Ночью трое неизвестных подорвали на Подоле банкомат и украли кассеты с деньгами, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители разыскивают неизвестных, которые ночью в Подольском районе Киева подорвали банкомат и забрали оттуда кассеты с наличными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции г. Киева.

"Сегодня около 1:30 в столичную полицию обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского", - говорится в сообщении.

Так, полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей. Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись.

"В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается", - добавили правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные подорвали банкомат и похитили около 1 млн грн на Виннитчине, - полиция

Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Фото: сайт полиции

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.