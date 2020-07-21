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Новости Силовики
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Ночью трое неизвестных подорвали на Подоле банкомат и украли кассеты с деньгами, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители разыскивают неизвестных, которые ночью в Подольском районе Киева подорвали банкомат и забрали оттуда кассеты с наличными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции г. Киева.

"Сегодня около 1:30 в столичную полицию обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского", - говорится в сообщении.

Так, полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей. Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись.

Ночью трое неизвестных подорвали на Подоле банкомат и украли кассеты с деньгами, - полиция 01

"В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается", - добавили правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные подорвали банкомат и похитили около 1 млн грн на Виннитчине, - полиция

Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Ночью трое неизвестных подорвали на Подоле банкомат и украли кассеты с деньгами, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Киев (25659) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) банкомат (119)


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Топ комментарии
+12
еще у троих закончилась эпоха бедности. Тут походу, по другому никак не закончить ее, с такими "хозяйственниками" от Бога
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21.07.2020 09:56
+3
Когда это кончится? В домах жить опасно рядом с банками и банкоматами.Несмываемой краской нужно всё обливать при взрыве или взломе.Чтобы и в мыслях не было покуситься.
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21.07.2020 09:59
+2
грабь маладцы эту жидовскую банду приват..скоты чтоб коломойского повесили на столбе за мой долг...фейковыйбанк банда
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21.07.2020 10:06
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еще у троих закончилась эпоха бедности. Тут походу, по другому никак не закончить ее, с такими "хозяйственниками" от Бога
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21.07.2020 09:56 Ответить
при подрыве банкомата пора предусмотреть вылет денег из кассет и разлет на прилегающих территориях...подрывники их собирать не станут...
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21.07.2020 09:58 Ответить
Но можно подумать что более никто не станет) банку как то как соловью - украдут ли подрывники, или радостные местные жители соберут
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21.07.2020 10:09 Ответить
Да-да , а то народ глупый ) , будут набрасывать сетку или какой экран из той же рабицы ставить ....
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21.07.2020 10:14 Ответить
Краску-ловушку взрывать надо. Тогда точно до лампочки. Думаю переоборудуют скоро .
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21.07.2020 10:17 Ответить
А чому поліція не поставить вимогу до банків,- щоб навколо кожного банкомату були встановлені 1-2-3 скриті відеокамери? Банки ж не бідні та й витрати незначні, Бо та "пандемія" підриву банкоматів вже починає нагадувати фільм за участю Чарлі Чапліна з малюком.... Малюк йшов попереду і бив вікна... А потім... йшов Чаплін (з листами скла за плечима) і склив вікна ,.. за окрему ж оплату постраждалих
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21.07.2020 10:51 Ответить
Когда это кончится? В домах жить опасно рядом с банками и банкоматами.Несмываемой краской нужно всё обливать при взрыве или взломе.Чтобы и в мыслях не было покуситься.
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21.07.2020 09:59 Ответить
кончиться, когда деньги начнут раскидывать с вертолетов (говорят, полезно для экономик)
А вы не завидуйте своим черным языком. Люди как могут, так выживают.
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21.07.2020 10:31 Ответить
грабь маладцы эту жидовскую банду приват..скоты чтоб коломойского повесили на столбе за мой долг...фейковыйбанк банда
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21.07.2020 10:06 Ответить
Валериана под рукой есть?
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21.07.2020 10:11 Ответить
· - Когда мы штурмовали Муданьцзян ночью… Ба-бааах! Ба-ба-ба-бааах!! Ббааах!!!! Артподготовка началась.
- Это в Маньчжурии…
- Не знаю. Потом пошли танки… а за ними мы, пехота.
(с)
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21.07.2020 10:08 Ответить
Не здивуюсь якщо знову представники деградованої патрульної поліції...без мусорья нічого не відбувається злочинного в цієї державі.
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21.07.2020 10:09 Ответить
Помимо безопасности жилых помещений (и людей находящихся в них) это ситуация не вызывает сочувствие к банкам (и их владельцам)!
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21.07.2020 10:10 Ответить
полностью безопасно, а для жилых помещений даже полезно.
поинтересуйтесь технологией.
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21.07.2020 10:54 Ответить
ну вот... примитивно и нагло
не так как один... идиёт... обрезанной купюрой дергал)))) на 8 лет себе надергал )))
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21.07.2020 10:16 Ответить
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества" - За подорваный банкомат!!! Зайцевой дали 10 за 6 убитых человек!!!
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21.07.2020 10:18 Ответить
Каким местом Выговского к Подолу? Наделили градоначальники)))
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21.07.2020 10:18 Ответить
До 2003 года и Пуща относилась у Подольскому району.
Как пояснял мне Салий - при совдепии каждый начальник хотел иметь немного центра и районы делили радиально.
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21.07.2020 10:29 Ответить
Я помню это деление районов)
Почти в каждом районе (кроме Печерска) есть окраина города куда можно расселить дома(вблизи центра) "признанные аварийными")))
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21.07.2020 11:45 Ответить
СЛАВА РОБІНГУДАМ !
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21.07.2020 10:33 Ответить
Месть свидетелей строительства Петей будок оголтелому бандиту Коломойскому
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21.07.2020 10:49 Ответить
Когда захожу в подъезд и вижу, что сосед ждёт лифт, подхожу и нажимаю кнопку. Так я показываю, что сомневаюсь в его умственных способностях.
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21.07.2020 11:03 Ответить
Ні дня без вибуху в Кийові? Тіко верещукіна врятує.
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21.07.2020 10:54 Ответить
Опять Аваковцы орудуют. Как на диком Западе при Рюкзаковом стало. Но ето же все равно не повод Авакова снять с должности?
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21.07.2020 11:06 Ответить
 
 