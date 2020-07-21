Киевлянка выманила у 18 знакомых 700 тысяч гривен, обещая несуществующие турпутевки и технику
Киевская местная прокуратура №7 направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Киева, которая мошенническим путем завладевала денежными средствами граждан под предлогом оказания туристических услуг и продажи бытовой техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, подозреваемая, которая не работает туроператором и не планировала предоставлять услуги, распространяла информацию среди своих знакомых и родственников о выгодных условиях приобретения путевок на отдых в Турции и Египте по выдуманной льготной программе.
Также подозреваемая вводила знакомых в заблуждение относительно возможности приобретения бытовой техники со скидками через известную торговую сеть, хотя на самом деле ни возможностей, ни отношения к указанной компании не было.
По результатам расследования установлено 43 факта мошеннического завладения злоумышленницей денежными средствами 18 граждан в период с октября 2016-го по ноябрь 2018 года. Общая сумма - более 700 тысяч гривен.
Киевлянке сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст.190 УК Украины, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
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- Народная? Какой республики?
- Да практически всех. Автономных.(с)
возможно там окажется гораздо больше обманутых, да и после наказания люди будут знать ее в лицо. (оч мало шансов, что она будет когда-либо честно зарабатывать, одиножды поняв как легко можно "разводить лохов")
с другой стороны, есси наказывать одинаково всех, кто обманным путем, наобещал и кинул - наказывать, то придется наказывать едва не 90% выборных политиков за последние скока там строк исковой давности лет
Люди платили за мечту!
лохи не переведутся!
Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки
Какое небо голубое
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож
Ему с три короба нарвешь
И делай с ним что хошь