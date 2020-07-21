Мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой", - Геращенко. ФОТО

Мужчина, захвативший сегодня автобус с заложниками в Луцке, сам позвонил в полицию. Сейчас с ним ведутся переговоры.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Замминистра отметил, что правоохранители делают все необходимое для того, чтобы эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников.

"Приоритетом есть диалог с лицом захватившим заложников. Лицо захватившее заложников позвонило в 9:25 в полицию представилось именем Максим Плохой. В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника" описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь", - рассказал Геращенко.

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Геращенко добавил, что в интернете есть книга "Философия Преступника" авторства Максима Плохого, описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхам. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ...", процитировал Геращенко типичный отрывок из этой книги.

У автора книги также есть страница в российской соцсети ВК. Там он философствует на различные темы, а многие из опубликованных мыслей, как своих, так и чужих, имеют радикальный характер.

По словам Геращенко, преступник заявил, что он вооружен, а автобус заминирован.

В Луцк для координации действий срочно вылетел Министр МВД Арсен Аваков.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

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