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Новости Агрессия России против Украины
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Сенаторы США внесли на рассмотрение резолюцию против возвращения России в состав G7

Сенаторы США внесли на рассмотрение резолюцию против возвращения России в состав G7

Сенаторы США внесли на рассмотрение резолюцию, направленную против включения России в состав Большой семерки (G7).

Об этом этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Резолюция ясно дает понять, что Сенат Соединенных Штатов будет выступать против реадмиссии России, если она не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, наших союзников и США", - говорится в заявлении сопредседателя сенатского комитета по Украине, демократа Дика Дурбина, опубликованном его пресс-службой.

Наряду с Дурбином, соавторами резолюции выступают еще 12 сенаторов.

Также Дурбин отметил, что вместо того, чтобы использовать все имеющиеся в распоряжении президента США Дональда Трампа "инструменты для борьбы с российскими угрозами нашим военным, нашим выборам и суверенитету демократических стран по всему миру, президент Трамп стремится нормализовать отношения России с США и вознаградить Кремль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Нельзя допустить возвращение РФ в G7, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Трамп пояснил, что на таких саммитах "многое из того, что мы обсуждаем, имеет отношение к Путину" и "в таком случае было бы хорошо, чтобы и он присутствовал на обсуждении".

В ФРГ и Британии ранее заявили, что в качестве гостя РФ участвовать в саммите может. При этом они против возвращения России в G7 на постоянной основе. Против возвращения России также выступает Канада.

G7 (843) G8 (79) россия (96038) США (27055)


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Топ комментарии
+7
Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7 - Цензор.НЕТ 9511Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7 - Цензор.НЕТ 9343
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21.07.2020 08:29
+7
Это мудак Трамп недавно заявил, что желает вернуть рашку в G7. Поэтому и началась буча
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21.07.2020 08:29
+6
думаю ничего паРаше не светит, т.к. США, Канада и Британия против признания паРашы цивилизованной страной, коей она никогда не была и сомнительно, что будет.
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21.07.2020 08:34
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какое еще возвращение? Это Трамп воду мутит?
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21.07.2020 08:19 Ответить
Лапті в G7? Танунах.
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21.07.2020 08:25 Ответить
Всі біди через батьків таких двйбів як ти.
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21.07.2020 08:52 Ответить
Цікаво чи сама Росія прагне цього повернення...
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21.07.2020 08:28 Ответить
параша прагне аж сциться. Але будуть лапті смоктати.
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21.07.2020 08:53 Ответить
Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7 - Цензор.НЕТ 9511Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7 - Цензор.НЕТ 9343
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21.07.2020 08:29 Ответить
Это мудак Трамп недавно заявил, что желает вернуть рашку в G7. Поэтому и началась буча
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21.07.2020 08:29 Ответить
Очень радует, что есть в США умные политики, понимающие угрозу, исходящую от роSSии. Действуя в своих интересах, они невольно помогают Украине. И спасибо им за это!
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21.07.2020 08:30 Ответить
Да уж, за последний год Конгресс и Сенат США беспокоятся о Украине больше, чем избранный био- массой президент.
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21.07.2020 08:33 Ответить
God bless America 🇺🇸
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21.07.2020 08:30 Ответить
думаю ничего паРаше не светит, т.к. США, Канада и Британия против признания паРашы цивилизованной страной, коей она никогда не была и сомнительно, что будет.
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21.07.2020 08:34 Ответить
Вот пусть Украина будет на этих саммитах в качестве гостя ( пока)
Надо Зеленскому поставить задачу , Зеленский -джокер , у него может такой трюк пройти 😀😀😀
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21.07.2020 08:51 Ответить
Зеленський - піаніст що не знає нот. Бути розважальником на вечірках в сауні - його максимальний рівень.
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21.07.2020 09:10 Ответить
Угас как светоч дивный гений, увял торжественный венок.
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21.07.2020 10:05 Ответить
Зеленский заразил Трампа политикой умиротворения агрессора
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21.07.2020 09:01 Ответить
Нашим депутатам ВР есть чему поучиться у сенаторов США.
Несмотря на то что в Америке президентская форма правления , институты власти
независимы от желаний и намерений президента если они не конструктивны ,
чего не скажешь о ВР Украины даже при парламентской форме правления.
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21.07.2020 09:07 Ответить
там еліта, котру виховують роками.
не чули, що еліту виховати треба і берегти?

розумков, арахамія, кива, дубинський, бужанський, медведчук, рабінович, зеленський, зеленська ..... це ЕЛІТА?
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21.07.2020 09:27 Ответить
Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7 - Цензор.НЕТ 7113
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21.07.2020 09:16 Ответить
США СУПЕР!!!
Дякуємо!
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21.07.2020 09:25 Ответить
Спасибо, США!
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21.07.2020 10:44 Ответить
 
 