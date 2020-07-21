Обстрел под Зайцево: Украинский воин, входящий в состав эвакуационной группы, оставался жив. ВИДЕО
Сержант морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины, который входил в первую эвакуационную команду, которая была расстреляна оккупантами 13 июля возле поселка Зайцево, имел на себе соответствующие опознавательные знаки - белый шлем и белый жилет. После ранения он оставался живым и пытался отползти в укрытие. Однако погиб в результате обстрела и непредоставления ему медицинской помощи в течение длительного времени.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом сообщается в сюжете "ТСН".
Видео с раненым морпехом в белом шлеме снял украинский беспилотник.
По данным журналистов, командир разведгруппы - лейтенант Дмитрий Красногрудь - подорвался 13 июля в 9 часов утра "у вражеских позиций, где накануне было зафиксировано скопление военной техники".
После этого на место подрыва выходили две эвакуационные группы.
"На ребятах были белые шлемы, белые бронежилеты, белые повязки на руках. Это было главным условием, при котором пророссийские боевики согласились предоставить "режим тишины". Поэтому они знали, кто и когда к ним подойдет", - рассказывает журналист с места происшествия.
В составе этой первой группы были представители украинской стороны СЦКК.
Однако террористы "ДНР" заявляют, якобы вместо эвакуационной вышла "диверсионная" группа, и этим оправдывает расстрел гуманитарной миссии.
"Беспилотник видел, как парень в белом шлеме (раненный сержант-разведчик с первой эвакогрупы - "Н") наложил себе жгут, ища укрытия", - рассказал журналист со ссылкой на разведку морпехов.
По словам журналиста, после этого на место происшествия вышла вторая эвакуационная группа.
"Бросать своих - это не про морпехов. Они возвращаются на место засады. Там - их товарищ, вероятно, живой. К раненому попытался добраться полевой медик с позывным "Эстонец", - говорится в репортаже.
Речь идет о военном медике из состава 35 ОБрМП Николае Илине - политическом эмигранте из Беларуси, гражданине Эстонии, подписавшего контракт с Вооруженными силами Украины.
"Он сам вызвался пойти со второй группой забрать раненого. Это был очень сильный поступок", - рассказал морской пехотинец Егор, участник поисковой команды.
Соответственно, Илин погиб во время выхода второй эвакуационной группы.
После этого оккупанты начали информационную кампанию, заявляя, якобы погибшие под Зайцевым - "наемники из стран НАТО".
Павшего Дмитрия Красногрудя наемники РФ ошибочно назвали гражданином США Шоном Фуллером (он действительно служит в морской пехоте ВМС ВСУ, но в другом подразделении).
По словам журналиста, Миссия ОБСЕ в ответ на запрос сняла с себя ответственность за несоблюдение российской стороной гарантий "тишины" во время эвакуации погибших и раненых под Зайцевым. В СММ ОБСЕ заявили, что "гарантии безопасности - это договоренности между сторонами на местах, и именно стороны отвечают за инициирование, соблюдение и выполнения таких договоренностей".
Отмечается, что расстрел украинской эвакуационной группы по дороге к телу командира Дмитрия Красногрудя не был случайностью.
"Обострение на фронте началось после неудачных для России переговоров (политических советников стран "нормандской четверки". - Ред.) в Берлине. Еженедельно растет количество погибших (украинских воинов ООС. - Ред.) - это форма давления. Таким образом нас пытаются заставить выполнять требования страны-агрессора (относительно изменений Конституции в пользу ОРДЛО. - Ред.), - подытожил Журналист.
Напомним, Командир разведвзвода 35-й ОБрМП Дмитрий Красногрудь погиб 13 июля под Зайцево в результате подрыва на неизвестном устройстве.
Кроме того, 13 июля российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево.
19 июля террористы "ДНР" заявили, что нашли тело украинского военнослужащего, который был ранен ими в ходе предательского обстрела под Зайцево 13 июля.
