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Новости Коронавирус и карантин
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СOVID-19: за сутки в мире умерли более 4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 613,3 тыс., инфицированных - 14,8 млн

СOVID-19: за сутки в мире умерли более 4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 613,3 тыс., инфицированных - 14,8 млн

По состоянию на утро 21 июля в мире зарегистрировали 205 443 заражения COVID-19 за сутки, свыше 14,8 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 8,9 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 14 859 408 случая инфицирования и 613 354 смертей из-за коронавируса.

СOVID-19: за сутки в мире умерли более 4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 613,3 тыс., инфицированных - 14,8 млн 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 143 834 (+ 545 за сутки), заболевших - 3 961 429 (+ 62 879 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 121 645 инфицированных (+ 21 749 за сутки) и 80 251 (+ 718 за сутки) летальных случая.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 154 917 человек (+ 36 810 за сутки), количество смертей - 28 099 (+ 596 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 673 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 60 166 случаев. ИНФОГРАФИКА

В России 771 486 заболевших (+ 5 940 за сутки) и 12 427 летальных случая (+ 85 за сутки).

Южная Африка сменила Перу на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 373 628 человек (+ 9 300 за сутки), количество смертей - 5 173 (+ 140 за сутки).

СOVID-19: за сутки в мире умерли более 4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 613,3 тыс., инфицированных - 14,8 млн 02

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"Південна Америка змінила Перу...", а потрібно "Південна Африка змінила Перу..."
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21.07.2020 10:22 Ответить
Пандемии нет и это очевидно, нет даже эпидемии. Она придумана и запланирована мировым правительством задолго до ее начала. Эти сатанисты морочат голову всему миру и нам, так как наша власть подчиняется мировому правительству, хотя народ ее избирал не для этого и не давал таких указаний и полномочий. Народ избирал украинскую власть для служения народу, а не кому -то со стороны. Поэтому наша власть не имеет права находится на своем месте. А теперь статистика - Швеция ( не было карантина) - инфицировано коронавирусом 0,6% от населения, умерло 0,05%. Финляндия - 0,1% инфицировано,0, 005% умерло.Норвегия -0,1% заразилось,0,004% умерло от короновируса, Белоруссия -0,4% инфицировалось, при отсутствии карантина кстати, а 0,007% умерло.Польша- 0,09% заразилось, 0,004% умерло.Украина- 0,1% заразилось, 0,003% умерло, еще учтем множество приписок, когда погибших и умерших от других заболеваний приписывали коронавирусу.Румыния 0,1% инфицировано,0, 008% умерло.Германия- 0,2% инфицировано,0,01% умерло. Италия- 0,4% заразилось,умерло 0, 05%.Великобритания -0,4% зараженных, 0,06% умерло. Эти мизерные проценты говорят о том, что пандемия и карантин - это ложь. Смертность ниже, чем от ОРВИ. Вопрос - кому это нужно? Зачем вакцинация? Зачем над людьми поиздевались? Кто за это ответит? Почему власть и медицина не озабочены действительно огромной смертностью от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, ДТП и т.д.? Что это за тоталитарный идиотизм и вредительство?
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21.07.2020 10:56 Ответить


Пандемии нет и это очевидно, нет даже эпидемии. Она придумана и запланирована мировым правительством задолго до ее начала. Эти сатанисты....

Бачу,пора...
записати Ларису у свій "список ольгінських дурантинофілів"
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21.07.2020 14:27 Ответить
 
 