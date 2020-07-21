За сутки в Киеве выявлено 73 случая COVID-19, среди инфицированных восемь детей и трое медиков, - Кличко

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 73 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

По его словам, на сегодняшний день в столице уже 7034 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.￼

Так, заболели: 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет; 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет; 5 девочек от 2 до 7 лет и 3 мальчика от 4 до 8 лет.

Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 673 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 60 166 случаев. ИНФОГРАФИКА

Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах - по 10 случаев в каждом.

"Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами. Берегите себя!" - добавил Кличко.