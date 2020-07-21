В Украине 673 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 60 166 случаев. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 июля в Украине лабораторно подтвержден 673 новых случая заболевания коронавирусом, 20 человек умерли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ , об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 60 166 человека, выздоровевших – 32 199, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 518 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 449 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (114).

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