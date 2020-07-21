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Малюська анонсировал запуск нового госреестра юрлиц и ФЛП: С 7 по 16 августа данные вноситься не будут

Малюська анонсировал запуск нового госреестра юрлиц и ФЛП: С 7 по 16 августа данные вноситься не будут

Министерство юстиции планирует запуск нового Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Об этом написал в фейсбуке Министр Юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"Мы запускаем новый ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований)

В связи с этим с 7 по 16 августа 2020 данные будут переноситься из старого реестра в новый и доступ регистраторов в ЕГР в течение этого времени будет отсутствовать", - написал Малюська.

Он уточнил, что документы на регистрацию не будут приниматься с 00 часов 5 августа, а документы, поданные к этому времени должны быть обработаны до 18 часов 7 августа.

"Просим извинить за временные неудобства и запланировать проведение регистрационных действий (регистрация юридических лиц и ФЛП, смена директора, внесение изменений в регистрационные данные и т.д.) до 5 августа или после 16 августа 2020", - написал Малюська.

Он добавил, что в течение периода переноса данных Антирейдерская коллегия будет продолжать работать, иметь доступ к ЕГР и сможет оперативно реагировать на потенциальные рейдерские атаки.

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Малюська анонсировал запуск нового госреестра юрлиц и ФЛП: С 7 по 16 августа данные вноситься не будут 01
Малюська анонсировал запуск нового госреестра юрлиц и ФЛП: С 7 по 16 августа данные вноситься не будут 02
Малюська анонсировал запуск нового госреестра юрлиц и ФЛП: С 7 по 16 августа данные вноситься не будут 03

госреестр (73) Малюська Денис (322)


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Этот слабоумный маньяк все еще при своей должности?Тьфу, блин.
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21.07.2020 10:35 Ответить
а эти всё велосипеды строят. вот нахрена, спрашивается, надо было делать мобильное приложение "Штрафы ПДД", если до него нормально себе работало "Штрафы UA"? бюджет освоить?
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21.07.2020 10:35 Ответить
Все классно работало, зачем лезть?
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21.07.2020 11:46 Ответить
 
 