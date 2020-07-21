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"ЕС" требует от Зеленского и нардепов воздержаться от созыва внеочередной сессии Рады для ревизии языкового закона

"Европейская Солидарность" обратилась с требованием остановить созыв внеочередного заседания парламента, целью которого, по мнению политсилы, является пересмотр языкового законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Пятая колонна" не оставляет попыток начать фронтальную атаку на основополагающий государственный закон об украинском языке. На прошлой неделе тысячи людей на улице и эффективные действия фракции "Европейская Солидарность" в сессионном зале побудили власть отказаться от рассмотрения изменений в закон о языке. Но от планов своих "пятая колонна" не отреклась и намерена протянуть этот вопрос на внеочередную сессию.

Сделать это можно только по инициативе Президента или 150 народных депутатов.

Президент Зеленский неоднократно делал заявления о необходимости пересмотра закона о языке. Это ошибочная, ложная и опасная позиция. Ее еще не поздно исправить.

Очевиден конфликт интересов, поскольку сама модель бизнеса Зеленского предусматривает производство русскоязычного шоу и кинопродукта с распространением на рынке Российской Федерации.

Но главное не это. Генеральный штаб наступления на язык расположен в Кремле. Там никак не могут смириться с существованием украинского народа, украинского государства и украинского языка. Президент и Верховный Главнокомандующий не может идти в их фарватере.

Поэтому "Европейская Солидарность" требует от Зеленского занять государственную позицию и не инициировать вынесение этого вопроса на внеочередную сессию.

"Европейская Солидарность" обращается ко всем народным депутатам, прежде всего из фракции "Слуга народа" с настойчивым призывом не подписываться под обращением о внеочередной сессии, где в повестке дня был бы пересмотр языкового законодательства.

В этом вопросе мы обязаны оставить в полной изоляции промосковскую ОПЗЖ.

Смотрите также: Законопроект Бужанского о языке не будет выноситься на завтрашнее внеочередное заседание Рады, - Разумков. ВИДЕО

"Европейская Солидарность" предупреждает о массовых акциях протеста в случае, если власть таки пойдет на поводу у реваншистских пророссийских сил и допустит внеочередную сессию по языковому вопросу.

Пересмотр закона об украинском языке - это красная линия. Нарушение ее приведет к существенному обострению общественно-политической ситуации, ответственность за это целиком и полностью ляжет на монобольшинство и лично на Владимира Зеленского.

ВР (29272) украинский язык (1192) внеочередное заседание (262) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
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1 год · Військовим обравшим для себе командувачем те зелене чмо, ганьба! Ви довбодятли! Бачити в приціл, як росія знищує нас, бачити як вона цього дурня підтримувала на виборах і проголосувати за нього, вам всрало в голову, то ваш діагноз. Всрало тезою "Аби не Порошенко", всрало тією ж росією яка когті сама собі рвала, аби Порошенка прибрать. Стати по одну барикаду з ворогом то діагноз тупоголового ідіота. Голосувати треба ПРОТИ російських обранців. Завжди! Без виключень.

Росія не могла б одразу поставити Бойка. То надто російська кандидатура на момент 2019 року. Тому потрібна прокладка вовка зеленський. Дурачок, що боїться путіна і медведчука, а значить робитиме що скажуть. Морально-психологічну готовність до російського ставленика цей лох забезпечить своєю лояльністю до пропагандиських телеканалів і пресуватиме проукраїнські ЗМІ. За кілька років пропаганди, росія набере в Україні для свого Бойка потрібні відсотки. І вовку викинуть як презерватив порваний. І то б нічого, та керування цим недоліком переживуть не всі. Сранокомандувач, що кидає на полі бою свого бійця з наглою брехньою вам в очі що в нього все під контролем. То ваше обличчя. Ваше! Це ж ви дебіли Шарія дивитесь? Мало вам! Ви і є дно! Бо завжди знайдете гірший варіант ніж був. У вас нюх природній х¥йню обирати. Я впевнена, що ви вже визначились з наступним харошим парнєм. Бо тупі особини, коли хтось гине поруч, думають, що з ними такого не трапиться і продовжують їсти інформаційне гавно.»
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21.07.2020 11:36
+24
"ЕС" требует от Зеленского и нардепов воздержаться от созыва внеочередной сессии Рады для ревизии языкового закона - Цензор.НЕТ 2884
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21.07.2020 11:29
+19
Не знати мову народа, на землі якого ти знаходишся, може лише -гість, окупант чи ідіот !!))
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21.07.2020 11:33
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"ЕС" требует от Зеленского и нардепов воздержаться от созыва внеочередной сессии Рады для ревизии языкового закона - Цензор.НЕТ 2884
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21.07.2020 11:29 Ответить
А де наші націонал патріотичні організації типу "Свобода" чи так званий "Правий сектор" чи "Азов" чи взагалі суспільство? Чи як команди ахметов з коломойським не дають, то і рухів ніяких не має. Так? Помінявся вітер і флюгери повернулися в іншу сторону.
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21.07.2020 12:19 Ответить
"ЕС" требует от Зеленского и нардепов воздержаться от созыва внеочередной сессии Рады для ревизии языкового закона - Цензор.НЕТ 8547
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21.07.2020 11:29 Ответить
«https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZW8pKeAf6kw_H_LGylhf4CUtyH41Nk4ACntyfLchFSOmmV3HHrostsO9yx_DPDgzZmV0TjzIRSZkZpIfvpUEqWJ1ZWr61OH2PPuUztDeptxesjuNXpftfmAF8RK_qf1KyM&__tn__=-UC%2CP-R Маруся Звіробій

