Ночью трое неизвестных подорвали на Подоле банкомат и украли кассеты с деньгами, - полиция. ФОТОрепортаж
Правоохранители разыскивают неизвестных, которые ночью в Подольском районе Киева подорвали банкомат и забрали оттуда кассеты с наличными.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции г. Киева.
"Сегодня около 1:30 в столичную полицию обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского", - говорится в сообщении.
Так, полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей. Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись.
"В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается", - добавили правоохранители.
Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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А вы не завидуйте своим черным языком. Люди как могут, так выживают.
- Это в Маньчжурии…
- Не знаю. Потом пошли танки… а за ними мы, пехота.
(с)
поинтересуйтесь технологией.
не так как один... идиёт... обрезанной купюрой дергал)))) на 8 лет себе надергал )))
Как пояснял мне Салий - при совдепии каждый начальник хотел иметь немного центра и районы делили радиально.
Почти в каждом районе (кроме Печерска) есть окраина города куда можно расселить дома(вблизи центра) "признанные аварийными")))