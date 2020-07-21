СOVID-19: за сутки в мире умерли более 4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 613,3 тыс., инфицированных - 14,8 млн
По состоянию на утро 21 июля в мире зарегистрировали 205 443 заражения COVID-19 за сутки, свыше 14,8 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 8,9 млн человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 14 859 408 случая инфицирования и 613 354 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 143 834 (+ 545 за сутки), заболевших - 3 961 429 (+ 62 879 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 121 645 инфицированных (+ 21 749 за сутки) и 80 251 (+ 718 за сутки) летальных случая.
Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 154 917 человек (+ 36 810 за сутки), количество смертей - 28 099 (+ 596 за сутки).
В России 771 486 заболевших (+ 5 940 за сутки) и 12 427 летальных случая (+ 85 за сутки).
Южная Африка сменила Перу на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 373 628 человек (+ 9 300 за сутки), количество смертей - 5 173 (+ 140 за сутки).
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Пандемии нет и это очевидно, нет даже эпидемии. Она придумана и запланирована мировым правительством задолго до ее начала. Эти сатанисты....
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