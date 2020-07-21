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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве выявлено 73 случая COVID-19, среди инфицированных восемь детей и трое медиков, - Кличко

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 73 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

По его словам, на сегодняшний день в столице уже 7034 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.￼

Так, заболели: 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет; 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет; 5 девочек от 2 до 7 лет и 3 мальчика от 4 до 8 лет.

Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 673 новых случая COVID-19, умерли 20 человек, всего - 60 166 случаев. ИНФОГРАФИКА

Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах - по 10 случаев в каждом.

"Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами. Берегите себя!" - добавил Кличко.

За сутки в Киеве выявлено 73 случая COVID-19, среди инфицированных восемь детей и трое медиков, - Кличко 01

За сутки в Киеве выявлено 73 случая COVID-19, среди инфицированных восемь детей и трое медиков, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25659) Кличко Виталий (4649) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Коронавирусная инфекция в мировом масштабе. Статистика - Швеция ( не было карантина) - инфицировано коронавирусом 0,6% от населения, умерло 0,05%. Финляндия - 0,1% инфицировано,0, 005% умерло.Норвегия -0,1% заразилось,0,004% умерло от короновируса, Белоруссия -0,4% инфицировалось, при отсутствии карантина кстати, а 0,007% умерло.Польша- 0,09% заразилось, 0,004% умерло.Украина- 0,1% заразилось, 0,003% умерло, еще учтем множество приписок, когда погибших и умерших от других заболеваний приписывали коронавирусу.Румыния 0,1% инфицировано,0, 008% умерло.Германия- 0,2% инфицировано,0,01% умерло. Италия- 0,4% заразилось,умерло 0, 05%.Великобритания -0,4% зараженных, 0,06% умерло. Эти мизерные проценты говорят о том, что пандемия - это ложь, карантин - издевательство. Смертность ниже, чем от ОРВИ. Вопрос - кому это нужно? Зачем вакцинация? Зачем над людьми поиздевались? Кто за это ответит? Почему власть и медицина не озабочены действительно огромной смертностью от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, ДТП и т.д.? Что это за тоталитарный идиотизм и вредительство?
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21.07.2020 11:11 Ответить
Я Вам скажу так - бацька всех победил (гуглим. статистику заболеваемости в Белоруси)
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21.07.2020 11:20 Ответить
Зачем гуглить, если я вам тут привела свежую статистику по ЕС, Бераруси и Украине?
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21.07.2020 11:57 Ответить
За добу в Києві виявлено 73 випадки COVID-19, серед інфікованих вісім дітей і троє медиків, - Кличко - Цензор.НЕТ 6868
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21.07.2020 11:24 Ответить
ООООЧЕНЬ АВТОРИТЕТНЫЕ ИСТЧНИКИ

Взято вот https://support.google.com/websearch/answer/9814707?p=cvd19_statistics&hl=ru-UA&visit_id=637309095476870233-3165848259&rd=1 отсюда

За сутки в Киеве выявлено 73 случая COVID-19, среди инфицированных восемь детей и трое медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 1740
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21.07.2020 11:19 Ответить
 
 