Прошедшему войну 25-летнему ветерану БСП НГУ "Донбасс" Денису Величко нужны деньги для лечения онкологического заболевания. ФОТО
25-летнему Денису Величко, ветерану БСП НГУ "Донбасс" нужна помощь для борьбы с онкологическим заболеванием.
Об этом на своей странице в Facebook написала основатель и руководитель организации "Схід і Захід Разом", волонтер Елена Вовк, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья!!! Нужна помощь!!! Денис, совсем молодой парень, 25 лет, прошел войну, ветеран БСП НГУ "Донбасс". Сейчас он ведет борьбу за свою жизнь с онкологическим заболеванием.
Каждая химия - это 5-6000 гривен ... а их аж 6, первую прошли, вторая будет 31 июля и так каждые 2 недели, средств нет. На 5 химий нужно 25-30 тыс. А потом еще облучения и долгий путь реабилитации. Очень прошу помощи!!!" - написала она.
Вовк просит приобщится к сбору средств всех небезразличных, поскольку очень "важна каждая копейка, гривна, сотня....": "Вы можете отказаться от кофе или мороженого ... и перевести эти средства Денису, это спасет ему жизнь!!!".
Для желающих помочь: Приватбанк 4731 2196 3022 6417 Величко Денис.
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мафиозиолигархи Ахметов, Новинский, Коломойский, Боголюбов, Пинчук, Порошенко, Жеваго, Фирташ, Еремеев, Тигипко, Хорошковский, Шуфрич и т.д. пошарьте в своих карманах, это же копейки от украденного вами у нашего народа!!!
призываю всех,бо медицина у нас,мягко говоря-неконституционная.