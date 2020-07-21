На Ривненщине выявили 30 новых случаев COVID-19, болезнь преодолели уже 3853 жителя области, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на вечер 20 июля в Ривненской области зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Возраст больных от 1,5 до 76 лет.

Таким образом в Ривненской области сейчас зарегистрировано 5183 случая заболевания коронавирусной болезнью.

Также Коваль сообщил, что в области зафиксировано 89 летальных случаев, вызванных COVID-19.

Преодолели болезнь 3853 жителя области. Выздоровели 128 человек с Березновского, Владимирецкого, Дубенского, Заричненского, Здолбуновского, Острожского, Ривненского, Радивиловского, Сарненского районов и города Ривне и Вараш.

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В работе лабораторий остается 245 образцов.





