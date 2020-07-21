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Новости Силовики
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Водитель Renault Duster за неделю превысил скорость 23 раза, - патрульная полиция

Водитель Renault Duster за неделю превысил скорость 23 раза, - патрульная полиция

203 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю - с 13 по 19 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

"Наибольшей скорость была у автомобиля BMW X6, ДОУ KA283 *** - 218 км/ч. Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч. А вот больше всего за неделю скоростной режим нарушал автомобиль Renault Duster, ДОУ BC969 *** - 23 раза", - говорится в сообщении.

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Водитель Renault Duster за неделю превысил скорость 23 раза, - патрульная полиция 01

Автор: 

ПДД (532) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) скорость (98) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+10
может ему абонемент выписать? ездил бы себе как хочет и платил в казну 200 евро в месяц
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21.07.2020 01:14
+8
у него звезда во лбу или чирий на попе ???????????????? все должны придерживаться общих правил, а он себе выдумал "собственные" ????????????
прежде всего лишить водительских прав, нарушил 23 раза - лишить на 23 месяца без возможности пересдачи,
во-вторых, пересмотреть штрафы за превышение скорости, они не могут быть одинаковы за превышение на 30 км/ч и 100 км/ч, штраф должен повышаться в геометрической прогрессии
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21.07.2020 01:25
+7
Чел не в курсе, что новые правила - ему б сказать...
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21.07.2020 01:03
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Правила форума Совет форумчан
Чел не в курсе, что новые правила - ему б сказать...
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21.07.2020 01:03 Ответить
Цензор читать нужно...
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21.07.2020 01:07 Ответить
ваще, за 23 раза, следовало бы отправлять водителя в дурку на проверку серого вещества
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21.07.2020 15:12 Ответить
Чи можe вжe час зі злістних порушників Х2 брати, а потім Х3 ? Що для дeяких 100 грн штрафу?
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21.07.2020 05:54 Ответить
Лише зауваження-сраною-лопатою-по-хуцпатій-пиці +Штраф 11730 + конфіскація дриндулета+ довічне позбавлення водійських прав + обстеження в псіх-лікарні допоможить такім ДЕБІЛАМ
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21.07.2020 08:31 Ответить
та навіщо? Юний орел демонструє імпотенцію Аваковської полюції...
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21.07.2020 10:26 Ответить
Мама любит скорость
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21.07.2020 09:21 Ответить
А як ви напишите марку авто Peugeot? Pego?
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21.07.2020 01:11 Ответить
про цітройон - взагалі мовчу.
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21.07.2020 07:35 Ответить
Renault, а не Reno
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21.07.2020 01:13 Ответить
может ему абонемент выписать? ездил бы себе как хочет и платил в казну 200 евро в месяц
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21.07.2020 01:14 Ответить
у него звезда во лбу или чирий на попе ???????????????? все должны придерживаться общих правил, а он себе выдумал "собственные" ????????????
прежде всего лишить водительских прав, нарушил 23 раза - лишить на 23 месяца без возможности пересдачи,
во-вторых, пересмотреть штрафы за превышение скорости, они не могут быть одинаковы за превышение на 30 км/ч и 100 км/ч, штраф должен повышаться в геометрической прогрессии
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21.07.2020 01:25 Ответить
он - звезда, милицейских сводок например, вы подумайте только, за неделю нарушить 23 раза! ему премии выписывать, часы наручные дарить, а почему вы такая агрессивная?
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21.07.2020 01:34 Ответить
его бы за такие нарушения не награждать и поощрять, а вообще ... ладно не буду "агрессивной" ...
нельзя возмущаться и требовать справедливости от судов, судей, следователей, полицейских, от препачей и обманщиков и т.д. если сам нагло нарушаешь и плюёшь на законы, правила и нормы, ... начинать надо с себя ...
вообще города, улицы, бульвары и шоссе для жителей, пешеходов, туристов, прогулок детей, семей и т.д., а совсем не для машин с бешеными водителями от которых страдают люди
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21.07.2020 02:18 Ответить
ну не будь у вас столько агрессии, вы бы не написали это, а поняли что это шутка конечно никто никаких абонементов-проездных выписывать ему не будет, тем более поощрять и дарить ценные призы, и конечно же превышать скорость - это зло.
у вас бельгийский флажок, у меня есть друзья оттуда, они расслабленные и довольные жизнью люди, что же у вас не так? хорошая страна, климат, соседи, можно расслабиться.
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21.07.2020 02:34 Ответить
у меня всё отлично, я здесь живу уже почти 30 лет, за меня не волнуйтесь ...
у нас после смягчения карантина скорость в городах снизили до 20 км/ч и водители её выдерживают, люди вообще уважают законы и друг друга ...
совсем не то, что к сожалению я читаю об Украине ...
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21.07.2020 03:01 Ответить
по-колу на автодромі і 350 євро погодинно
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21.07.2020 08:33 Ответить
вобщето это дача румынский автопром !
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21.07.2020 01:22 Ответить
Ні. Вони схожі, може бути Renault. Та й "дачію" купив Renault.
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21.07.2020 03:50 Ответить
Все рахуют рекордсменів,а народ пачками гине на дорогах і без привищення швидкості !!))
