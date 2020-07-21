За сутки в Киеве выявлено 73 случая COVID-19, среди инфицированных восемь детей и трое медиков, - Кличко
Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 73 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.
По его словам, на сегодняшний день в столице уже 7034 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.￼
Так, заболели: 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет; 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет; 5 девочек от 2 до 7 лет и 3 мальчика от 4 до 8 лет.
Заболели в том числе и трое медиков.
В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах - по 10 случаев в каждом.
"Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами. Берегите себя!" - добавил Кличко.
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Взято вот https://support.google.com/websearch/answer/9814707?p=cvd19_statistics&hl=ru-UA&visit_id=637309095476870233-3165848259&rd=1 отсюда