За сутки на Львовщине выявили 114 новых случаев COVID-19, всего 8229 инфицированных и 212 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 114 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 8229 человек, 212 человек умерли, 1726 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 646 ПЦР-тестов, из них 114 - положительные. Среди них львовян - 30.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро 20 июля в Украине выявлен 651 новый случай COVID-19, умерли 13 человек, всего - 59 493 случая.
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