Ночью недалеко от Харькова сломался электропоезд "Интерсити": пассажиры прибыли в пункт назначения с двухчасовым опозданием

Ночью, 21 июля, на станции Люботин неподалеку от Харькова вышел из строя подвижной состав скоростного электропоезда Hyundai №726 Киев-Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты "Укрзализныци" и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда № 726 Киев-Харьков. Этой ночью подвижной состав указанного поезда вышел из строя на станции Люботин, вблизи Харькова", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пассажиры рейса были доставлены на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2 часа.

"Укрзализныця просит прощения за временные неудобства", - добавили в компании.

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