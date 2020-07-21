Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условии: на церемонии поднятия на полуострове украинского флага, - Кулеба
Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в случае деоккупации Россией полуострова.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в ответ на вопрос о слухах относительно возможной встречи на админгранице или тому подобном
"Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна, но только при одном условии: что она состоится на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского", - сказал он.
"Пока этого нет, любая их встреча будь то в Крыму, будь то на админгранице Херсонской области – нонсенс", - добавил Кулеба.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие воды в оккупированном Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность, и Украина не будет подавать воду на полуостров до его деоккупации.
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Уверена, что вероятность нового этапа прямой военной агрессии России против нас - нулевая. Думаю, что Путин будет пугать этим Зеленского (хоть со встречей, хоть без), думаю даже, что возможна некоторая (небольшая и без открытой поддержки) эскалация со стороны донбасских лимитрофов, но стороны России напрямую - нет.
Конечно, Путину сейчас была бы выгодна смена повестки внутри России, была бы выгода война против Украины, как средство взлета рейтинга, как это было шесть лет назад, но у него уже есть опыт 2014, и есть понимание, что новый груз санкций переломит спину.
Более того, новые санкции за расширение агрессии будут несопоставимы с уже имеющимися. Не из-за Украины, конечно, а из-за того, что нарастающий кризис в мировой экономике будет заставлять игроков жестко рвать доли рынка у других. И Россия для этого - удобная цель.
Ну и фактор выборов в США. Новая агрессия заставит Трампа, поигрывающего пока гонку, подымать на знамя противостояние агрессии и ужесточать, ужесточать, ужесточать. Под непрерывный вой демократов, что санкций мало, надо еще, еще, еще.
В общем нет, не будет никакого масштабного вторжения. Ни сейчас, ни в августе-сентябре. Но вот такой же уверенности, что украинская власть не обосрется от запугиваний и не сдаст на ровном месте страну, у меня, увы, нет."
зіц-Зєлупі краще було б "пойті по дєлу".
ется в шота непонятное и останется только "встречавКрыму"............ никаких встреч через 10
лет Крым стане тем чем он был в начале 50-х главное водичку туда не давать.
«Часть из них готовится к отколу от Украины - не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве», - сказал Саакашвили.
Могу подкинуть идеи таких тем:
Невозможность встречи в Крыму Трампа и ... (можно перечислять всех глав государств).
И при этом Путлер должен стать на колени и молить о пощаде! Тогда можно встретиться