"ЕС" требует от Зеленского и нардепов воздержаться от созыва внеочередной сессии Рады для ревизии языкового закона
"Европейская Солидарность" обратилась с требованием остановить созыв внеочередного заседания парламента, целью которого, по мнению политсилы, является пересмотр языкового законодательства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Пятая колонна" не оставляет попыток начать фронтальную атаку на основополагающий государственный закон об украинском языке. На прошлой неделе тысячи людей на улице и эффективные действия фракции "Европейская Солидарность" в сессионном зале побудили власть отказаться от рассмотрения изменений в закон о языке. Но от планов своих "пятая колонна" не отреклась и намерена протянуть этот вопрос на внеочередную сессию.
Сделать это можно только по инициативе Президента или 150 народных депутатов.
Президент Зеленский неоднократно делал заявления о необходимости пересмотра закона о языке. Это ошибочная, ложная и опасная позиция. Ее еще не поздно исправить.
Очевиден конфликт интересов, поскольку сама модель бизнеса Зеленского предусматривает производство русскоязычного шоу и кинопродукта с распространением на рынке Российской Федерации.
Но главное не это. Генеральный штаб наступления на язык расположен в Кремле. Там никак не могут смириться с существованием украинского народа, украинского государства и украинского языка. Президент и Верховный Главнокомандующий не может идти в их фарватере.
Поэтому "Европейская Солидарность" требует от Зеленского занять государственную позицию и не инициировать вынесение этого вопроса на внеочередную сессию.
"Европейская Солидарность" обращается ко всем народным депутатам, прежде всего из фракции "Слуга народа" с настойчивым призывом не подписываться под обращением о внеочередной сессии, где в повестке дня был бы пересмотр языкового законодательства.
В этом вопросе мы обязаны оставить в полной изоляции промосковскую ОПЗЖ.
"Европейская Солидарность" предупреждает о массовых акциях протеста в случае, если власть таки пойдет на поводу у реваншистских пророссийских сил и допустит внеочередную сессию по языковому вопросу.
Пересмотр закона об украинском языке - это красная линия. Нарушение ее приведет к существенному обострению общественно-политической ситуации, ответственность за это целиком и полностью ляжет на монобольшинство и лично на Владимира Зеленского.
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1 год · Військовим обравшим для себе командувачем те зелене чмо, ганьба! Ви довбодятли! Бачити в приціл, як росія знищує нас, бачити як вона цього дурня підтримувала на виборах і проголосувати за нього, вам всрало в голову, то ваш діагноз. Всрало тезою "Аби не Порошенко", всрало тією ж росією яка когті сама собі рвала, аби Порошенка прибрать. Стати по одну барикаду з ворогом то діагноз тупоголового ідіота. Голосувати треба ПРОТИ російських обранців. Завжди! Без виключень.
Росія не могла б одразу поставити Бойка. То надто російська кандидатура на момент 2019 року. Тому потрібна прокладка вовка зеленський. Дурачок, що боїться путіна і медведчука, а значить робитиме що скажуть. Морально-психологічну готовність до російського ставленика цей лох забезпечить своєю лояльністю до пропагандиських телеканалів і пресуватиме проукраїнські ЗМІ. За кілька років пропаганди, росія набере в Україні для свого Бойка потрібні відсотки. І вовку викинуть як презерватив порваний. І то б нічого, та керування цим недоліком переживуть не всі. Сранокомандувач, що кидає на полі бою свого бійця з наглою брехньою вам в очі що в нього все під контролем. То ваше обличчя. Ваше! Це ж ви дебіли Шарія дивитесь? Мало вам! Ви і є дно! Бо завжди знайдете гірший варіант ніж був. У вас нюх природній х¥йню обирати. Я впевнена, що ви вже визначились з наступним харошим парнєм. Бо тупі особини, коли хтось гине поруч, думають, що з ними такого не трапиться і продовжують їсти інформаційне гавно.»
"В Генпрокуратуре изменили подозрение Лукаш
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18 октября, 2019 11.35
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Лей брехню на Порошенко и Слуги тебя простят...
Для тупых перевожу смысл....автору сказанного плевать на мораль, он всегда там где больше можно заработать....
Отак краще
І як, норм ?
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Кожен українець може оцінити як змінилося його життя за рік, та зрозуміти "кого зробили". Економіка країни впала, а корупція, свавілля силовиків, політичні переслідування зросли, реформування армії зупинено.