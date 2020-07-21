РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12868 посетителей онлайн
Новости Захват заложников в Луцке
18 022 39

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой", - Геращенко. ФОТО

Мужчина, захвативший сегодня автобус с заложниками в Луцке, сам позвонил в полицию. Сейчас с ним ведутся переговоры.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Замминистра отметил, что правоохранители делают все необходимое для того, чтобы эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников.

"Приоритетом есть диалог с лицом захватившим заложников. Лицо захватившее заложников позвонило в 9:25 в полицию представилось именем Максим Плохой. В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника" описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь", - рассказал Геращенко.

Читайте также: Захвативший автобус в Луцке мужчина дважды судимый, - МВД

Геращенко добавил, что в интернете есть книга "Философия Преступника" авторства Максима Плохого, описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхам. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ...", процитировал Геращенко типичный отрывок из этой книги.

У автора книги также есть страница в российской соцсети ВК. Там он философствует на различные темы, а многие из опубликованных мыслей, как своих, так и чужих, имеют радикальный характер.

  Мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой, - Геращенко 01

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой, - Геращенко 02

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой, - Геращенко 03

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой, - Геращенко 04

По словам Геращенко, преступник заявил, что он вооружен, а автобус заминирован.

В Луцк для координации действий срочно вылетел Министр МВД Арсен Аваков.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Киева освободила похищенного две недели назад предпринимателя Ткаченко, трех похитителей задержали, - замглавы МВД Геращенко. ФОТОрепортаж

Автор: 

