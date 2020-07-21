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Новости Волонтеры для армии
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Прошедшему войну 25-летнему ветерану БСП НГУ "Донбасс" Денису Величко нужны деньги для лечения онкологического заболевания. ФОТО

25-летнему Денису Величко, ветерану БСП НГУ "Донбасс" нужна помощь для борьбы с онкологическим заболеванием.

Об этом на своей странице в Facebook написала основатель и руководитель организации "Схід і Захід Разом", волонтер Елена Вовк, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья!!! Нужна помощь!!! Денис, совсем молодой парень, 25 лет, прошел войну, ветеран БСП НГУ "Донбасс". Сейчас он ведет борьбу за свою жизнь с онкологическим заболеванием.

Прошедшему войну 25-летнему ветерану БСП НГУ Донбасс Денису Величко нужны деньги для лечения онкологического заболевания 01

Каждая химия - это 5-6000 гривен ... а их аж 6, первую прошли, вторая будет 31 июля и так каждые 2 недели, средств нет. На 5 химий нужно 25-30 тыс. А потом еще облучения и долгий путь реабилитации. Очень прошу помощи!!!" - написала она.

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Вовк просит приобщится к сбору средств всех небезразличных, поскольку очень "важна каждая копейка, гривна, сотня....": "Вы можете отказаться от кофе или мороженого ... и перевести эти средства Денису, это спасет ему жизнь!!!".

Прошедшему войну 25-летнему ветерану БСП НГУ Донбасс Денису Величко нужны деньги для лечения онкологического заболевания 02

Для желающих помочь: Приватбанк 4731 2196 3022 6417 Величко Денис.

Прошедшему войну 25-летнему ветерану БСП НГУ Донбасс Денису Величко нужны деньги для лечения онкологического заболевания 03

помощь (7861) волонтеры (2640) Вовк Елена (2)


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+ Боже, поможи
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21.07.2020 09:17 Ответить
перевел, выздоравливай!
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21.07.2020 09:25 Ответить
Господа мафиози олигархи Ахметов, Новинский, Коломойский, Боголюбов, Пинчук, Порошенко, Жеваго, Фирташ, Еремеев, Тигипко, Хорошковский, Шуфрич и т.д. пошарьте в своих карманах, это же копейки от украденного вами у нашего народа!!!
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21.07.2020 09:41 Ответить
Ну, они не по тем делам - у них шарить в чужих карманах хорошо получается...
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21.07.2020 09:44 Ответить
пока нуждающиеся не начнут шарить по карманам "чинушеолигархов" с помощью доброго слова и кольта, толка не будет
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21.07.2020 09:54 Ответить
Зеленський, Тимошенко
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21.07.2020 10:27 Ответить
традиционно+300 бойцу.
призываю всех,бо медицина у нас,мягко говоря-неконституционная.
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22.07.2020 09:01 Ответить
 
 