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Стойкий запах гниения идет из Киева, из Днепра, из Одессы…
Картина дня. Дает пресс-конференцию спикер. Прилизанный, приличный юноша с хорошо подвешенным языком. Его ломбарды продолжали успешно работать во время карантина. Наверное, даже более успешно, чем до него.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2.html Позорное решение по ломбардам продавил Разумков, имеющий бизнес в этой сфере - источник
Раскольникова на тебя, нет, старуха-процентщица.
Об этом минувшей ночью https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy написал в Фейсбуке известный журналист, главред издания «ОРД» Станислав Речинский.
Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель дает интервью. Рассказывает о своем молодом человеке. Видимо, для того, чтобы полностью опровергнуть слухи о беременности от Президента.
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82-%D0%B8%D0%B7.html Мать Мендель чуть не хватил инфаркт из-за новости о беременности дочки от Зеленского
Дом-3 переместился на Банковую.
Президент представляет нового главу НБУ. Умный, уже пару банков разорил, прошел через обыски и все дела. Тоже процентщик. Гривна падает.
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%87-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC.html Дамоклов меч опускается: гривна стремительно повалилась по двум причинам
А менее чем за 900 километров четверо суток умирал раненный боец. Не в известном рассказе Гаршина, а сейчас.
В Доме-3 и у процентщиков об этом вспоминать некомильфо. Но стойкий запах гниения идет не с фронта, он идет из Киева, из Днепра, из Одессы…
Человеческое тело разлагается 30 лет. В последнее время быстрее.
Это плата за то, что в 1991 мы не воспользовались крематорием. И в 2005. И в 2014…
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3461946587202730?__cft__[0]=AZUTS0k7I-mNJb1NcIfySnnYO0BdmX2NIvaBk25HJSQqsKC3bYKBakR65C9FE1HdQiwX9XlEIZec9GQVMrpZ7RQfhvoNpiCZ20775Ft3VbP9TrLzeWolxIwC_ZWZS8RuYBo&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
- Все беды от объективной реальности.
А она такова, что мы имеем в истории с солдатом, оставленном на нейтральной полосе, одну из самых черных страниц этой войны.
Настоящий такой, крепкий позор.
В последовательной серии эпизодов, которые там произошли, было сделано неправильно все, что можно, и ещё парочку неправильностей придумали специально для него.
Развал управления в бригаде.
Потом мы долго врали о том, как было, отмазываясь от развала.
Потом туда съездил главнокомандующий ВСУ.
И, подозреваю, сам организовывал эвакуацию.
А резидент, который его послал, уверял, что все под контролем.
В результате этой организации, то ли раненый, то ли уже мёртвый солдат, лежал на нейтральной полосе. Четыре дня.
А потом нас смачно ткнули носом в реальность.
Сколько не говори про монтаж и намеренное создание впечатлений со стороны информационных служб противника, ни бардака, происходящего в нагрудной камере, ни факт четырёх дней, этим не заговоришь.
И тем более не заговоришь нашего вранья:
- почему нет оценки событий от ОБСЕ?..
Если был, реально, режим "тишины", ОБСЕ бы первые должны были бы подтвердить его нарушение россиянами.
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Что происходит в Вооружённых силах?
Четверо суток не могли организовать нормальную эвакуацию, провалили две попытки, врали и дезинформировали.
Что происходит в военно-политическом управлении державой?
Прямое вмешательство двух главнокомандующих не только не изменило ситуации - оно ее ухудшило.
Что происходит в головах? В совести?
Логика и этика военной службы предполагает, что свои раненые и убитые выносятся любой ценой.
В каждой армии мира есть не один, не два и не три эпизода, в которых, для того, чтобы вынести не то что раненых - просто тела, гибли новые солдаты.
Но выносили.
Это - закон, который не обговаривается.
Если так не поступать, не возвращать своих, никто больше не пойдёт.
Закон этот имеет такую силу, что ни конкретная ситуация, никакие международные договора, ни одно обстоятельство в мире, не может служить оправданием для его нарушения.
Мы - нарушили.
Что происходит в Корпусе морской пехоты?
И я повторяю свой вопрос - куда дрейфуют Вооружённые Силы при Зеленском и Хомчаке?
В развал, дезорганизацию и деморализацию?