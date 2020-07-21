РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13122 посетителя онлайн
Новости Убийство Гандзюк
5 123 17

Свидетель по делу Гандзюк Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил условный приговор

Свидетель по делу Гандзюк Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил условный приговор

Свидетель по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и подозреваемый член херсонской организованной преступной группы Павел Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил условный приговор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на информационный запрос "Укринформа".

"По информации Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами Офиса генерального прокурора сообщаем, что 09.07.2020 Цюрупинским районным судом Херсонской области по соглашению со всеми пострадавшими утверждено соглашение о признании виновности между прокурором и П. (Пилипенко. - Ред.)", - говорится в сообщении.

В частности, как информируют в Офисе генпрокурора, Пилипенко приговором суда был признан виновным в активном участии в массовых беспорядках 4 мая 2018 у здания Олешковской РГА Херсонской области, сопровождающихся насилием над лицами, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Читайте также: Свидетеля по делу Гандзюк Одинцова взяли под стражу по другому уголовному делу

Ранее СМИ сообщали, что Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил условный приговор.

В частности, по данным СМИ, Пилипенко получил 5 лет условно с испытательным сроком три года за массовые беспорядки у Олешковского райсовета в 2018 году, и такое решение 9 июля принял Каховский суд Херсонской области.

По данным следствия, Пилипенко входил в преступную организацию Херсонской области, которая под руководством фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского запугивала людей, поджигала их имущество и занималась массовыми беспорядками.

Пилипенко стал подозреваемым 20 января после спецоперации в Херсонской области. Павлу Пилипенко инкриминируют создание преступной организации, массовые беспорядки и умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества (статьи 255, 294, 194 УК). Вместе с ним подозрения объявили Сергею Торбину, Сергею Браге и членам общественного формирования из Новой Каховки "Никто кроме нас".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.

свидетель (147) Гандзюк Екатерина (549)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Если получил срок, хоть и условный, то это был не свидетель, а соучастник. Против "свидетелей" обвинение не выдвигается.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:02
+3
У меня закипает мозг от этой статейки..... Ни в чём не повинный гражданин, как свидетель зверского убийства, получил срок не понятно , за что.... В то же время этот "ангелок" является членом преступной круппировки, совершившей десятки уголовных преступлений, тянущих на 15 лет, минимум - а тут тишина.... Никаких к нему вопросов....
показать весь комментарий
21.07.2020 11:40
+2
тепер він зацікавлена особа, а не свідок...
показать весь комментарий
21.07.2020 11:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если получил срок, хоть и условный, то это был не свидетель, а соучастник. Против "свидетелей" обвинение не выдвигается.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:02 Ответить
я так розумію, що він отримав умовний строк за інший злочин в обмін на свідчення у цьому.
Але без поліграфу, його покази сумнівні. Людина в замін реального строку усе що скаже прокурор підтвердить... Це просто свідчення того, що доказів по цій справі не має, раз до подібного трюку вдаються...
показать весь комментарий
21.07.2020 11:21 Ответить
- А теперь - Горбатый! Я сказал, Горбатый!(с)
показать весь комментарий
21.07.2020 11:06 Ответить
тепер він зацікавлена особа, а не свідок...
показать весь комментарий
21.07.2020 11:18 Ответить
Все правильно. Свідчення злочинця самі по-собі не повинні прийматись судом. Він скаже що завгодно, щоб вийти на свободу. А от якщо він вкаже на інших свідків,або факти які можна перевірити, то вже інша справа.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:21 Ответить
На жаль, по діючому КПК це доказ. І людина може сісти тільки по одному брехливому свідченню... Якщо не помиляюсь, то головний підозрюваний просив хотів перевірку на поліграфі? Якщо він дійсно це бажає, а "головний свідок" відмовиться, значить це фальш.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:26 Ответить
Ну тоді в нас немає правоохоронної системи.
Якщо комусь треба когось посадити - шукаємо урку який "засвідчить" злочин. Після цього людину саджають, а урку відпускають.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:33 Ответить
Так і є, але я не розумію, що вас дивує? Це КПК Портнова = ворога України.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:45 Ответить
Це зрозуміло. КПК написаний злочинцями і для злочинців.
Не зрозуміло чому його за 6 років після овоча, не спромоглися замінити на нормальний
показать весь комментарий
21.07.2020 12:08 Ответить
По данным следствия, Пилипенко входил в преступную организацию Херсонской области, которая под руководством фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского запугивала людей, поджигала их имущество и занималась массовыми беспорядками. Источник: https://censor.net/n3209257
Чем дальше тем интереснее. Оказівается была преступная организания, которая и занималась нападениями на активистов и бизнесменов. Что хорошо согласуется с новостями тех времён, когда нападения были поставлены на поток.
Без серьезной крыши это практически невозможно. Тот же Мангер неоднократно заявлял на суде, что рулил этим безобразием генерал СБУ Даценко.
Собственно к преступной организации, которая мочила активистов и бизнесменов не желавших расставаться с собственностью, нет особых претензий. А вот Мангер сидит в следственном изоляторе .. СБУ.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:18 Ответить
Це версія, припущення, але не доказ. Його покази будуть використані як доказ і виникає питання у їх правдивості. Я розумію, що суспільство влаштує усе, навіть відверта брехня, аби покарати того, хто їм не подобається, але подібні "угоди із прокурором" без перевірки на поліграфі, виникають обгрунтовані сумніви...
показать весь комментарий
21.07.2020 11:24 Ответить
"Хтось щось зрозумів? Як? Як свідок? Може отримати строк?" - це була моя перша реакція на заголовок...
Потвм вчитався в інфу - і зрозумів, що може...
показать весь комментарий
21.07.2020 11:19 Ответить
новое слово в правосудии от трускавецких прокуроров, - приговор свидетелю.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:22 Ответить
условный!!!!!
показать весь комментарий
21.07.2020 11:27 Ответить
Он соучастник. И строго говоря свидетелем быть не может, я то мы быстро дойдем до ситуации когда урки будут сами назначать козлами отпущения случайных прохожих с улицы.
А вот сделка со следствием вполне возможна, если он укажет на важных свидетелей или проверяемые факты.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:30 Ответить
Участь в озу (стаття кк) не може бути виключена з обвинувачення.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:35 Ответить
У меня закипает мозг от этой статейки..... Ни в чём не повинный гражданин, как свидетель зверского убийства, получил срок не понятно , за что.... В то же время этот "ангелок" является членом преступной круппировки, совершившей десятки уголовных преступлений, тянущих на 15 лет, минимум - а тут тишина.... Никаких к нему вопросов....
показать весь комментарий
21.07.2020 11:40 Ответить
 
 