Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условии: на церемонии поднятия на полуострове украинского флага, - Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в случае деоккупации Россией полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в ответ на вопрос о слухах относительно возможной встречи на админгранице или тому подобном

"Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна, но только при одном условии: что она состоится на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского", - сказал он.

"Пока этого нет, любая их встреча будь то в Крыму, будь то на админгранице Херсонской области – нонсенс", - добавил Кулеба.

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Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие воды в оккупированном Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность, и Украина не будет подавать воду на полуостров до его деоккупации.