РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5586 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 400 10

Один из важнейших инструментов в борьбе с COVID-19 - отслеживание путей его распространения, - ВОЗ

Один из важнейших инструментов в борьбе с COVID-19 - отслеживание путей его распространения, - ВОЗ

Главным средством борьбы с распространением коронавируса является отслеживание путей его распространения, а не просто карантинные ограничения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Одним из ключевых инструментов является выявление контактов. Ни одна страна не может контролировать у себя эпидемию, если она не знает, где находится вирус... Конечно, отслеживание контактов - не единственный инструмент, он должен быть частью всеобъемлющего пакета, но он - один из важнейших", - рассказал Гебрейесус.

Он отметил, что отслеживание контактов является важным для каждой страны и в любой ситуации, ведь это может предотвратить превращение отдельных кластеров в масштабное инфицирование. Быстрое реагирование на новые случаи позволяет странам продвигаться по пути экономического восстановления, добавил глава ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в середине 2021 года, - ВОЗ

По его мнению, меры блокирования (так называемый локдаун) могут помочь замедлить передачу вируса, но сами по себе не способны полностью остановить его,

Глава ВОЗ также считает важными мобильные приложения, которые помогают отслеживать контакты инфицированных людей.

Учитывая это, убежден Гебрейесус, COVID-19 можно остановить, не дожидаясь появления вакцины – хотя, отметил он, работа над поиском ее должна продолжаться.

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пока найдут вакцину вирус мутирует и она окажется не эффективной или вообще бесполезной.
показать весь комментарий
21.07.2020 07:20 Ответить
за долбали!
показать весь комментарий
21.07.2020 07:28 Ответить
Он не лок,а просто-даун...
показать весь комментарий
21.07.2020 07:29 Ответить
Шо, ефіоп, не всі, хто попавсь, свої контакти видають?
показать весь комментарий
21.07.2020 08:05 Ответить
Прям, как при союзе за сифилис контакты выясняли.
показать весь комментарий
21.07.2020 08:44 Ответить
если бы продажный эфиоп- гибрейсус, вовремя среагировал, то ничего страшного не произошло бы.., а так , "повна дупа огірків".
показать весь комментарий
21.07.2020 09:04 Ответить
Может это предложение и эффективно ,но совершенно не реально.
показать весь комментарий
21.07.2020 09:14 Ответить
Господин Гебрейесус, а почему тогда это не сделали, когда вирус еще не разошелся из Китая по всему миру. Тогда США еще платили взносы, а теперь имитируете работу и свою востребованность?
показать весь комментарий
21.07.2020 09:20 Ответить
Мойсей вирус ,будет водить этого олуха от ВОЗ ,как и сам ВОЗ до тех пор пока не прекратится финансирование этой шараги,
показать весь комментарий
21.07.2020 09:43 Ответить
Что б выявлять контактных лиц - Украине необходимо увеличить тестирование как минимум в 10 раз.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:28 Ответить
 
 