1 год · Військовим обравшим для себе командувачем те зелене чмо, ганьба! Ви довбодятли! Бачити в приціл, як росія знищує нас, бачити як вона цього дурня підтримувала на виборах і проголосувати за нього, вам всрало в голову, то ваш діагноз. Всрало тезою "Аби не Порошенко", всрало тією ж росією яка когті сама собі рвала, аби Порошенка прибрать. Стати по одну барикаду з ворогом то діагноз тупоголового ідіота. Голосувати треба ПРОТИ російських обранців. Завжди! Без виключень.

Росія не могла б одразу поставити Бойка. То надто російська кандидатура на момент 2019 року. Тому потрібна прокладка вовка зеленський. Дурачок, що боїться путіна і медведчука, а значить робитиме що скажуть. Морально-психологічну готовність до російського ставленика цей лох забезпечить своєю лояльністю до пропагандиських телеканалів і пресуватиме проукраїнські ЗМІ. За кілька років пропаганди, росія набере в Україні для свого Бойка потрібні відсотки. І вовку викинуть як презерватив порваний. І то б нічого, та керування цим недоліком переживуть не всі. Сранокомандувач, що кидає на полі бою свого бійця з наглою брехньою вам в очі що в нього все під контролем. То ваше обличчя. Ваше! Це ж ви дебіли Шарія дивитесь? Мало вам! Ви і є дно! Бо завжди знайдете гірший варіант ніж був. У вас нюх природній х¥йню обирати. Я впевнена, що ви вже визначились з наступним харошим парнєм. Бо тупі особини, коли хтось гине поруч, думають, що з ними такого не трапиться і продовжують їсти інформаційне гавно.»
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21.07.2020 11:36 Ответить
Мурка жги!https://strana.ua/news/210972-pojavilos-video-kak-poroshenko-zashchishchal-prava-russkojazychnoho-naroda-v-2014-hodu.html Порошенко даст рошенку!
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21.07.2020 13:01 Ответить
При легализации проституции во главе с Третяковой всех депутатских сосен отправить в публичные дома на отработку!!!!
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21.07.2020 12:15 Ответить
Не знати мову народа, на землі якого ти знаходишся, може лише -гість, окупант чи ідіот !!))
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21.07.2020 11:33 Ответить
Згідний,тільки не Петро-його Мішик під ГБР варнякав ізіком-нехай спочатку його навчить.https://www.obozrevatel.com/society/*******-ukrainskij-no-****-poroshenko-obyasnil-pochemu-razgovarivaet-na-russkom.htm
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21.07.2020 12:15 Ответить
Мій батько ,понад 50 років прожив в Україні, але мову не опанував , то що мені теж припинити спілкуватись українською !!!)))
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21.07.2020 12:45 Ответить
это уже после того, как брата убил, или до?
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21.07.2020 11:36 Ответить
Чтоб ты так попиарился лаптеногое мудило под проксей.
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21.07.2020 11:50 Ответить
ти з циганського табору села Баркасово?Майже земляк-я запорожець.
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21.07.2020 12:09 Ответить
А в мене жинка народилась на Н.Хортиці, а теща була з Бєлєнького !!))
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21.07.2020 12:15 Ответить
Хто їх туди посадив ?Hе Порох -один із засновників ПР?
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21.07.2020 13:13 Ответить
https://censor.net/user/457704, брехло, он даже в нарезках говорит, что не надо спешить заниматься языковым законом.

