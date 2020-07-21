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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Кулеба о крушении самолета МАУ: Мы слишком долго ждали расшифровки черных ящиков, Иран должен объяснить, что произошло

Кулеба о крушении самолета МАУ: Мы слишком долго ждали расшифровки черных ящиков, Иран должен объяснить, что произошло

В Министерстве иностранных дел Украины обвинили Иран в затягивании расшифровки "черных ящиков" после сбития украинского самолета. В МИД требуют прозрачного расследования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Глава МИД отметил, что вчера было считывание "черных ящиков", которое прошло успешно.

"Но, я хочу подчеркнуть, что несмотря на все объяснения Ирана, мы слишком долго ждали расшифровки "черных ящиков", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Украина была готова принять экстренные меры. В МИД призывают к сотрудничеству и проведению расследования обстоятельств сбития украинского самолета.

"Тот, кто хочет, тот берет и делает. Это касается наших иранских партнеров", - подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы ящики были расшифрованы в присутствии двух украинских экспертов.

"Иран должен объяснить, что произошло", - сказал министр.

Также читайте: При расшифровке черных ящиков с самолета МАУ будут присутствовать украинские и канадские специалисты, - посол в Канаде Шевченко

Вчера французские эксперты успешно загрузили данные с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ PS75 и приступили к их расшифровке.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Читайте: Зеленский о доставке черных ящиков самолета МАУ во Францию: С нетерпением ждем результатов расшифровки и начала переговорного процесса с Ираном

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Иран (1823) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
с мокшанами мутили иранцы...что не ясно?
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21.07.2020 10:07
+1
Идея Кулебы понятна. Он хочет вывести на то, что сбой дала российская аппаратура ПВО, а не "оператор ошибся", как Иран рассказывает. Идея отличная, только не выполнимая от слова "совсем". Увы.
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21.07.2020 10:22
+1
Потрібно щоб всі подібні катастрофи розслідувались прозоро,а винні були встановлені і покарані!
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21.07.2020 10:32
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с мокшанами мутили иранцы...что не ясно?
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21.07.2020 10:07 Ответить
да, скорее всего "шаманили" и если лаптеногие были "помощниками", то можно ожидать грандиозного и феерического ляпа от рукожопых (они и врать складно не умеют)!
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21.07.2020 10:33 Ответить
Идея Кулебы понятна. Он хочет вывести на то, что сбой дала российская аппаратура ПВО, а не "оператор ошибся", как Иран рассказывает. Идея отличная, только не выполнимая от слова "совсем". Увы.
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21.07.2020 10:22 Ответить
Это тебе таракан в ухо нашптал?

