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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в ВСУ шесть новых случаев COVID-19, всего болеют 140 военнослужащих, - Командование Медсил

За сутки в ВСУ шесть новых случаев COVID-19, всего болеют 140 военнослужащих, - Командование Медсил

По состоянию на 10 утра 21 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 140 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, всего за время пандемии выздоровели - 524 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 374 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 136 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - один военнослужащий, Броварская ЦРБ - один работник ВСУ) Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. В Киевской городской больнице №4  находится один работник ВСУ - состояние тяжелое.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 3 человека (Киевская область - 1 военнослужащий и 2 работника ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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За сутки в ВСУ шесть новых случаев COVID-19, всего болеют 140 военнослужащих, - Командование Медсил 01

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