Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 17 вражеских обстрелов, - штаб ОС

20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Ка информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, враг обстрелял позицииукраински сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120- и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Мироновский противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометы. Опорные пункты украинских защитников вблизи Шумов враг дважды обстреливал из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия. Возле Орехово и Новотошковское агрессор вел огонь по украинским воинам из минометов 120- и 82-мм калибров. А рядом с Причепиловкой, Попасной и Луганским захватчики задействовали гранатометы и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ применили против ВСУ гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления.

Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, - штаб ОС

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.







