять страну на Ямайке и в Антигуа и Барбуда

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в США Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству.

Соответствующий указ №288/2020 от 20 июля опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в США Ельченко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству", – сказано в тексте указа.

Как сообщалось, Зеленский 19 декабря 2019 года уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Также на Цензор.НЕТ: Пристайко назначен послом Украины в Великобритании

Автор: 

Ельченко Владимир (279) Зеленский Владимир (20734) посол (1807) Ямайка (9)


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Топ комментарии
+2
Для США ЗЄ=0 і в Єльченка різко зменшилось навантаження. Щоб посол, в наймогутнішій країні Світу, не бив байдики, йому навішали екзотичні країни
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21.07.2020 00:13
+2
Такое "объединение" - обычная дипломатическая практика для многих стран... Содержание отдельного посольства или консульства - "дорогое удовольствие" и часто не стоит этих затрат... На Ямайку и Барбуды не так много ездит наших людей - только "золотые", ради экзотики, пузо погреть на песках Карибов. Ещё меньше ездит к нам с Ямайки и Барбуд с Антигуа... Торговые контакты отсутствуют вообще - мы не носим ожерелий из ракушек, а ямайцы - "вышиванки"... Так зачем нам там нужно отдельное диппредставительство?...
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21.07.2020 06:36
+1
"крокодилы, пальмы, бао, бабы и жена французского посла" (С)
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21.07.2020 00:07
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а как же Оман ?
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21.07.2020 00:05 Ответить
"крокодилы, пальмы, бао, бабы и жена французского посла" (С)
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21.07.2020 00:07 Ответить
Для США ЗЄ=0 і в Єльченка різко зменшилось навантаження. Щоб посол, в наймогутнішій країні Світу, не бив байдики, йому навішали екзотичні країни
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21.07.2020 00:13 Ответить
это ему привелегия, а не работа и навешивание, теперь он сможет абсолютно обоснованно убыть в Барбуду какую-нибудь, где после тисканья местных мулаток и попивания коктейлей, зарядить какую-нибудь патриотичную акцию, ну нарисовать карту Украины с крымом на песке например или даже сфотать желтый песок местного пляжа на фоне моря, сойдет за украинский флаг, за это ему премия, почет и уважуха на родине, барбудианцы с нами!
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21.07.2020 00:20 Ответить
Так было всегда, т.к. там нет украинских диппредставительств. В чем проблема? Или тебе просто надо проблеваться и прогнать зраду?
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21.07.2020 07:28 Ответить
Нє всєгда. Країнами Карибського басейну займалось посольство на Кубі.
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21.07.2020 08:41 Ответить
хм.. это что !? Повышение по службе, наказание или подработок по собственному желанию !?
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21.07.2020 00:37 Ответить
Дембельский аккорд
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21.07.2020 01:22 Ответить
Такое "объединение" - обычная дипломатическая практика для многих стран... Содержание отдельного посольства или консульства - "дорогое удовольствие" и часто не стоит этих затрат... На Ямайку и Барбуды не так много ездит наших людей - только "золотые", ради экзотики, пузо погреть на песках Карибов. Ещё меньше ездит к нам с Ямайки и Барбуд с Антигуа... Торговые контакты отсутствуют вообще - мы не носим ожерелий из ракушек, а ямайцы - "вышиванки"... Так зачем нам там нужно отдельное диппредставительство?...
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21.07.2020 06:36 Ответить
просто у крємлеботів (ху їх вже знає звідки не всіх відправили на тему "терориста" з луцька), а вінокуров у них на єреф окремий посол на ямайці! вони просто заздрять нашому ефективному пословикористуванні!
з іншого боку "кокс" (не заради виробництва) їм на єрефії так надійніше отримувати!
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21.07.2020 15:59 Ответить
И по совместильств подрабатывать в Макдоналдсе🤔🤫🤣🤣😂
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21.07.2020 06:50 Ответить
Почему не наоборот?
Граждан США в Украине живет единицы.
А граждан Антигуа и Барбуда до-хренищи!
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21.07.2020 09:32 Ответить
Сколько же тебе рокив---брежневский ты наш? По старой совковой мульке на полставки и на ставке, три оклада раз-два-три! Там семья в трёх поколениях на МИД працюе! Ну пусть. Послать туда нынешних---себе дороже!
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21.07.2020 13:55 Ответить
 
 