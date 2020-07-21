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Новости Захват заложников в Луцке
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Неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках, слышны выстрелы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Луцке перекрыли центральную часть города, в частности Театральную площадь. СМИ и очевидцы сообщают, что слышали выстрелы. Перед драмтеатром находится автобус с поврежденными окнами. На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинські новини".

Руководитель полиции Волыни Юрий Крошко сообщил, что мужчина захватил автобус с заложниками. Ввели оперативный план "Заложник" на территории области. Сейчас количество заложников неизвестно и четких требований мужчина не выдвигает. Его личность устанавливают. Известно, что у него есть оружие и взрывчатка.

По словам руководителя полиции, мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой, уточненных требований и претензий злоумышленник не выдвигает. Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских лиц в центральную часть города.

К жителям и гостям города обращаются с просьбой отнестись с пониманием и ради собственной безопасности не идти и не ехать в центр Луцка.

Около 10:10 в центре раздалась автоматная очередь.

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Как сообщает полиция Волынской области на странице в сети Facebook в автобусе находятся около 20 человек.

Также к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.

Издание сообщает, что захвачен автобус Берестечко-Красниловка. Владелец этого маршрута предприниматель Яцишин.

На окнах автобуса видны следы от выстрелов.

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Неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках, слышны выстрелы 01
Неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках, слышны выстрелы 02
Неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках, слышны выстрелы 03
Неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках, слышны выстрелы 04
Неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках, слышны выстрелы 05

Неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках, слышны выстрелы 06
Неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках, слышны выстрелы 07

Автор: 

захват (787) Луцк (587) стрельба (3266)


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Топ комментарии
+24
итить колотить...
съездило нашефсё в Луцкую область... теперь там еще и беспредел... с заложниками...
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21.07.2020 10:51
+24
А ти чого сциш, гнида зелена? Ви рік при владі, цього більше ніж достатньо. Ваш голова СБУ привів до норми підрозділи антитерору СБУ? Нове обличчя Аваков спецпідрозділи поліції? То чого сциш? знаєш покидьку чому... усе ви тварини знаєте і розумієте...
А "турботу свою" про людей, засунь собі у гузицю. Про людей мають думати професіонали, система має бути збудована і вона має працювати. А ви, ідіот, привели до влади профанів і дебілів, а тепер соплі тут розпускаєте...
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21.07.2020 12:54
+21
добытчик янтаря и недоволен системой? не может быть!
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21.07.2020 10:43
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Да, посмотрел его видос. Явно отрыжка аваковская
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21.07.2020 11:34 Ответить
водиле хреновее всего ...
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21.07.2020 11:14 Ответить
Да судя по фото что бы не случился приступ.
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21.07.2020 11:16 Ответить
Що вимагає, часом не воду в Крим? Тоді точно підуть на поступки...
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21.07.2020 11:15 Ответить
Я от читаю Ваші пости і диву даюся чому Ви такий розумний і мужній не при владі і не рятуете Україну....а тому,що Ви як і більшість тих хто обсирає будь яку владу і винуватить її у всіх гріхах аж нічого не зробив щоб країна змінилася....на фронт не пішли бо страшно....а сидячи перед комп'ютером і слухаючи жирне черево легко ворогів долати)
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21.07.2020 18:07 Ответить
А от ти читаєш таки "його пости" бо мабуть він таки розумінший за твої "пости" (підтримки то у тебе "нуль", на відміну від нього)!
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21.07.2020 20:46 Ответить
