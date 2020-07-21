Киевлянка выманила у 18 знакомых 700 тысяч гривен, обещая несуществующие турпутевки и технику

Киевская местная прокуратура №7 направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Киева, которая мошенническим путем завладевала денежными средствами граждан под предлогом оказания туристических услуг и продажи бытовой техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, подозреваемая, которая не работает туроператором и не планировала предоставлять услуги, распространяла информацию среди своих знакомых и родственников о выгодных условиях приобретения путевок на отдых в Турции и Египте по выдуманной льготной программе.

Также подозреваемая вводила знакомых в заблуждение относительно возможности приобретения бытовой техники со скидками через известную торговую сеть, хотя на самом деле ни возможностей, ни отношения к указанной компании не было.

По результатам расследования установлено 43 факта мошеннического завладения злоумышленницей денежными средствами 18 граждан в период с октября 2016-го по ноябрь 2018 года. Общая сумма - более 700 тысяч гривен.

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Киевлянке сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст.190 УК Украины, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.