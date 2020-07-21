Зеленский ответил на петицию о запрете внедрения 5G: Доказательств вреда здоровью нет, передаче болезней не способствует

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что при внедрении технологии 5G необходимо нормирование предельно допустимых уровней электромагнитного излучения и тогда она не несет вреда здоровью человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ответе на петицию от 7 апреля с призывом запретить внедрение технологии 5G в Украине из-за "крайне негативного ее влияния на здоровье" глава государства указал, что на базе проведенных Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) исследований и рекомендаций Советом Европы были подготовлены рекомендации 1999/519/EC о предельно допустимом уровне электромагнитного излучения в диапазоне частот до 300 ГГц, в рамках которого применяются все известные радиотехнологии, включая 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, спутниковая и радиорелейная связь.

"На сегодня установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и очень высоких частот, а именно в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц. Европейский парламент подчеркивает, что при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью", - говорится в ответе Президента.

Также он добавил, что, по информации ВОЗ, после многих проведенных исследований не было выявлено вредного влияния на здоровье беспроводных радиотехнологий, в том числе от 2G, 3G, 4G и 5G.

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Зеленский отметил, что большое количество научных знаний об электромагнитных полях свидетельствует о безосновательности утверждения о содействии мобильных технологий переносу болезней.

"Отсутствуют любые доказательства, подтверждающие, что 5G способствует распространению COVID-19 или любой другой болезни или инфекции. На момент появления COVID-19 большинство стран не имело, и в настоящее время не имеет сетей 5G. Следовательно, они даже теоретически не могли способствовать распространению COVID-19", - также добавил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что пока не утвержден план мероприятий по внедрению 5G в Украине в 2020 году.