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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 673 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 60 166 случаев. ИНФОГРАФИКА

В Украине 673 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 60 166 случаев. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 июля в Украине лабораторно подтвержден 673 новых случая заболевания коронавирусом, 20 человек умерли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ , об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 60 166 человека, выздоровевших – 32 199, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 518 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 449 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (114).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роженица умерла от COVID-19 на Львовщине

В Украине 673 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 60 166 случаев 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В Украине 673 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 60 166 случаев - Цензор.НЕТ 4646
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21.07.2020 08:50 Ответить
"умерли с начала пандемии от COVID-19 1 518 человек." - https://enovosty.com/news_society/full/2107-chislennost-naseleniya-v-ukraine-umenshilas-na-1167-tys-chelovek-gosstat Численность населения в Украине с января по май уменьшилась на 116 700. человек, - Госстат

https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве и причинах смертей украинцев в период с января по февраль 2020 года.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ В ДТП за два месяца погибло 630 граждан, утонули - 154, в пожарах - 237. От отравления алкоголем - 448 человек умерло; самоубийств - 869, умышленные убийства - 243.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По данным Госстата, население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс. человек до 41 858 100 человек.
Почему по понедельникам наименьшее количество новых заболевших? Некоторые объясняют это выходными, но если выходные, то в выходные должно быть 0 новых заболевших.

15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
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01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
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05.07 - 48500 - новых 823
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18.07 - 58111 - новых 847
19.07 - 58842 - новых 731
20.07 - 59493 - новых 651 v - Пн
21.07 - 60166 - новых 673
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21.07.2020 09:23 Ответить
В Україні 673 нові випадки COVID-19, померли 20 осіб, загалом - 60 166 випадків - Цензор.НЕТ 9791
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21.07.2020 10:57 Ответить
Мне поборники "пандемии " напоминают лиц с нетрадиционной направленностью- все говорят что это аморально,отклонение от нормы, а они упорно устраивают фестивали ( пандемию)
Решили Христа, Аллаха ,Будду и прочих заменить животным страхом смерти,которая не минует и создателей "пандемии"
Под фанфары "заботы о народе" решили уменьшить количество " лишних" людей. Ожидаем лозунга-пандемия превыше всего!
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21.07.2020 13:01 Ответить
«Пандемическое» ковидобесие все больше становится сектантской религией со своими верными прихожанами, которые превращаются в коронофобных зомби. Так же, как и в любой секте, ими не воспринимаются научные факты, так же нет способности слушать и воспринимать другую точку зрения. Так же злобливы и воинственны по отношению к тем, кто не разделяет их веру.
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21.07.2020 15:50 Ответить
 
 