Ти правий в мене немає підписників і підтримки тому що на відміну від вас диванної армії я ділом,а не словом змінюю країну....а ви днями язиками чешете,але від цього толку мало...ви краще б не клавіші протирали,а йшли в армію там такі потрібні....але у таких як Ви хватає хоробрості і впевненості тільки на те щоб обсирати інших в інтернеті)
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22.07.2020 21:42 Ответить
Ти навіть не уявляєш як ти виглядаєш нікчемно із сторони...Бо ти ЗЕлох! І на відміну від тебе "диваннийЗЕлох", я як раз і займаюся "справою" вже 15 років і будь-хто у моєму місті це підтвердить! А ось тобі зеутирку мого рівня...ну як і твоєму ЗЕкловану при Владі..ніколи не досягти! (кресли припизЕдента це не досягнення - це що б ти не розкатувало свою лошарську губу)
Тому зелох диванний ти просто ідеш нх! Зрозуміло я написав, ЗЕлох, чи повторити тобі ще раз?!
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22.07.2020 21:53 Ответить
Друже от ти і спалився)я ні разу не згадав президента,а тим паче не захищав його)а в тебе жовта кров тече тільки при одній думці про владу і президента....порохобот заспокойся...моя думка об'єктивна і на відміну від тебе я вірним псом ніколи ні для кого не був....я не знаю чим ти 15 років займався,а я 12 віддав війську і державі і вважаю що не в твоїй компетенції ображати і повчати мене...бо ти сам нікчемний раб свого предмету вподобання)
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23.07.2020 13:19 Ответить
Последней каплей стала Луцкая область!
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21.07.2020 11:15 Ответить
А пригадайте хто недавно був у Луцку? Хто його обізвав містом Волинь?
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21.07.2020 11:17 Ответить
Жизни людей на кону, а ты и на этом зарабатываешь... достойный лизоблюд петробудки .
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21.07.2020 12:45 Ответить
А ти чого сциш, гнида зелена? Ви рік при владі, цього більше ніж достатньо. Ваш голова СБУ привів до норми підрозділи антитерору СБУ? Нове обличчя Аваков спецпідрозділи поліції? То чого сциш? знаєш покидьку чому... усе ви тварини знаєте і розумієте...
А "турботу свою" про людей, засунь собі у гузицю. Про людей мають думати професіонали, система має бути збудована і вона має працювати. А ви, ідіот, привели до влади профанів і дебілів, а тепер соплі тут розпускаєте...
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21.07.2020 12:54 Ответить
Вот и я об этом...ты даже не осознаёшь как ты мерзок в своём зелании лизнуть.
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21.07.2020 13:07 Ответить
а ну так, звісно... Ти у власній тупості не бридкий, а я пишучи правду - так. Хто би сумнівався...
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21.07.2020 13:08 Ответить
Можно подумать ваЗелиновой шелупони люди нужны. Парень - боец 4 дня раненый пролежал, а эта отрыжка ботоксного карлика хоть бы видосик "сняло", утомилося оно вшивое, отдыхать отбыло.
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21.07.2020 19:38 Ответить
Да, ты прав. Жизни людей на кону. Всех 40 миллионов, включая вас, зебилов.
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21.07.2020 16:04 Ответить
зачем простых людей брать в заложники,возьми депутата или москаля
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21.07.2020 11:18 Ответить
Геннадій Геннадійовича не трожь!
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21.07.2020 11:26 Ответить
ВЫ бы не трындели, а опубликовали "пост с недовольством системой,"!
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21.07.2020 11:21 Ответить
ватник махровый, с лоботомией, если видео - его. на домбабве кацапы его бы на минное поле послали, чисто поржать.
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21.07.2020 11:33 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/07/21/quotz_dnem_antysystemyquot_cholovik_yakyy_zakhopyv_zaruchnykiv_u_lucku_oprylyudnyv_vymogy
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21.07.2020 11:33 Ответить
Судя по требованиям чувак двинулся на соросятах и мировой закулисе.
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21.07.2020 11:36 Ответить
оч похоже на рязанский сахар.
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21.07.2020 11:31 Ответить
Судячи з фотки, якийсь недороблений Чегевара:
https://espreso.tv/news/2020/07/21/quotz_dnem_antysystemyquot_cholovik_yakyy_zakhopyv_zaruchnykiv_u_lucku_oprylyudnyv_vymogy
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21.07.2020 11:32 Ответить
Интересно,что произойдет на острове Бирючий после визита величайшего лидера современности?
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21.07.2020 11:38 Ответить
30-06-2018

Депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов сообщил в facebook, что якобы Президент Украины Петр Порошенко отдыхает на острове Бирючий.
Напомним, что указанный остров расположен в Азовском море рядом с Геническом.

На нем находится Азово-Сивашский национальный природный парк.

Также отметим, что на острове Бирючий есть президентская резиденция, на которой любил отдыхать второй Президент Украины Леонид Кучма

От шыкаладной шушары на Бирючем у тебя глазик не дергался? Плохо подготовмлся, садись, два!
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21.07.2020 19:27 Ответить
Трухлявый высер, собственно как и всё от ваЗелиновой шелупони. Рукожопые дебилы, даже нормальный фейк и тот сфарганить не можете.
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21.07.2020 19:41 Ответить
Ну красіво, по-путєнскі. Неадекватний ломатель системи - захоплює заручників.
Тепер у Авакова не буде іншого виходу як пакувать всіх незадоволених владою як терористів.
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21.07.2020 11:41 Ответить
Занадто тонко для терироста-одинака. От якщо знайдуть спільників - то можливо використовуватимуть як "щеплення від революції".
Думаю, всеж москальські спецоперацію
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21.07.2020 12:16 Ответить
100% прохобот
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21.07.2020 11:46 Ответить
Застрелить как бешенную собаку.
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21.07.2020 11:47 Ответить
ДОВБАНЕ ФСБ ПРОВОДИТЬ НОВІ ТЕРАКТИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Невідомий із вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках, чути постріли, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4784
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21.07.2020 11:51 Ответить
Збирались у серпні на о.Бірючий. Подумати треба чи їхати варто?
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21.07.2020 11:54 Ответить
Зебуїн же ж недавно туди їздив, в "луцьку" область - от вам і результат
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21.07.2020 12:10 Ответить
99% , що спецоперація кремля для відвернення уваги від подій на далекому сході рф. 99%, що людини з таким іменем і прізвищем в Україні не існує (в кого є доступ до баз даних -можете перевірити).
Скоріше за все, його деякий час тому переправили з рф або Білорусі. Якщо його візьмуть живим - це підтвердиться протягом кількох годин. Інша справа, чи захочуть його залишати живим
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21.07.2020 12:11 Ответить
99.99
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21.07.2020 13:11 Ответить
опять, *****, в маршрутке ...
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21.07.2020 12:13 Ответить
вот что карантин с людьми творит
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21.07.2020 12:13 Ответить
ничего, щас прилетит "афигенный незаменимый министр" в голубом вертолете и фсё порешает.
Ждут...
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21.07.2020 12:51 Ответить
Отвлекают внимание от зе-вояжей.
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21.07.2020 12:30 Ответить
а куда Зе їздив в твоєму воспальоному мозгу?
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21.07.2020 13:07 Ответить
А що таке зе? Займенник?
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21.07.2020 14:08 Ответить
Гидрант - писюнист, кто же еще..
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21.07.2020 19:43 Ответить
В нормальній країні будь-який пасажир автобуса міг би застрелити цього терориста з власної зброї.
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21.07.2020 12:31 Ответить
Берестечко-Красниловка..........и к бабке не ходи это Бузацкий злодий ( есть там в народе присказка бузацкий злодий ) захватил , есть такое уникальное село на Волыни ,через него и ехал этот автобус , ..... это село вспоминали легендарные Тарпунька и Штепсель через местный мост что он самый большой в Украине ,строят уже больше 10 лет......
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21.07.2020 12:38 Ответить
потужний знову нагадав про себе ?
варіант з мостами став банальним..
знайшли банальний автобус
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21.07.2020 12:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wiAw8ZJI5Nk&feature=emb_logo

Стрим с Луцка
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21.07.2020 12:46 Ответить
Спасибо Чорту авакову за постанову)))
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21.07.2020 12:56 Ответить
мда... хреновый с него сценарист.
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22.07.2020 08:32 Ответить
Хто його знає що там трапилось насправді. Може збожеволів, може завдання фсб, хто знає.
Але без сумніву одне - зараз всі почнуть на свою користь перекручувати: будуть і наслідки правління кривавого бариги, будь крики про негідника собакова, будуть розмови про не професійне та шкідливе керуваня краіною зелених зрадників.
Суцільний негатив буде, а що трапилось ніколи не дізнаємось
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21.07.2020 13:28 Ответить
Осел Оманский все правильно сказал , это виноват високосный год.. Правда гадскому Кондитеру , какого то хрена , вообще календарь не мешал , поднимать экономику , и ВСУ , а еще судя по заверением зебилов тривиально за 5 лет спереть 2 бюджета Украины , потому что 80 лярдов зелени это как раз два бюджета.
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21.07.2020 13:55 Ответить
С террористами никаких переговоров. Отправить спецназ и ликвидировать. Эта история должна закончиться сегодня там же где и началась.
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21.07.2020 14:56 Ответить
ага, жди, евреи только у себя на родине не ведут переговоры с терами. А тут будут торговатся.
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21.07.2020 16:31 Ответить
Подозреваю это надо делать ночью... Днем и подойти сложно и, подозреваю, из-за высоких температур сложно посмотреть что внутри...
А там уж политическая воля....
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21.07.2020 19:50 Ответить
какой толк от этого захвата лучше поймал зеленского и вбил бы х-у-й-лу гвоздь в голову так ему в кождом городе аплодировали
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21.07.2020 17:12 Ответить
я НЕ верю в то что даже упоротый зека пошел на такое просто так.
1. проплатили и не мало росияне для дестабилизации в Украине, что комплексно ложится на недавние слова кадырки в адрес осла и сегодняшнюю же взрывчатку в Киеве...Кроме того, не случайно думаю это происходит в Луцке, городе граничащем с Белорусью в которой полно росийских войск и откуда не ждут военного удара - прощупывают работу военных и антитеррора возможно...чтоб потом своих моторыл заслать как в Славянск в свое время.
2. аваков делает спектакль перез ослом насколько он "справляется с тяжелой ситуацией".
и то и то очень вероятно. что конкретно - не знаю
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21.07.2020 17:15 Ответить
такими темпами зечмо в города пускать перестанут.действительно бедоносец какой то.
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21.07.2020 18:10 Ответить
Ну как бы его в Мацкву отправить, ему бы пол-мира стоя аплодировали бы.
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21.07.2020 19:45 Ответить
а чувак из России, что то мне кажется когда сепары находятся в тюрмах или СИЗ они вербуют там задержаных и создаю сеть агентов, их держать нужно отдельно!!!!
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21.07.2020 18:23 Ответить
Враження що путєн активізував консерви, щоби додавити бубочку... У зовнішній політиці бубочка все вже майже просрав, тепер всередині країни, дивлячись на кількість мінувань, заяви зажопинців у ВР, починається схоже те, що було у 14-му, 15-му... Тоді влада вистояла й переборола, а бубочка скоріш за все ляже, чи піде просити пробачення в рамзанки дирова...
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21.07.2020 20:29 Ответить
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