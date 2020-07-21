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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине выявили 30 новых случаев COVID-19, болезнь преодолели уже 3853 жителя области, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

На Ривненщине выявили 30 новых случаев COVID-19, болезнь преодолели уже 3853 жителя области, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на вечер 20 июля в Ривненской области зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Возраст больных от 1,5 до 76 лет. 

Таким образом в Ривненской области сейчас зарегистрировано 5183 случая заболевания коронавирусной болезнью.

Также Коваль сообщил, что в области зафиксировано 89 летальных случаев, вызванных COVID-19.

Преодолели болезнь 3853 жителя области. Выздоровели 128 человек с Березновского, Владимирецкого, Дубенского, Заричненского, Здолбуновского, Острожского, Ривненского, Радивиловского, Сарненского районов и города Ривне и Вараш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из важнейших инструментов в борьбе с COVID-19 - отслеживание путей его распространения, - ВОЗ

На Ривненщине выявили 30 новых случаев COVID-19, болезнь преодолели уже 3853 жителя области, - ОГА 01

В работе лабораторий остается 245 образцов.

На Ривненщине выявили 30 новых случаев COVID-19, болезнь преодолели уже 3853 жителя области, - ОГА 02

карантин (16729) Коваль (109) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1244)


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