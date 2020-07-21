Кандидат в мэры Киева Верещук поругалась в Facebook с Парасюком: Заявления о каких-то земельных участках в Раве-Русской - ра@ульский бред
Связи с Медведчуком, янтарные богатства, земельные участки в Раве-Русской - это "ра@ульские байки от поросюкив".
Так кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала в Facebook пост экс-нардепа Владимира Парасюка, передает Цензор.НЕТ.
"Наконец Парасюк не удержался и напомнил о себе. Что-то там говорит, каким я была мэром в Раве-Русской и каким я буду мэром в Киеве. По понятным причинам он и такие как он теперь начали бегать и распространять свои старые фейки про меня: о связях с Медведчуком, о янтарных богатствах, о каких-то земельные участках в Раве-Русской. Одним словом, ра@ульский бред", - отметила она.
И заявила, что "об авторе этих фейков достаточно помнить следующее: 20 февраля 2014 года из окон Киевской консерватории стрелял именно он".
"Недавно, в интервью Гордону естественная гордость и склонность к хвастовству заставила фигуранта признать на камеру факт стрельбы из окна консерватории по территории Майдана Независимости. Ему бы молиться, чтобы закон об амнистии вдруг не отменили, а он политические комментарии дает. Странно. Но ничего не сделаешь. Они такие. поросюки", - написала Верещук.
Напомним, экс-нардеп Владимир Парасюк несколько дней назад написал в Facebook, что Верещук - "человек, который фальсифицировал решение Рава-Русского городского совета для того, чтобы выделить землю для приближенных к себе людей". "Просто нужно поехать в этот маленький городок, и люди поделятся своими впечатлениями о бывшем мэре", - уверен он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Недарма ж її всі"незалежні"українські канали піарили маже два роки,як свого часу"ПР"- ФСБ піарила В.Кличко,В.Гройсмана, А.Садового і зовсім трошки агента російських спецслужб Порошенко як фахового кандидата на міністерську посаду в уряді М.Азарова.Ну а кого мають піарити агенти ФСБ в Україні - Ю.Тимошенко яка ніяк не ломалась в олігархічних катівнях?
пламенная олигарша-комсомолка.
эта вешалка правда верит, что наберёт больше 3х % ?
чего он в этой шмаре увидел, что подскакивал и бякал:
бабада бабада бабада бабада бабада бабада