Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 17 вражеских обстрелов, - штаб ОС
20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.
Ка информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, враг обстрелял позицииукраински сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120- и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Мироновский противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометы. Опорные пункты украинских защитников вблизи Шумов враг дважды обстреливал из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия. Возле Орехово и Новотошковское агрессор вел огонь по украинским воинам из минометов 120- и 82-мм калибров. А рядом с Причепиловкой, Попасной и Луганским захватчики задействовали гранатометы и пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ применили против ВСУ гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления.
Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли.
По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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Родным и близким искренние соболезнования.
Раненному: сил и выздоровления.......
Быстрого выздоровления нашему бойцу, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского! Убей русскую сволочь!
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання. Бережи тебе Боже!
Горіть у пеклі свіноруси!
Земля пухом погибшему Брату.
Скорейшего и полного выздоровления раненому.
Збіжать роки. І сонце як завжди засяє...
Ти будеш жити, мріяти, кохать.
А наш Герой ніколи більш не взнає,
Як можуть солов'ї в саду співать,
Як приголубити матусю рідну,
Як ніжно дівчину поцілувать
Але він вірив - українці жити будуть гідно!
За їхнє щастя він пішов вмирать…
Не забувайте цього, милі друзі!
З повагою поставтесь до Захисників.
Схиліться в шані, як калина в лузі.
Хай буде пам'ять вбитим... на віки віків!
(Валєра)
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За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68, 4% от расчетных сумм на полугодие. (...) в то же время За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управління справами (президентское) ( код 0300000 ) выполнено на 107,2% За первое полугодие бюджетное финансирование Кабинета министров ( код 0410000 и 0411000) выполнено на 97,9% )
Одужання пораненому.
Героям слава!!!