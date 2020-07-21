Палата представителей США одобрила новые санкции против "Северного потока-2": Должны остановить вражескую стратегию влияния Путина
Палата представителей Конгресса США одобрила изменения в законодательстве, которые предусматривают новые санкции против компаний, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".
Палата представителей, в которой большинство имеет Демократическая партия, одобрила соответствующую поправку к Закону о национальной обороне, пишет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Следовательно, дальше этот вопрос должны рассмотреть в Сенате, после чего изменения должен подписать президент США Дональд Трамп.
"Россия пытается построить газопровод "Северный поток-2", чтобы получить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их источниками энергии... Мы должны остановить вражескую стратегию влияния Путина", - заявил член Палаты представителей, республиканец Стив Вомак.
Россия ранее уже обвиняла США в применении санкций как инструмента увеличения собственного экспорта энергоносителей.
Проект "Северный поток-2" готов уже более чем 90%. Он состоит из двух параллельных газопроводов длиной в 1230 километров, пролегающих по дну Балтийского моря в Европу.
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П.С. До речі, ЄС своїми вчинками підтверджує "байки хведерастів"
німеччина, австрія, франція, італія, іспанія, угорщина - їх треба знати поіменно.
Респект США.
звикай
звикай до болю.
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