"В Генпрокуратуре изменили подозрение Лукаш

Бывшему министру юстиции Елене Лукаш инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебный подлог.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
18 октября, 2019 11.35
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/v-genprokurature-izmenili-podozrenie-lukash-1356542.html "

Лей брехню на Порошенко и Слуги тебя простят...
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21.07.2020 11:41 Ответить
Це той Гардон,що за Януковича агітував?
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21.07.2020 11:51 Ответить
https://censor.net/user/457704, зеб, какой музыкальный тебя ресурс удовлетворит, чтобы процитировать то-же самое про Лукаш?
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21.07.2020 12:35 Ответить
Порохоспамеры.https://www.youtube.com/watch?v=ML_KUWDBEQo Вот вам музон.
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21.07.2020 12:58 Ответить
І навіщо Медведчук його,цього Порошенко, в свою партію запросив?
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21.07.2020 11:57 Ответить
5-а колона 5-го на 5-му каналі не допустить кого?https://ukranews.com/news/641725-v-2014-godu-poroshenko-prizyval-zashhishhat-prava-russkoyazychnyh-ukraintsev Свого боса Петю на захисті мови?
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21.07.2020 13:02 Ответить
Благодаря зелекторату, ОПЗЖ всё чаще имеет монобольшинство в Раде...
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21.07.2020 11:35 Ответить
"Я тоже дома говорю на русском"(с)

Для тупых перевожу смысл....автору сказанного плевать на мораль, он всегда там где больше можно заработать....
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21.07.2020 11:45 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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21.07.2020 12:34 Ответить
*"ЕС" **** Зеленского*
Отак краще
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21.07.2020 11:37 Ответить
Річниця як зробили себе ще раз.
І як, норм ?

***
Кожен українець може оцінити як змінилося його життя за рік, та зрозуміти "кого зробили". Економіка країни впала, а корупція, свавілля силовиків, політичні переслідування зросли, реформування армії зупинено.

"ЄС" вимагає від Зеленського і нардепів утриматися від скликання позачергової сесії Ради для ревізії мовного закону - Цензор.НЕТ 1966
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21.07.2020 11:39 Ответить
Вот так ныне, как и предыдущие столетия, загранка всё чего-то требует от Украины и строит державу по-полной.
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21.07.2020 11:40 Ответить
Яке закордоння та що вимогає??))
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21.07.2020 11:42 Ответить
Де в коментуємої статті є про закордоння ??))
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21.07.2020 11:55 Ответить
Що? https://informator.press/pryzab-l-poroshenko-pryz-val-zashchyshchat-prava-russkoiaz-chnoho-naselenyia-v-2014-hodu-y-hovoryl-o-referendume-vydeo/ Невже все так запущено в памяті пЕСа?
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21.07.2020 13:17 Ответить
На осінніх виборах голосуйте лише за патріотів України! Всім іншим: чемодан-вокзал-росія.
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21.07.2020 11:41 Ответить
Навіть за тих, кому держава потрібна для особистого збагачення
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21.07.2020 11:55 Ответить
Битому не спится?
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21.07.2020 11:50 Ответить
Якщо спати, то "небиті" мову про...ть.
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21.07.2020 12:02 Ответить
Если какой-то закон противоречит Конституции Украины, то он реально должен быть отменён.
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21.07.2020 12:07 Ответить
Треба ворогів України знищувать,а не держати в ВР.
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21.07.2020 12:07 Ответить
Требовать=приказывать. Есть ли полномочия у ПЕСа отдавать приказы?
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21.07.2020 12:25 Ответить
Не порівнюй незрівнянне!! Вимогати та наказувати , це геть різні речі !!!Ти можеш вимогати дотримання власних прав, наприклад в ментів, а наказувати зась , не спроможен !!))
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21.07.2020 12:39 Ответить
Цьому кацапобидлу немає, що робити, як тільки вчепитися до мови.
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21.07.2020 14:42 Ответить
"ЄС" вимагає від Зеленського і нардепів утриматися від скликання позачергової сесії Ради для ревізії мовного закону - Цензор.НЕТ 9325
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22.07.2020 01:25 Ответить
 
 