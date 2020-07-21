За сутки на Львовщине выявили 114 новых случаев COVID-19, всего 8229 инфицированных и 212 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 114 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 8229 человек, 212 человек умерли, 1726 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 646 ПЦР-тестов, из них 114 - положительные. Среди них львовян - 30.

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Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро 20 июля в Украине выявлен 651 новый случай COVID-19, умерли 13 человек, всего - 59 493 случая.