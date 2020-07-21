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Новости Силовики
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Киевлянка выманила у 18 знакомых 700 тысяч гривен, обещая несуществующие турпутевки и технику

Киевлянка выманила у 18 знакомых 700 тысяч гривен, обещая несуществующие турпутевки и технику

Киевская местная прокуратура №7 направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Киева, которая мошенническим путем завладевала денежными средствами граждан под предлогом оказания туристических услуг и продажи бытовой техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, подозреваемая, которая не работает туроператором и не планировала предоставлять услуги, распространяла информацию среди своих знакомых и родственников о выгодных условиях приобретения путевок на отдых в Турции и Египте по выдуманной льготной программе.

Также подозреваемая вводила знакомых в заблуждение относительно возможности приобретения бытовой техники со скидками через известную торговую сеть, хотя на самом деле ни возможностей, ни отношения к указанной компании не было.

По результатам расследования установлено 43 факта мошеннического завладения злоумышленницей денежными средствами 18 граждан в период с октября 2016-го по ноябрь 2018 года. Общая сумма - более 700 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина скотчем приклеил к 200-гривневой купюре нитку и больше года пополнял счет на мобильном

Киевлянке сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст.190 УК Украины, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Автор: 

Киев (25655) мошенничество (1234) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5027) силовики (2799)


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Топ комментарии
+3
Якась придумана фантастика. Вона дурила людей з жовтня 2016 по листопад 2018 рр. Невже за цей час не було ображених? Чи 2 роки люди чекали, поки вона назбирає 700 тисяч?
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21.07.2020 07:25
+2
Это называется перепись электората партии слуга народа
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21.07.2020 07:28
+2
А может рассийских ОПЗЖ и Парашенка.
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21.07.2020 07:46
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это ещё ничего! Вот скоро их всех чипируют и облучат 5G
Киевлянка выманила у 18 знакомых 700 тысяч гривен, обещая несуществующие турпутевки и технику - Цензор.НЕТ 2799
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21.07.2020 02:22 Ответить
Это называется перепись электората партии слуга народа
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21.07.2020 07:28 Ответить
А может рассийских ОПЗЖ и Парашенка.
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21.07.2020 07:46 Ответить
· - А это вот артистка. Это Катя Иванова, большая знаменитость. Народная артистка республики.
- Народная? Какой республики?
- Да практически всех. Автономных.(с)
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21.07.2020 10:11 Ответить
ну так и покажите всем фейс "героини".
возможно там окажется гораздо больше обманутых, да и после наказания люди будут знать ее в лицо. (оч мало шансов, что она будет когда-либо честно зарабатывать, одиножды поняв как легко можно "разводить лохов")
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21.07.2020 02:24 Ответить
вот пусть теперь на нарах отдохнет и подумает о вечном - времени для этого будет предостаточно.
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21.07.2020 05:43 Ответить
Если вам нужна путевка на курорт обращайтесь к Изе Вассерману! и вы не пожалеете...
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21.07.2020 06:06 Ответить
Около 40 тыс. с носа, а это мало.
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21.07.2020 06:18 Ответить
Ну дык цены гуманные,да и гибкая система скидок.
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21.07.2020 06:33 Ответить
Вот же люди! А просто пойти в магазин за техникой нельзя? Или купить турпутёвку по горячим ценам и распродаже? Нет, нужно свои деньги отдать какой-то скотине.
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21.07.2020 06:48 Ответить
конечно поведение мошенницы вызывает возмущение и справедливое праведное требование жестко наказать, ибо наобещала и кинула
с другой стороны, есси наказывать одинаково всех, кто обманным путем, наобещал и кинул - наказывать, то придется наказывать едва не 90% выборных политиков за последние скока там строк исковой давности лет
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21.07.2020 07:10 Ответить
Низзя - это #политычнэпэрэслидування...)
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21.07.2020 09:22 Ответить
Киянка виманила у 18 знайомих 700 тисяч гривень, обіцяючи неіснуючі турпутівки й техніку - Цензор.НЕТ 1246
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21.07.2020 11:07 Ответить
Это какой же надо быть долбанутой чтоб кинуть на деньги своих друзей и родственников.
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21.07.2020 07:22 Ответить
Киевлянка, киевлянка, киевляночка....(с))))
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21.07.2020 07:23 Ответить
Якась придумана фантастика. Вона дурила людей з жовтня 2016 по листопад 2018 рр. Невже за цей час не було ображених? Чи 2 роки люди чекали, поки вона назбирає 700 тисяч?
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21.07.2020 07:25 Ответить
Не понимаю, при чем тут менты?!
Люди платили за мечту!
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21.07.2020 07:36 Ответить
Саме так -- за мрію. Так само несли гроші в банки "рога і копита" під 30% депозиту, а потім плакали " держава, виручай". О-б-ду-ри-ли!
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21.07.2020 08:20 Ответить
Равно как и голосование зебилов)))
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21.07.2020 09:19 Ответить
вечный девиз шулеров:
лохи не переведутся!
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21.07.2020 08:08 Ответить
без лоха жизнь плоха
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21.07.2020 09:03 Ответить
Призрачная сказка или в погоне за мечтой:
Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки
Какое небо голубое
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож
Ему с три короба нарвешь
И делай с ним что хошь
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21.07.2020 09:15 Ответить
Для постсовка эта песня должна стать гимном.
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21.07.2020 09:33 Ответить
Киевлянами официально называют также всех 2 млн понаехавших, снимающих квартиры в Киеве, так что там неизвестно с какого Дамбаса ещё эта деваха приехала.
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21.07.2020 09:32 Ответить
 
 