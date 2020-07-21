Неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках, слышны выстрелы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Луцке перекрыли центральную часть города, в частности Театральную площадь. СМИ и очевидцы сообщают, что слышали выстрелы. Перед драмтеатром находится автобус с поврежденными окнами. На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинські новини".
Руководитель полиции Волыни Юрий Крошко сообщил, что мужчина захватил автобус с заложниками. Ввели оперативный план "Заложник" на территории области. Сейчас количество заложников неизвестно и четких требований мужчина не выдвигает. Его личность устанавливают. Известно, что у него есть оружие и взрывчатка.
По словам руководителя полиции, мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой, уточненных требований и претензий злоумышленник не выдвигает. Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских лиц в центральную часть города.
К жителям и гостям города обращаются с просьбой отнестись с пониманием и ради собственной безопасности не идти и не ехать в центр Луцка.
Около 10:10 в центре раздалась автоматная очередь.
Как сообщает полиция Волынской области на странице в сети Facebook в автобусе находятся около 20 человек.
Также к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.
Издание сообщает, что захвачен автобус Берестечко-Красниловка. Владелец этого маршрута предприниматель Яцишин.
На окнах автобуса видны следы от выстрелов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому зелох диванний ти просто ідеш нх! Зрозуміло я написав, ЗЕлох, чи повторити тобі ще раз?!
А "турботу свою" про людей, засунь собі у гузицю. Про людей мають думати професіонали, система має бути збудована і вона має працювати. А ви, ідіот, привели до влади профанів і дебілів, а тепер соплі тут розпускаєте...
https://espreso.tv/news/2020/07/21/quotz_dnem_antysystemyquot_cholovik_yakyy_zakhopyv_zaruchnykiv_u_lucku_oprylyudnyv_vymogy
Депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов сообщил в facebook, что якобы Президент Украины Петр Порошенко отдыхает на острове Бирючий.
Напомним, что указанный остров расположен в Азовском море рядом с Геническом.
На нем находится Азово-Сивашский национальный природный парк.
Также отметим, что на острове Бирючий есть президентская резиденция, на которой любил отдыхать второй Президент Украины Леонид Кучма
От шыкаладной шушары на Бирючем у тебя глазик не дергался? Плохо подготовмлся, садись, два!
Тепер у Авакова не буде іншого виходу як пакувать всіх незадоволених владою як терористів.
Думаю, всеж москальські спецоперацію
Скоріше за все, його деякий час тому переправили з рф або Білорусі. Якщо його візьмуть живим - це підтвердиться протягом кількох годин. Інша справа, чи захочуть його залишати живим
Ждут...
варіант з мостами став банальним..
знайшли банальний автобус
Стрим с Луцка
Але без сумніву одне - зараз всі почнуть на свою користь перекручувати: будуть і наслідки правління кривавого бариги, будь крики про негідника собакова, будуть розмови про не професійне та шкідливе керуваня краіною зелених зрадників.
Суцільний негатив буде, а що трапилось ніколи не дізнаємось
А там уж политическая воля....
1. проплатили и не мало росияне для дестабилизации в Украине, что комплексно ложится на недавние слова кадырки в адрес осла и сегодняшнюю же взрывчатку в Киеве...Кроме того, не случайно думаю это происходит в Луцке, городе граничащем с Белорусью в которой полно росийских войск и откуда не ждут военного удара - прощупывают работу военных и антитеррора возможно...чтоб потом своих моторыл заслать как в Славянск в свое время.
2. аваков делает спектакль перез ослом насколько он "справляется с тяжелой ситуацией".
и то и то очень вероятно. что конкретно - не знаю