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Палата представителей США одобрила новые санкции против "Северного потока-2": Должны остановить вражескую стратегию влияния Путина

Палата представителей США одобрила новые санкции против

Палата представителей Конгресса США одобрила изменения в законодательстве, которые предусматривают новые санкции против компаний, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Палата представителей, в которой большинство имеет Демократическая партия, одобрила соответствующую поправку к Закону о национальной обороне, пишет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Следовательно, дальше этот вопрос должны рассмотреть в Сенате, после чего изменения должен подписать президент США Дональд Трамп.

"Россия пытается построить газопровод "Северный поток-2", чтобы получить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их источниками энергии... Мы должны остановить вражескую стратегию влияния Путина", - заявил член Палаты представителей, республиканец Стив Вомак.

Россия ранее уже обвиняла США в применении санкций как инструмента увеличения собственного экспорта энергоносителей.

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Проект "Северный поток-2" готов уже более чем 90%. Он состоит из двух параллельных газопроводов длиной в 1230 километров, пролегающих по дну Балтийского моря в Европу.

россия (96038) санкции (11430) США (27055) Северный поток (1457)


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Топ комментарии
+19
хунта одобряет
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21.07.2020 09:44
+14
США це не прнивша Європа з подвійними стандартами. Молодці американці. Давіть московську гниду!
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21.07.2020 09:53
+13
Слава США! Смерть паРаше и быкующим в ней козлорылым!
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21.07.2020 09:47
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хунта одобряет
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21.07.2020 09:44 Ответить
Палата представників США схвалила нові санкції проти "Північного потоку-2": Мусимо зупинити ворожу стратегію впливу Путіна - Цензор.НЕТ 4459
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21.07.2020 11:26 Ответить
Слава США! Смерть паРаше и быкующим в ней козлорылым!
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21.07.2020 09:47 Ответить
Палата представителей США одобрила новые санкции против "Северного потока-2": Должны остановить вражескую стратегию влияния Путина - Цензор.НЕТ 177
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21.07.2020 09:54 Ответить
Палата представителей США одобрила новые санкции против "Северного потока-2": Должны остановить вражескую стратегию влияния Путина - Цензор.НЕТ 2987
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21.07.2020 09:48 Ответить
США це не прнивша Європа з подвійними стандартами. Молодці американці. Давіть московську гниду!
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21.07.2020 09:53 Ответить
тому Англія післала на@...р ублюдків з ЄС.
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21.07.2020 10:12 Ответить
І шо цікаво... БАЙКИ про "подвійні стандарти ЄС" розповсюджуються переважно з фєдєрастії їхніми посіпаками=камуняками+сосіалістами+фашистами
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21.07.2020 10:40 Ответить
Лайкати свій же пост це моветон....
П.С. До речі, ЄС своїми вчинками підтверджує "байки хведерастів"
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21.07.2020 11:55 Ответить
І це вже неодноразово... "Гермафродит", паночку...
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21.07.2020 12:09 Ответить
МЕНІ ТЕ ЩО Я ПИШУ ПОДОБАЄТЬСЯ! І це не заборонено правилами форуму а тобі читати опуси свої огидно?
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21.07.2020 12:51 Ответить
Сначала самолайк, а потом волосы на ладонях начнут расти 😆
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21.07.2020 12:55 Ответить
І на язиці...
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21.07.2020 15:48 Ответить
Ти далі вперто підтверджуєш свій ідіотизм....
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21.07.2020 14:47 Ответить
А баба-яга (Меркель) против санкций!
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21.07.2020 09:55 Ответить
взялись за рашу
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21.07.2020 10:06 Ответить
Дякуємо США. У нас війна з москалями, а санкції накладають США. А наші з маскалями торгують!
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21.07.2020 10:07 Ответить
Путин хочет исключить Украину из транзита, чтобы уменьшить риски военного вторжения.
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21.07.2020 10:08 Ответить
Если б не США эуропейцы нас давно б мокшанам слили!
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21.07.2020 10:08 Ответить
ви не далекі від істини.
німеччина, австрія, франція, італія, іспанія, угорщина - їх треба знати поіменно.
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21.07.2020 10:11 Ответить
тю, тут своё собственное население выбирает во время войны - клоуна! нах европейцам страдать из-за дебилов?
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21.07.2020 16:04 Ответить
Отаке, вбухали мацкалі мільярди в труби і опинилися у розбитого корита.

Респект США.
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21.07.2020 10:10 Ответить
Не торопись , торопыга. Пока не перепрыгнул.
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21.07.2020 10:33 Ответить
та я бачу, кацап, тобі боляче.
звикай
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21.07.2020 10:38 Ответить
та не страждай так, кацап
звикай до болю.
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21.07.2020 11:14 Ответить
СП2 ПНХ!
Подельников людоедов - давить! Давить, *****!
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21.07.2020 10:31 Ответить
God Bless America
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21.07.2020 10:37 Ответить
А "та сторона" шо?
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21.07.2020 10:44 Ответить
Потом проголосует Сенат, затем создадут комиссию по согласованию текста, в конце подпись Трампа и наконец закон "О военном бюджете" будет принят к исполнению. А реальные санкции какие, вот вопрос. Европейские компании уже вложили в трубу 8 млрд. Они вряд-ли обрадуются, да и Трамп ссориться с Меркель до кровавой драки не будет. Новость так, ни хорошая, ни плохая. И санкции будут, чтобы никто не обиделся.
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21.07.2020 10:48 Ответить
На днях фрицы,подельники рашиста, будут кипиш подымать в ЕС о недопустимости санкций против их расейских спонсоров
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21.07.2020 11:34 Ответить
_Это как раз хермания спонсор военной агрессии рф. И на деньги немцев людоеды оптом скупают ничтожеств - политиканов ЕС.
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21.07.2020 11:49 Ответить
 
 