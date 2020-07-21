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Новости Местные выборы-2020
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Кандидат в мэры Киева Верещук поругалась в Facebook с Парасюком: Заявления о каких-то земельных участках в Раве-Русской - ра@ульский бред

Кандидат в мэры Киева Верещук поругалась в Facebook с Парасюком: Заявления о каких-то земельных участках в Раве-Русской - ра@ульский бред

Связи с Медведчуком, янтарные богатства, земельные участки в Раве-Русской - это "ра@ульские байки от поросюкив".

Так кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала в Facebook пост экс-нардепа Владимира Парасюка, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец Парасюк не удержался и напомнил о себе. Что-то там говорит, каким я была мэром в Раве-Русской и каким я буду мэром в Киеве. По понятным причинам он и такие как он теперь начали бегать и распространять свои старые фейки про меня: о связях с Медведчуком, о янтарных богатствах, о каких-то земельные участках в Раве-Русской. Одним словом, ра@ульский бред", - отметила она.

И заявила, что "об авторе этих фейков достаточно помнить следующее: 20 февраля 2014 года из окон Киевской консерватории стрелял именно он".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" выбрали Верещук кандидатом на пост мэра Киева, - депутат СН Янченко

"Недавно, в интервью Гордону естественная гордость и склонность к хвастовству заставила фигуранта признать на камеру факт стрельбы из окна консерватории по территории Майдана Независимости. Ему бы молиться, чтобы закон об амнистии вдруг не отменили, а он политические комментарии дает. Странно. Но ничего не сделаешь. Они такие. поросюки", - написала Верещук.

Кандидат в мэры Киева Верещук поругалась в Facebook с Парасюком: Заявления о каких-то земельных участках в Раве-Русской - ра@ульский бред 01

Напомним, экс-нардеп Владимир Парасюк несколько дней назад написал в Facebook, что Верещук - "человек, который фальсифицировал решение Рава-Русского городского совета для того, чтобы выделить землю для приближенных к себе людей". "Просто нужно поехать в этот маленький городок, и люди поделятся своими впечатлениями о бывшем мэре", - уверен он.

Также смотрите: "Слуга народа" Верещук с использованием информации пресс-службы президента РФ обвинила Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25655) местные выборы (2752) Парасюк Владимир (248) Верещук Ирина (505)


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Топ комментарии
+70
Кандидат в мэры Киева Верещук поругалась в Facebook с Парасюком: Заявления о каких-то земельных участках в Раве-Русской - ра@ульский бред - Цензор.НЕТ 7285
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21.07.2020 00:38
+69
Кандидат в мэры Киева Верещук поругалась в Facebook с Парасюком: Заявления о каких-то земельных участках в Раве-Русской - ра@ульский бред - Цензор.НЕТ 7924
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21.07.2020 00:36
+67
Так, дійсно, є щось схоже.......

Кандидат в мэры Киева Верещук поругалась в Facebook с Парасюком: Заявления о каких-то земельных участках в Раве-Русской - ра@ульский бред - Цензор.НЕТ 6913
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21.07.2020 00:55
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Страница 3 из 3
у нее изык подвешен, может болтать им как Тимоха. Думали, что заболтает кого угодно + накидает г...на на вентилятор, потому и выдвинули.
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21.07.2020 11:46 Ответить
..ну, а далі??
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24.07.2020 16:00 Ответить
Так вот она какая смерть водолаза...Ну это же надо а...
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21.07.2020 11:17 Ответить
Типова рьігівська термінологія пре з мочалки)))
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21.07.2020 11:40 Ответить
Не тягайся ты с Парасюком. Или не в состоянии адекватно оценить ситуацию? Куда тебе до него? Просто показала себя еще раз базарной бабой. А что до Майдана, поинтересуйся у своего мужа про поджог будынку профспилок.
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21.07.2020 12:20 Ответить
Зичайно Верещук!!!
Недарма ж її всі"незалежні"українські канали піарили маже два роки,як свого часу"ПР"- ФСБ піарила В.Кличко,В.Гройсмана, А.Садового і зовсім трошки агента російських спецслужб Порошенко як фахового кандидата на міністерську посаду в уряді М.Азарова.Ну а кого мають піарити агенти ФСБ в Україні - Ю.Тимошенко яка ніяк не ломалась в олігархічних катівнях?
Кандидатка в мери Києва Верещук посварилася у Facebook із Парасюком: Заяви про якісь земельні ділянки в Раві-Руській - ра@ульська маячня - Цензор.НЕТ 5913
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21.07.2020 13:34 Ответить
Спочатку українці роблять алогічні речі на виборах, а потім дивуються - чому Україна в такій дупі?
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21.07.2020 14:19 Ответить
вже достатньо пограбувала своїми газовими договорами : "бери та плати".
пламенная олигарша-комсомолка.
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21.07.2020 17:59 Ответить
..что "бокомсравскую" переплюнуть хочешь??
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24.07.2020 15:54 Ответить
Кандидатка в мери Києва Верещук посварилася у Facebook із Парасюком: Заяви про якісь земельні ділянки в Раві-Руській - ра@ульська маячня - Цензор.НЕТ 4352
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25.07.2020 10:57 Ответить
корабельная сосна пытается с Парасюком бодаться ?
эта вешалка правда верит, что наберёт больше 3х % ?
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21.07.2020 14:19 Ответить
похоже зеленский не лох, а Рагуль,
чего он в этой шмаре увидел, что подскакивал и бякал:
бабада бабада бабада бабада бабада бабада
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21.07.2020 14:24 Ответить
Эта тварь, черноротая, в Киев не войдет, ккими бы способами эта конченая зевласть не будет этого добиваться. НАХ...
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21.07.2020 15:55 Ответить
А разве отмена закона об амнистии имеет обратную силу?
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21.07.2020 18:44 Ответить
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