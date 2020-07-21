Водитель Renault Duster за неделю превысил скорость 23 раза, - патрульная полиция

203 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю - с 13 по 19 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

"Наибольшей скорость была у автомобиля BMW X6, ДОУ KA283 *** - 218 км/ч. Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч. А вот больше всего за неделю скоростной режим нарушал автомобиль Renault Duster, ДОУ BC969 *** - 23 раза", - говорится в сообщении.

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