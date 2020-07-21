На девяти пляжах Одессы вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам, купаться не рекомендуют

Госпродпотребслужба Одесской области рекомендует воздержаться от купания на 9 пляжах города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета.

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на следующих пляжах: "Лузановка", "Молодая Гвардия", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", 10 ст. Большого Фонтана, 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана", - говорится в сообщении.

Кроме того, были проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 6 июля 2020 года во всех определенных контрольных точках Одессы. По результатам исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям во всех точках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12-летний мальчик погиб на одесском пляже, убегая от охранника