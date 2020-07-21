Свидетель по делу Гандзюк Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил условный приговор
Свидетель по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и подозреваемый член херсонской организованной преступной группы Павел Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил условный приговор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на информационный запрос "Укринформа".
"По информации Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами Офиса генерального прокурора сообщаем, что 09.07.2020 Цюрупинским районным судом Херсонской области по соглашению со всеми пострадавшими утверждено соглашение о признании виновности между прокурором и П. (Пилипенко. - Ред.)", - говорится в сообщении.
В частности, как информируют в Офисе генпрокурора, Пилипенко приговором суда был признан виновным в активном участии в массовых беспорядках 4 мая 2018 у здания Олешковской РГА Херсонской области, сопровождающихся насилием над лицами, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.
Ранее СМИ сообщали, что Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил условный приговор.
В частности, по данным СМИ, Пилипенко получил 5 лет условно с испытательным сроком три года за массовые беспорядки у Олешковского райсовета в 2018 году, и такое решение 9 июля принял Каховский суд Херсонской области.
По данным следствия, Пилипенко входил в преступную организацию Херсонской области, которая под руководством фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского запугивала людей, поджигала их имущество и занималась массовыми беспорядками.
Пилипенко стал подозреваемым 20 января после спецоперации в Херсонской области. Павлу Пилипенко инкриминируют создание преступной организации, массовые беспорядки и умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества (статьи 255, 294, 194 УК). Вместе с ним подозрения объявили Сергею Торбину, Сергею Браге и членам общественного формирования из Новой Каховки "Никто кроме нас".
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.
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Але без поліграфу, його покази сумнівні. Людина в замін реального строку усе що скаже прокурор підтвердить... Це просто свідчення того, що доказів по цій справі не має, раз до подібного трюку вдаються...
Якщо комусь треба когось посадити - шукаємо урку який "засвідчить" злочин. Після цього людину саджають, а урку відпускають.
Не зрозуміло чому його за 6 років після овоча, не спромоглися замінити на нормальний
Чем дальше тем интереснее. Оказівается была преступная организания, которая и занималась нападениями на активистов и бизнесменов. Что хорошо согласуется с новостями тех времён, когда нападения были поставлены на поток.
Без серьезной крыши это практически невозможно. Тот же Мангер неоднократно заявлял на суде, что рулил этим безобразием генерал СБУ Даценко.
Собственно к преступной организации, которая мочила активистов и бизнесменов не желавших расставаться с собственностью, нет особых претензий. А вот Мангер сидит в следственном изоляторе .. СБУ.
Потвм вчитався в інфу - і зрозумів, що може...
А вот сделка со следствием вполне возможна, если он укажет на важных свидетелей или проверяемые факты.