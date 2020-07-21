Мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой", - Геращенко. ФОТО
Мужчина, захвативший сегодня автобус с заложниками в Луцке, сам позвонил в полицию. Сейчас с ним ведутся переговоры.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Замминистра отметил, что правоохранители делают все необходимое для того, чтобы эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников.
"Приоритетом есть диалог с лицом захватившим заложников. Лицо захватившее заложников позвонило в 9:25 в полицию представилось именем Максим Плохой. В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника" описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь", - рассказал Геращенко.
Геращенко добавил, что в интернете есть книга "Философия Преступника" авторства Максима Плохого, описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.
"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхам. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ...", процитировал Геращенко типичный отрывок из этой книги.
У автора книги также есть страница в российской соцсети ВК. Там он философствует на различные темы, а многие из опубликованных мыслей, как своих, так и чужих, имеют радикальный характер.
По словам Геращенко, преступник заявил, что он вооружен, а автобус заминирован.
В Луцк для координации действий срочно вылетел Министр МВД Арсен Аваков.
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зараз навидумує свої теоріїї (потім по декілько раз начне переписувати), базікало...
https://knigogid.ru/books/5175-filosofiya-prestupnika/toread Максим Плохой "ФИЛОСОФИЯ ПРЕСТУПНИКА" АПОЛОГИЯ СВОБОДЫ АНТИСИСТЕМА
https://twitter.com/7PDb0Rq5Ojl0dWb Здесь
Так что если по быстрому и мирно не получается освободить заложников, то пристрелите этого Максима Плохого...
По другому никак...
Аминь...
шахиды в Сирии и Ираке это другая история...