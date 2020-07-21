Неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках, слышны выстрелы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Луцке перекрыли центральную часть города, в частности Театральную площадь. СМИ и очевидцы сообщают, что слышали выстрелы. Перед драмтеатром находится автобус с поврежденными окнами. На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинські новини".

Руководитель полиции Волыни Юрий Крошко сообщил, что мужчина захватил автобус с заложниками. Ввели оперативный план "Заложник" на территории области. Сейчас количество заложников неизвестно и четких требований мужчина не выдвигает. Его личность устанавливают. Известно, что у него есть оружие и взрывчатка.

По словам руководителя полиции, мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой, уточненных требований и претензий злоумышленник не выдвигает. Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских лиц в центральную часть города.

К жителям и гостям города обращаются с просьбой отнестись с пониманием и ради собственной безопасности не идти и не ехать в центр Луцка.

Около 10:10 в центре раздалась автоматная очередь.

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Как сообщает полиция Волынской области на странице в сети Facebook в автобусе находятся около 20 человек.

Также к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.

Издание сообщает, что захвачен автобус Берестечко-Красниловка. Владелец этого маршрута предприниматель Яцишин.

На окнах автобуса видны следы от выстрелов.

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