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21.07.2020 01:23 Ответить
А,штраф заплатил,аж 100500 раз
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21.07.2020 01:27 Ответить
А потом исчез, изогнув пространство времени
Reno Duster за неделю превысил скорость 23 раза, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 8072
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21.07.2020 01:48 Ответить
румынский де-лориан?
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21.07.2020 15:08 Ответить
Часто говорят, мол киевляне как-то не так ездят. На самом же деле беспредел на дорогах творит рыгианальная ылита.
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21.07.2020 02:28 Ответить
На сколько? На пару километров???
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21.07.2020 03:38 Ответить
А чому рагулі не введуть штрафні бали як у Британії наприклад.... перевищив раз - 3 штрафних бали & штраф грошовий , 12 штрафних = перездача, перевищення більше ніж на 50 км/година, наприклад, 6 штрафних, на 100 = зразу перездача та обов'язково пройти лекцію 2 години "Чим небесне перевищення" та "Гальмівний шлях". Бо довго цих "поспішайок" кількість зменьшувати тільки штрафом.
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21.07.2020 03:47 Ответить
Какая допустимая скорость в Британии на автомагистрале
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21.07.2020 05:20 Ответить
Тобі навіщо?
Перевіряєш не р@шист чи я? Тупо. Цю інфу у інеті можно знайти. Зайди у ФБ та подивись мою сторінку як що є сумніви.
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21.07.2020 11:54 Ответить
А "рагулі" это кто ??? Кого ты так называешь, ЧМО голожопое???
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21.07.2020 05:56 Ответить
Бидло - зразу нах#й ! Притому ще й пи#даболка... санька дубінскій ти?... хоча по... пішов на хутлера.
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21.07.2020 11:56 Ответить
Быдло - твоего деда внук. Ты - ЧМО голожопое! Если не понял, повторяю - ЧМО голожопое!
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21.07.2020 12:34 Ответить
единственная автомагистраль - дорога Киев - Борисполь, где и можно разогнаться до "130". 110 км в час для хорошей дороги это издевательство. Повысили штрафы, повысьте до 130 километров разрешенную скорость. Если уберут норму плюс 20, то жопа полная. 130 в Германии будешь плестись в полосе для грузовиков, и ни одной легковой не обгонишь. Или развесьте камер Киев Одесса и депутаты могут премии себе выписывать по ляму, каждую неделю
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21.07.2020 05:19 Ответить
На автобанах Німеччини не існує швидкісних обмежень, але рекомендована швидкість руху становить 130 км/год
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21.07.2020 08:39 Ответить
вы, видать, давно не были в Германии, если вообще, когда-либо были...
Очень незначительное количество ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ автобанов не имеют ограничения - это раз!
Два - если вы попадёте в ДТП на скорости выше 110 км/час, даже если не будете виновны - всё равно получите штраф
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21.07.2020 15:10 Ответить
я посилаюсь на ДОРОЖНІ ПРАВИЛА а не обговорюю їх зміст.
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21.07.2020 16:48 Ответить
Не правда. Я їхав 140 й обгоняв у Німеччині легковики.
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21.07.2020 11:57 Ответить
А что, этот унитаз дУстер способен вообще разогнаться до скорости выше 170 км/ч???
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21.07.2020 05:54 Ответить
так він порушував мабуть там де 50 обмеження, їхав 75, і так під 23 камерами. телепень, що тут скажеш
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21.07.2020 09:13 Ответить
А для чего покупают скоростные и мощные авто, чтобы ползти по Правилам Дорожного Движения?
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21.07.2020 06:53 Ответить
Дастер не является скоростным...и тем более мощным авто...
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21.07.2020 07:59 Ответить
А я про Дастер упоминал?
Написал про те авто, которые способны 170 км/ч и более быстрей ехать, а достаточно на 20 км/ч превысить и он в сводке.
Внимательно читать надо, чтоб не выглядеть идиотом.
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21.07.2020 12:01 Ответить
по-колу на автодромі демонструй свій ІДІОТИЗМ
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21.07.2020 08:40 Ответить
Идиот сразу подумал, что у меня есть авто.
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21.07.2020 11:56 Ответить
Подібним уродам штраф - це просто копійки. Заплатить і буде перевищувати далі, поки когось не вб'є
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21.07.2020 07:21 Ответить
Может он читает русвесну?
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21.07.2020 07:27 Ответить
Просто мало заплатил...по карману самый лучший удар...за 23 раза пару штук евро заплатил бы, да с проверкой источника доходов данного пана...вот так порядок делается.
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21.07.2020 07:58 Ответить
Неужели это румынское корыто может еще и нарушать.
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21.07.2020 08:15 Ответить
Крутая тачка Так,глядишь,через неделю и рассыпется...
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21.07.2020 08:48 Ответить
Або з юстиції або є знайомі в суді, тому що є деякі нюанси при прийнятті відеофіксації і при правильному юридичному підході ці штрафи не можливо стягнути поки не внесуть зміни в закони. Тобто "нормальні пацани" можуть перевищувати хоч 23 рази...
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21.07.2020 09:28 Ответить
"нормальні пацани" вообще камерами не фиксируются. Они в белом списке.
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21.07.2020 10:45 Ответить
Ага, даешь 133раза !
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21.07.2020 11:58 Ответить
для такої машини при знанні шляхів 200 - 150 км/ч - це реалії
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21.07.2020 16:01 Ответить
 
 