А может уважаемый порохобот раскажет как имея данные что "российская" группа диверсантов готова сбивать наши самолёты послать несколько бортрв с десантниками в Луганск? Тупость или сговор?
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21.07.2020 11:12 Ответить
парАшенка в етом нєуінауат. Він всього-лиш Гівно-командуючий. Він не несе відповідальність ні за що. У всьому винен хєнєраліссімус з Генштабу Мужеложенко, якого Свинобарига всіма силами вберігав від кримінального переслідування. Бо якщо Муженка дасть покази і заспіває про особливості гівнокомандування, то Свинориг сяде, і надовго.
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21.07.2020 12:28 Ответить
Потрібно щоб всі подібні катастрофи розслідувались прозоро,а винні були встановлені і покарані!
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21.07.2020 10:32 Ответить
Не переборщите с требованиями, а то опять будет пол года плохая погода и тишина.
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21.07.2020 10:35 Ответить
Кулеба про катастрофу літака МАУ: Ми занадто довго чекали розшифровки чорних скриньок, Іран має пояснити, що сталося - Цензор.НЕТ 6825
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21.07.2020 10:38 Ответить
Вся гораздо проще. Персы не смогли расшифровать ящики и сбагрили в Париж.
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21.07.2020 10:39 Ответить
Персьі хотят отделаться "малой кровью" и сєкономить на вьіплатах , поєтому международное давление на Иран не должно прекращаться , тут наш МИД прав.
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21.07.2020 11:06 Ответить
Персы признали вину и выплаты будут в соответствии с мировой практикой, и в сроки принятые в подобных случаях. Поэтому денег будет сколько положено, ни больше не меньше. Конечно Кулеба или кто другой объяснит нам, какой он молодец и выбил намного больше миллионов.
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21.07.2020 11:21 Ответить
Та , не Микола . Не существует суммьі возмещения "сколько положено" . На "положено", сам знаешь , что "заложено" ! Так , что будет жесткий торг с Ираном. Прецедент Ливии - подходящий. Имхо
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21.07.2020 11:41 Ответить
Вы имеете ввиду террористический акт ливийских спецслужб. Там был вообще другой расклад.
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21.07.2020 14:28 Ответить
Я имею в виду , что Иран , как и Ливия - спонсор терроризма , и оба - нефтяньіе єкспортерьі.
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21.07.2020 14:48 Ответить
Иран спонсор терроризма, не официально признаны США. Спецслужбы Ливии совершили террористический акт. Ливия признала факт и ответственность своих официальных лиц. Совет безопасности ООН ввёл санкции против Ливии. Разницу ощущаете. Ливия выплатила примерно по 10 млн. $ каждому погибшему компенсацию в обмен на отмену санкций. Последний случай когда разбились 2 самолёта 737 МАХ 8. Боинг заплатил чуть больше 100 000$. Вот и компенсация за сбитый самолёт МАУ будет ближе к этой цифре пассажирам, плюс компенсация за самолёт.
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22.07.2020 10:41 Ответить
Не нужно бьіть адвокатом страньі , которая является спонсором терроризма и против которой вводились санкции СБ ООН. Иран должен заплатить за преступление не меньше , чем Ливия. Чем больше с бородатьіх придурков содрать , тем меньше у них останется на разработку ядерного оружия , логично ?
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22.07.2020 11:25 Ответить
Я не адвокат, а Иран не общепризнанный спонсор терроризма, и санкции вводились из-за атомного проекта. Канадский премьер Джастин Трюдо первым сообщил об https://www.bbc.com/russian/news-50040717 ошибке ( и все с ним согласились), и он же предложил отправить https://www.5.ua/ru/myr/katastrofa-samoleta-mau-triudo-zaiavyl-chto-yran-dolzhen-peredat-chernie-iashchyky-druhoi-strane-206934.html чёрные ящики во Францию . И говорю это я, лишь потому, что не стоит раскатывать губу на миллионы. Хорошо если заплатят компенсацию через года два, после катастрофы, по 150 000$, и то если договорятся без суда. Если будет судебный процесс, решение озвучат лет через пять, и сумма компенсации может быть гораздо меньше. И может получится, что канадцам, шведам, немцам, англичанам компенсируют больше чем украинцам и афганцам. Таковы международные правила и практика.
У "бородатых придурков" денег на разработку ядерного оружия останется столько, сколько. Знаете анекдот про подорожавшую водку. "Меньше пить не буду, просто вы меньше будете кушать."
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22.07.2020 12:47 Ответить
Обтекай те , адвокат.
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22.07.2020 13:00 Ответить
Да нет уж, слились ВЫ.
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22.07.2020 13:14 Ответить
Эта Кулеба не знает, что произошло?
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21.07.2020 11:30 Ответить
Иран ЗЕленому МИДу по губам поводил и разговаривает только с Францией.

Каким боком к этому всему теперь Кулебяка?
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21.07.2020 12:23 Ответить
Главное , что украинские єкспертьі участвуют в расшифровке данньіх , вместе с французскими. А Иран отдал самописцьі , теперь его дело телячье - отвечать за преступление.
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21.07.2020 12:43 Ответить
Все чего то ждут от этих ящиков, каких то ответов. А чего?
Все и так всем понятно. Почему Иран сбил Боинг, ящики не ответят. Просто покажут на какой высоте что отказало и в какой последовательности.
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21.07.2020 13:18 Ответить
Поясняю: Иран банально послал Украину на@уй. Причины: тотальная некомпетентность властей, которые позволили Ирану послать власти вместе с Украиной вместе. Вот и все. В свое время было много пояснений, что власти делают не так, и какой будет результат. Результат налицо.
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21.07.2020 13:53 Ответить
 
 