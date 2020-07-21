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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условии: на церемонии поднятия на полуострове украинского флага, - Кулеба

Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условии: на церемонии поднятия на полуострове украинского флага, - Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в случае деоккупации Россией полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в ответ на вопрос о слухах относительно возможной встречи на админгранице или тому подобном

"Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна, но только при одном условии: что она состоится на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского", - сказал он.

"Пока этого нет, любая их встреча будь то в Крыму, будь то на админгранице Херсонской области – нонсенс", - добавил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский против подачи воды в оккупированный Крым, - "слуга народа" Яременко

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие воды в оккупированном Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность, и Украина не будет подавать воду на полуостров до его деоккупации.

Зеленский Владимир (20742) Крым (26419) МИД (6987) путин владимир (31510) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+18
Та я вас умоляю, Ваван аж из Буковеля в Оман на лыжах за три часа допёр, что бы с подельниками Х..ла встретится, а тут остров Бирючий под боком. И лыж не надо.
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21.07.2020 10:42
+14
Після Буковельсько-Оманської одіссеї щось мало віриться у "неможливість"...
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21.07.2020 10:52
+11
Кулеба, не намагайся! Зє - гімно нації.
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21.07.2020 10:51
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а на Бирючем?
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21.07.2020 10:38 Ответить
На Бірючому є.
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21.07.2020 10:40 Ответить
я про встречу.
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21.07.2020 10:42 Ответить
На Бірючий Путін "забздить" плисти... Та й навіщо? Там поряд - Арабатська стрілка. По ній іде асфальтована дорога з азовського узбережжя України, прямо в Крим...
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21.07.2020 10:55 Ответить
ну почему же, ЗеВава еще может на корпоративе сбацать .ем по роялю для рузкага фюррера в Ялте.
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21.07.2020 10:41 Ответить
та не кажи.. то вам нє абнімашкі-целовашкі з лєпшим другом кума Пєті..
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21.07.2020 10:54 Ответить
"https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__cft__[0]=AZXliL8vp_4x0QkT2x5jBBpLzaNr6A38eZPY02pLcspdf2ShsNq0TPjJjrO2Y12Tlu6Lm29_gNVZm7BodSZ3mzYTjVtAHmRPfw_mF-EsGmvFI3Fg4RNUJghEQV-epYDUAlA&__tn__=-UC%2CP-R Светлана Самборска

Уверена, что вероятность нового этапа прямой военной агрессии России против нас - нулевая. Думаю, что Путин будет пугать этим Зеленского (хоть со встречей, хоть без), думаю даже, что возможна некоторая (небольшая и без открытой поддержки) эскалация со стороны донбасских лимитрофов, но стороны России напрямую - нет.

Конечно, Путину сейчас была бы выгодна смена повестки внутри России, была бы выгода война против Украины, как средство взлета рейтинга, как это было шесть лет назад, но у него уже есть опыт 2014, и есть понимание, что новый груз санкций переломит спину.

Более того, новые санкции за расширение агрессии будут несопоставимы с уже имеющимися. Не из-за Украины, конечно, а из-за того, что нарастающий кризис в мировой экономике будет заставлять игроков жестко рвать доли рынка у других. И Россия для этого - удобная цель.

Ну и фактор выборов в США. Новая агрессия заставит Трампа, поигрывающего пока гонку, подымать на знамя противостояние агрессии и ужесточать, ужесточать, ужесточать. Под непрерывный вой демократов, что санкций мало, надо еще, еще, еще.

В общем нет, не будет никакого масштабного вторжения. Ни сейчас, ни в августе-сентябре. Но вот такой же уверенности, что украинская власть не обосрется от запугиваний и не сдаст на ровном месте страну, у меня, увы, нет."
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21.07.2020 11:19 Ответить
Может от заявлений перейдете к делу?
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21.07.2020 10:42 Ответить
"...перейдете к делу?"

