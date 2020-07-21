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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 17 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 17 вражеских обстрелов, - штаб ОС

20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Ка информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, враг обстрелял позицииукраински сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120- и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. 

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Мироновский противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометы. Опорные пункты украинских защитников вблизи Шумов враг дважды обстреливал из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия. Возле Орехово и Новотошковское агрессор вел огонь по украинским воинам из минометов 120- и 82-мм калибров. А рядом с Причепиловкой, Попасной и Луганским захватчики задействовали гранатометы и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ применили против ВСУ гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления.

Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, - штаб ОС

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 17 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 17 вражеских обстрелов, - штаб ОС 02

обстрел (27672) Донбасс (26956) потери (4418) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+20
Вечная и светлая память погибшему....... Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненному: сил и выздоровления.......
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21.07.2020 07:43
+18
смерть кацапським тварям.
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21.07.2020 07:58
+15
Вічна пам'ять та вічна слава загиблому воїну!
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання. Бережи тебе Боже!
Горіть у пеклі свіноруси!
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9070
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21.07.2020 07:56
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Вечная и светлая память погибшему....... Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненному: сил и выздоровления.......
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21.07.2020 07:43 Ответить
Вблизи Ясиноватой слышны парные выстрелы из артиллерийского оружия. Уже с десяток. Что-то не очень крупное.
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21.07.2020 07:45 Ответить
Вчера даже в центре Мариуполя, в районе 20:00, очень было слышно как где-то не слабо гупает.
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21.07.2020 08:01 Ответить
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 923

Быстрого выздоровления нашему бойцу, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского! Убей русскую сволочь!
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5733
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21.07.2020 07:46 Ответить
Вічна пам'ять та вічна слава загиблому воїну!
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання. Бережи тебе Боже!
Горіть у пеклі свіноруси!
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9070
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21.07.2020 07:56 Ответить
смерть кацапським тварям.
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21.07.2020 07:58 Ответить
Вчера под Мариком пол дня гупали гранатометы. Орки нифига не успокаиваются. Пора урезонивать скотов артой!
Земля пухом погибшему Брату.
Скорейшего и полного выздоровления раненому.
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21.07.2020 08:37 Ответить
Слава Україні!
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21.07.2020 08:38 Ответить
Вічна пам"ять!!!
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21.07.2020 08:51 Ответить
**
Збіжать роки. І сонце як завжди засяє...
Ти будеш жити, мріяти, кохать.
А наш Герой ніколи більш не взнає,
Як можуть солов'ї в саду співать,

Як приголубити матусю рідну,
Як ніжно дівчину поцілувать
Але він вірив - українці жити будуть гідно!
За їхнє щастя він пішов вмирать…

Не забувайте цього, милі друзі!
З повагою поставтесь до Захисників.
Схиліться в шані, як калина в лузі.
Хай буде пам'ять вбитим... на віки віків!

(Валєра)
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21.07.2020 09:45 Ответить
А "головнокомандуючий" пузо гріє і бреше.бреше.
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21.07.2020 10:17 Ответить
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6005
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21.07.2020 10:46 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3216



За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68, 4% от расчетных сумм на полугодие. (...) в то же время За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управління справами (президентское) ( код 0300000 ) выполнено на 107,2% За первое полугодие бюджетное финансирование Кабинета министров ( код 0410000 и 0411000) выполнено на 97,9% )
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21.07.2020 12:13 Ответить
Рейтинг "ознак державності" по сокупному фьючерсному порядку склав меньше 12 рубіжних відсотки. То біш, ми одною ногою стоїмо в АНАРХІЇ, а другою...в розвалищі суспільному і економічному. Чи можна це терпіти постійно , кажноденно і чекати КІНЦЯ ?
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21.07.2020 22:38 Ответить
согласен с Вами анархия и каждый день СМИ подводят к єтому идет полное расшатывание государственности а Зе некомпетентен как пробка и его цирковая трупа которая сейчас на гастролях государственных должностей просто уничтожает остатки устоев и правил государства зеленая ржавчина разъедающая изнутри основу государства
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21.07.2020 23:01 Ответить
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненому.
Героям слава!!!
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21.07.2020 18:30 Ответить
Воїни гинуть, всі показники економіки падають, терористи вийшли на "тропу війни" в містах, а воно нічого не бачить, не знає та тільки Коломойському бало добуває. Сам Порошенка невинного шкряба по життю доносами, а сам збитки Україні і нам усім уже мільярдні приніс. Чи повернеться знову ДЕРЖАВНА ВЛАДА в Україну, чи ось так хлопців хоронити будемо кожного дня без шани і відзнаки, та ще й яких...
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21.07.2020 22:31 Ответить
Порвемо...
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21.07.2020 22:32 Ответить
 
 