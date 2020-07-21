Водитель Renault Duster за неделю превысил скорость 23 раза, - патрульная полиция
203 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю - с 13 по 19 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
"Наибольшей скорость была у автомобиля BMW X6, ДОУ KA283 *** - 218 км/ч. Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч. А вот больше всего за неделю скоростной режим нарушал автомобиль Renault Duster, ДОУ BC969 *** - 23 раза", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+10 legionary
показать весь комментарий21.07.2020 01:14 Ссылка
+8 Véra Batsekalo
показать весь комментарий21.07.2020 01:25 Ссылка
+7 Georgi Io #473224
показать весь комментарий21.07.2020 01:03 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прежде всего лишить водительских прав, нарушил 23 раза - лишить на 23 месяца без возможности пересдачи,
во-вторых, пересмотреть штрафы за превышение скорости, они не могут быть одинаковы за превышение на 30 км/ч и 100 км/ч, штраф должен повышаться в геометрической прогрессии
нельзя возмущаться и требовать справедливости от судов, судей, следователей, полицейских, от препачей и обманщиков и т.д. если сам нагло нарушаешь и плюёшь на законы, правила и нормы, ... начинать надо с себя ...
вообще города, улицы, бульвары и шоссе для жителей, пешеходов, туристов, прогулок детей, семей и т.д., а совсем не для машин с бешеными водителями от которых страдают люди
у вас бельгийский флажок, у меня есть друзья оттуда, они расслабленные и довольные жизнью люди, что же у вас не так? хорошая страна, климат, соседи, можно расслабиться.
у нас после смягчения карантина скорость в городах снизили до 20 км/ч и водители её выдерживают, люди вообще уважают законы и друг друга ...
совсем не то, что к сожалению я читаю об Украине ...
Перевіряєш не р@шист чи я? Тупо. Цю інфу у інеті можно знайти. Зайди у ФБ та подивись мою сторінку як що є сумніви.
Очень незначительное количество ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ автобанов не имеют ограничения - это раз!
Два - если вы попадёте в ДТП на скорости выше 110 км/час, даже если не будете виновны - всё равно получите штраф
Написал про те авто, которые способны 170 км/ч и более быстрей ехать, а достаточно на 20 км/ч превысить и он в сводке.
Внимательно читать надо, чтоб не выглядеть идиотом.