зіц-Зєлупі краще було б "пойті по дєлу".
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21.07.2020 10:46 Ответить
Та я вас умоляю, Ваван аж из Буковеля в Оман на лыжах за три часа допёр, что бы с подельниками Х..ла встретится, а тут остров Бирючий под боком. И лыж не надо.
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21.07.2020 10:42 Ответить
Якщо зіц-Зєлупа піде з Путлєром "рибалити", то вони знову насцуть всім в очі про те, що то була "приватна зустріч", а не офіційна - типу "чаї попили, прутні пом'яли". А таке не зараховується.
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21.07.2020 10:51 Ответить
Довезуть на банані.Зустріч Зеленського і Путіна в Криму можлива лише за однієї умови: на церемонії підняття на півострові українського прапора, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5874
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21.07.2020 10:55 Ответить
Членом догребет
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21.07.2020 12:36 Ответить
запоздалый ответ Кадырову.
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21.07.2020 10:44 Ответить
Думаю зараз десь серед моря (посєрєдінє) бубочка приносить свої вибачання Кадирову у найзбоченішій формі.
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21.07.2020 10:52 Ответить
Головне щоб за спільною згодою !!)))
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21.07.2020 11:11 Ответить
Заздриш, маленький збочинець?
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21.07.2020 11:41 Ответить
Конечно Путлер с этим встречаться не будет, не его уровень максимум Патрушева (Оман привет) пошлет или Кадырку за извинениями.
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21.07.2020 10:46 Ответить
думаю и как-дырка побрезгует... патрушев - возможно...
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21.07.2020 10:52 Ответить
А если Кадыров лично пригласит?😂😂🤣
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21.07.2020 10:50 Ответить
"пригласит" только в жесткой форме... потребует...
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21.07.2020 10:54 Ответить
Кадыров за шкирку приволочёт.
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21.07.2020 11:13 Ответить
причем тут крым, а поплакаться пуйлу, что кадыров обижает.
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21.07.2020 10:51 Ответить
Кулеба, не намагайся! Зє - гімно нації.
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21.07.2020 10:51 Ответить
Після Буковельсько-Оманської одіссеї щось мало віриться у "неможливість"...
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21.07.2020 10:52 Ответить
наіть навпаки... якби ...очікуємо гіршого...і всі відбрешки тільки посилюють це сумне враження
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21.07.2020 10:55 Ответить
А с Р.А.Кадыровым?
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21.07.2020 10:56 Ответить
Або Кулеба такий наївний, або одне з двох.
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21.07.2020 11:01 Ответить
То таке, або член дубовий, або дуб членовий !!!))
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21.07.2020 11:10 Ответить
Крутий мен, сказав як відрізав !!))
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21.07.2020 11:09 Ответить
та знаем мы ваши "приодномусловии" - условие отвалится или както гавняцки трансформиру
ется в шота непонятное и останется только "встречавКрыму"............ никаких встреч через 10
лет Крым стане тем чем он был в начале 50-х главное водичку туда не давать.
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21.07.2020 11:11 Ответить
Соєва зрада розквіла на гілці буйним цвітом. Лахта та дякули це блізнєци-братья...
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21.07.2020 11:12 Ответить
ну, тебе в Ольгино лучше знать.
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21.07.2020 11:33 Ответить
Цитата : «Готовится большой реванш тех сил, которые «Слуга народа» подвинула из центральной власти в прошлом году», - сказал он, имея в виду, видимо, Петра Порошенко, который, по слухам, готовит бунт на осень.
«Часть из них готовится к отколу от Украины - не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве», - сказал Саакашвили.
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21.07.2020 11:13 Ответить
Порошенко ненавидят его же боты. Какой "бунт"?
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21.07.2020 11:17 Ответить
В палате "любителей Карлсона" таблетки на раздаче перепутали?
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21.07.2020 12:33 Ответить
Що за нісенітниці ти верзешь !! "-сказал он" , він це хто ??)))
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21.07.2020 11:20 Ответить
"сказал Саакашвили."
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21.07.2020 11:24 Ответить
Кулеба, ты с Кадыровым советовался?
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21.07.2020 11:14 Ответить
Кулеба, троллинг на 3 с 3-мя минусами. Ну даже если допустить, что карла-ботекс засовестится до уровня первого, оприходованного им мальчика, и "отдаст" Крым...При всей богатой фантазии и воображении: а кой... )(ер ему делать на церемонии поднятия там нашего флага!? Будут в обнимку со шмарклей поднимать? ...ять, вы даже в своем троллинге рядом с пуйлом!
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21.07.2020 11:15 Ответить
ну название статьи конечно раздрожает, просто не всё сказали, в тексте есть продолжение: она состоится на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского", - сказал он.
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21.07.2020 11:20 Ответить
...скорее не "подъема флага", а спускания штанов вниз - это у криворогого писюаниста выходит более квалифицированно
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21.07.2020 11:27 Ответить
Новостей совсем нет? Пишут всякую хер-ню!
Могу подкинуть идеи таких тем:
Невозможность встречи в Крыму Трампа и ... (можно перечислять всех глав государств).
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21.07.2020 11:28 Ответить
Или на заседании Международного Трибунала в освобожденном Севастополе.
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21.07.2020 11:39 Ответить
А ще в народі про таке кажуть: "Аби не мовчки".
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21.07.2020 12:05 Ответить
Какие-то жалкие требования. Надо требовать чтобы стали на колени и каждому украинцу по тысяче евро, а классным пацанам по пять.
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21.07.2020 12:19 Ответить
После информации в СМИ бубочка, обосравшись во второй раз, решил извиняться перед кадыркой тайно, но устно.
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21.07.2020 12:31 Ответить
це ж він туди ще не поїхав. це ж лише намірення туди їхати "відпочивати". Зазвичай Зе ліняє по англійські, а потім Мендель видає новини. Схоже на перевірку температури по палаті.
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21.07.2020 15:03 Ответить
та ни лучше место флага подвесить за яйца зелёную соплю вот повеселить украинцев за доллар по 28
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21.07.2020 17:20 Ответить
Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условии: на церемонии поднятия на полуострове украинского флага,

И при этом Путлер должен стать на колени и молить о пощаде! Тогда можно встретиться
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21.07.2020 17:43 Ответить
 
 