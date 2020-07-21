Кулеба о крушении самолета МАУ: Мы слишком долго ждали расшифровки черных ящиков, Иран должен объяснить, что произошло
В Министерстве иностранных дел Украины обвинили Иран в затягивании расшифровки "черных ящиков" после сбития украинского самолета. В МИД требуют прозрачного расследования.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.
Глава МИД отметил, что вчера было считывание "черных ящиков", которое прошло успешно.
"Но, я хочу подчеркнуть, что несмотря на все объяснения Ирана, мы слишком долго ждали расшифровки "черных ящиков", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что Украина была готова принять экстренные меры. В МИД призывают к сотрудничеству и проведению расследования обстоятельств сбития украинского самолета.
"Тот, кто хочет, тот берет и делает. Это касается наших иранских партнеров", - подчеркнул глава МИД.
По словам Кулебы ящики были расшифрованы в присутствии двух украинских экспертов.
"Иран должен объяснить, что произошло", - сказал министр.
Вчера французские эксперты успешно загрузили данные с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ PS75 и приступили к их расшифровке.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
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А может уважаемый порохобот раскажет как имея данные что "российская" группа диверсантов готова сбивать наши самолёты послать несколько бортрв с десантниками в Луганск? Тупость или сговор?
У "бородатых придурков" денег на разработку ядерного оружия останется столько, сколько. Знаете анекдот про подорожавшую водку. "Меньше пить не буду, просто вы меньше будете кушать."
Каким боком к этому всему теперь Кулебяка?
Все и так всем понятно. Почему Иран сбил Боинг, ящики не ответят. Просто покажут на какой высоте что отказало и в какой последовательности.