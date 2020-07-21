Палата представителей США одобрила новые санкции против "Северного потока-2": Должны остановить вражескую стратегию влияния Путина

Палата представителей Конгресса США одобрила изменения в законодательстве, которые предусматривают новые санкции против компаний, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Палата представителей, в которой большинство имеет Демократическая партия, одобрила соответствующую поправку к Закону о национальной обороне, пишет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Следовательно, дальше этот вопрос должны рассмотреть в Сенате, после чего изменения должен подписать президент США Дональд Трамп.

"Россия пытается построить газопровод "Северный поток-2", чтобы получить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их источниками энергии... Мы должны остановить вражескую стратегию влияния Путина", - заявил член Палаты представителей, республиканец Стив Вомак.

Россия ранее уже обвиняла США в применении санкций как инструмента увеличения собственного экспорта энергоносителей.

Читайте также: Сенаторы США внесли на рассмотрение резолюцию против возвращения России в состав G7

Проект "Северный поток-2" готов уже более чем 90%. Он состоит из двух параллельных газопроводов длиной в 1230 километров, пролегающих по дну Балтийского моря в Европу.