захват (787) Луцк (587) Геращенко Антон (1438)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Причиной появляния "Плохих Максимов", есть только "Плохие Арсены", коотрые саботировали создание полиции, а за гос деньги создали ЧВК "Нацiональна Мусарня Iменi Арсена Вавакова"
показать весь комментарий
21.07.2020 11:41
+17
Он просто хочет Особый статус автобуса. Отправьте к нему на переговоры Ермака и Сивохо и дайте что он хочет и еще поцелуйте в сраку.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:43
+9
Сивуху нельзя, он все запасы хавки в автобусе сожрет а потом обоссытся. Хотя, может, как раз так и надо. Выкурить террориста Сивухой.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
антоха...иди копать картоху...
зараз навидумує свої теоріїї (потім по декілько раз начне переписувати), базікало...
показать весь комментарий
21.07.2020 11:40 Ответить
инвестор в СЭС, которого лишили ранее принятых тарифов?
показать весь комментарий
21.07.2020 11:41 Ответить
Причиной появляния "Плохих Максимов", есть только "Плохие Арсены", коотрые саботировали создание полиции, а за гос деньги создали ЧВК "Нацiональна Мусарня Iменi Арсена Вавакова"
показать весь комментарий
21.07.2020 11:41 Ответить
а на закусон выбрали придурковатого рояльного чебурашку....
показать весь комментарий
21.07.2020 11:44 Ответить
не дали петеньке бумажек набросать, да??))
показать весь комментарий
21.07.2020 13:20 Ответить
Да при чем тут Сабаков? Человеку просто надоела существующая система, как и всем нам. Просто человек решил действовать. Я его не одобряю, но и не осуждаю.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:55 Ответить
Его лечить надо, а не восхищаться. Впрочем как и тебя
показать весь комментарий
21.07.2020 12:47 Ответить
То, что меня лечить надо- не вызывает сомнений. Но где я им восхищался?
показать весь комментарий
21.07.2020 13:33 Ответить
Шо ти , бть, несешь, рузге свиня?
показать весь комментарий
21.07.2020 13:03 Ответить
мда...
https://knigogid.ru/books/5175-filosofiya-prestupnika/toread Максим Плохой "ФИЛОСОФИЯ ПРЕСТУПНИКА" АПОЛОГИЯ СВОБОДЫ АНТИСИСТЕМА
показать весь комментарий
21.07.2020 11:42 Ответить
Твиттер террориста
https://twitter.com/7PDb0Rq5Ojl0dWb Здесь
показать весь комментарий
21.07.2020 11:43 Ответить
Он просто хочет Особый статус автобуса. Отправьте к нему на переговоры Ермака и Сивохо и дайте что он хочет и еще поцелуйте в сраку.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:43 Ответить
Сивуху нельзя, он все запасы хавки в автобусе сожрет а потом обоссытся. Хотя, может, как раз так и надо. Выкурить террориста Сивухой.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:52 Ответить
То, шо Максим нехороший и так было понятно.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:44 Ответить
Адепт рюсскаго міра, москалі намагаються затьмарити події в Хабаровську.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:44 Ответить
Я ж кажу, Аваков все парішає)
показать весь комментарий
21.07.2020 11:44 Ответить
меняйте заложников на Авакова
показать весь комментарий
21.07.2020 11:45 Ответить
и бочку спирта))
показать весь комментарий
21.07.2020 13:21 Ответить
жалко Чела - понятное дело что у него личностная трагедия, НО безвинных людей в автобусе где возможно женщины и дети еще жальче...
Так что если по быстрому и мирно не получается освободить заложников, то пристрелите этого Максима Плохого...
По другому никак...
Аминь...
показать весь комментарий
21.07.2020 11:47 Ответить
Там в твиттере у него как то подозрительно написано " Еще, моя смерть, взрывам не помеха". Так что - замочить, то его, конечно, не помешает, но не бахнет ли, вот в чем вопрос?
показать весь комментарий
21.07.2020 11:51 Ответить
ХЗ, много примерно таких случаев было на моей памяти и обычно со смертью террориста все и заканчивалось - без взрывов...
шахиды в Сирии и Ираке это другая история...
показать весь комментарий
21.07.2020 11:56 Ответить
Как бы - да, но уверен, на 90 % - будут перестраховываться
показать весь комментарий
21.07.2020 12:27 Ответить
Это если он террорист - одиночка. А если северные"братья" ему подмогли, то результат неизвестен. Поэтому лучше перестраховаться.
показать весь комментарий
21.07.2020 12:50 Ответить
у цього обдобаного кацапоідіота клепки не хватить зробити бомбу з таймером
показать весь комментарий
21.07.2020 12:50 Ответить
До речі, він русскаязичний - у Луцьку кацапомовних майже нема. Переселенець? Чи ватнік із родини совкових воєнних?
показать весь комментарий
21.07.2020 11:47 Ответить
чергова пабєда авакова не за горами
показать весь комментарий
21.07.2020 11:47 Ответить
скорей всего, будет в Марьину Рощу пробиваться, там затеряться легко.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:48 Ответить
мені одному здаеться що це комедія?? Комедія бядського зеленого цірку щоб відволікти увагу від більш важливого....Наприклад ненадання допомоги нашему раненому воїну який помер на нейтральці не дочекавшись
показать весь комментарий
21.07.2020 11:49 Ответить
тяжело тебе жить наверное, кругом одни заговоры.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:53 Ответить
одному
показать весь комментарий
21.07.2020 13:24 Ответить
Глупец! Надо было представиться как BAD MAX! Это намного круче!
показать весь комментарий
21.07.2020 11:49 Ответить
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой", - Геращенко - Цензор.НЕТ 8112
показать весь комментарий
21.07.2020 11:53 Ответить
Либо зебил обиделся на своего клоуна. Либо спектакль авакяна.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:49 Ответить
А антоша не хоче очолити групу захвату? Хоча ні,це ж не тарілку вилизувати...
показать весь комментарий
21.07.2020 12:11 Ответить
Разом із Арсенчиком тишком заломлять терориста. Кращого спецназа і непотрібно.
показать весь комментарий
21.07.2020 12:13 Ответить
какой диалог? надо просто поменять всех аваковских мусоров на одного снайпера.
показать весь комментарий
21.07.2020 12:58 Ответить
ну, надеюсь в этот раз будут писдить, в независимости от того, из какого цвета пластилина у него слеплена "бомба", это уже серьёзно
показать весь комментарий
21.07.2020 13:26 Ответить
шизофреник.
показать весь комментарий
22.07.2020 04:54 Ответить
 
 