На девяти пляжах Одессы вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам, купаться не рекомендуют
Госпродпотребслужба Одесской области рекомендует воздержаться от купания на 9 пляжах города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета.
"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на следующих пляжах: "Лузановка", "Молодая Гвардия", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", 10 ст. Большого Фонтана, 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана", - говорится в сообщении.
Кроме того, были проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 6 июля 2020 года во всех определенных контрольных точках Одессы. По результатам исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям во всех точках.
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