Один из важнейших инструментов в борьбе с COVID-19 - отслеживание путей его распространения, - ВОЗ

Главным средством борьбы с распространением коронавируса является отслеживание путей его распространения, а не просто карантинные ограничения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Одним из ключевых инструментов является выявление контактов. Ни одна страна не может контролировать у себя эпидемию, если она не знает, где находится вирус... Конечно, отслеживание контактов - не единственный инструмент, он должен быть частью всеобъемлющего пакета, но он - один из важнейших", - рассказал Гебрейесус.

Он отметил, что отслеживание контактов является важным для каждой страны и в любой ситуации, ведь это может предотвратить превращение отдельных кластеров в масштабное инфицирование. Быстрое реагирование на новые случаи позволяет странам продвигаться по пути экономического восстановления, добавил глава ВОЗ.

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По его мнению, меры блокирования (так называемый локдаун) могут помочь замедлить передачу вируса, но сами по себе не способны полностью остановить его,

Глава ВОЗ также считает важными мобильные приложения, которые помогают отслеживать контакты инфицированных людей.

Учитывая это, убежден Гебрейесус, COVID-19 можно остановить, не дожидаясь появления вакцины – хотя, отметил он, работа над поиском ее должна продолжаться.