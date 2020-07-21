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Новости Захват заложников в Луцке
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Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв

Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв

Президент Украины Владимир Зеленский прокомметировал ситуацию с захватом автобуса неизвестным вооруженным мужчиной в Луцке.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

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Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв 01

Автор: 

захват (787) Зеленский Владимир (20742) Луцк (587)


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Топ комментарии
+55
ты уже брал под контроль спасение нашего воина раненого кацапами ....он прождал помощи 4 дня и умер
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21.07.2020 11:43
+46
Мразь ватная, ты недавно взял под личный контроль ситуацию с нашим бойцом на донбассе, в результате чего боец несколько дней умирал под окрытым небом, а ты в это время бухал на гос вилле на море
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21.07.2020 11:44
+31
Нарисовался фельдмаршал! Не освятится без него! Лучше бы войну комментировал!
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21.07.2020 11:43
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ты уже брал под контроль спасение нашего воина раненого кацапами ....он прождал помощи 4 дня и умер
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21.07.2020 11:43 Ответить
да и на ФБ - не оно лично, а какой-то "мАндель" пишет типа от его имени.
самой шмаркле - некогда, пиар, видосики, личный контроль качества айкосов и сосен...
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21.07.2020 11:48 Ответить
А че ты не пошел искать раненого бойца, сцыкотно было или мамка не пускала?
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21.07.2020 12:05 Ответить
начинается зеленое блеяние...Так там ко всему прочему по твоему проходной двор? Кто куда хочет тот туда и идет??
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21.07.2020 12:07 Ответить
Порохобот, может поведаеш зачем Песюня разоружил добробровольцев перед тем как отправить их через коридор смерти (я про Иловайск если ты упоротое не поняло).
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21.07.2020 12:17 Ответить
Не порохоботы, так не пойдет, оторвите дупу от бутылки и ответьте, а то у вас ума тока на спам фатает...
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21.07.2020 12:28 Ответить
Если появилась прямая просьба на сайте генштаба, это говорит лишь о том, что от зесопли не ждали ничего хорошего, и кричали о помощи, что является следствием отсутствия главнокомандующего и президента в целом. Ни кто на него не расчитывает, это позорище.
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21.07.2020 12:21 Ответить
Вже відомо-це шоколадник.Вимагає за роботу з дурки на Петра,щоб влада визнала себе терористами-тоді бос йому дасть багато рошенок і відправить відпочивати в Панаму.
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21.07.2020 14:01 Ответить
Нарисовался фельдмаршал! Не освятится без него! Лучше бы войну комментировал!
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21.07.2020 11:43 Ответить
Меня больше интересует, чем занят Аваков наверное выступает с очередным заявлением по карантину или занят обеспечением ВСУ....
А "главнокомандующий" вместо того чтобы заниматься ВСУ и внешней политикой занят открытием дорог и освобождением автобуса с заложниками.

Замяукали котята:
"Надоело нам мяукать!
Мы хотим, как поросята,
Хрюкать!"
А за ними и утята:
"Не желаем больше крякать!
Мы хотим, как лягушата,
Квакать!"
Свинки замяукали:
Мяу, мяу!
Кошечки захрюкали:
Хрю, хрю, хрю!
....
Кончилось тем что придурки подожгли море и ХЗ чем кончилось, если бы не "левая" бабочка которая во всей этой чухне не участвовала
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21.07.2020 11:59 Ответить
нада просто перестать стрелять
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21.07.2020 11:43 Ответить
Причем группе захвата (по аналогии с силами антитеррористической операции - именно им запретили стрелять, а террористам - нет)
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21.07.2020 12:01 Ответить
Мразь ватная, ты недавно взял под личный контроль ситуацию с нашим бойцом на донбассе, в результате чего боец несколько дней умирал под окрытым небом, а ты в это время бухал на гос вилле на море
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21.07.2020 11:44 Ответить
При Порошенко такого не было
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21.07.2020 11:44 Ответить
реально таки да не было !
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21.07.2020 11:46 Ответить
Так, с этим понятно. Вовчик, что с петицией о твоей отставке? Добровольно. Как ты и обещал. Да, к слову, что там с Кадыркой?
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21.07.2020 11:45 Ответить
може розвальцювати дирку
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21.07.2020 11:47 Ответить
А ему это может и на пользу. Суд Штата Делавэр, США, ему так развольцует, а тут уже и резбу нарежут.
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21.07.2020 11:50 Ответить
Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв - Цензор.НЕТ 8949
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21.07.2020 11:45 Ответить
Неадекватний ломатель системи - захоплює заручників.
Тепер у влади не буде іншого виходу як пакувать всіх незадоволених владою як терористів.
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21.07.2020 11:45 Ответить
не сам він дійшов до цього.
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21.07.2020 11:47 Ответить
Петя підмовив то зрозуміло...
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21.07.2020 11:50 Ответить
Требования он уже озвучил
Все мудаки на ютуб,записывать видосики
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21.07.2020 11:46 Ответить
https://censor.net/user/444128

Все мудаки на ютуб,записывать видосикиОдин це регулярно робить...

Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв - Цензор.НЕТ 787
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21.07.2020 12:01 Ответить
візьми під особистий контроль - тоді всім 3,14зда!
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21.07.2020 11:46 Ответить
Цікаво, чому не коментує слова терориста кадирова?
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21.07.2020 11:46 Ответить
«Іран 2.0»? Після ретрансляції Кадирова ?
Нагадування про Оманські зустрічі?
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21.07.2020 11:46 Ответить
Максім Плохой з Луцька) Все одно що Рабінович з Тегерану.
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21.07.2020 11:48 Ответить
из этих наверное кацапчик
Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв - Цензор.НЕТ 4096
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21.07.2020 11:48 Ответить
Як же остогидло все це лайно!
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21.07.2020 11:48 Ответить
Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв - Цензор.НЕТ 3776
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21.07.2020 11:49 Ответить
Пропоную відправити Найкращого *********** Галактики на переговори в той автобус... І може нам всім пощастить...
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21.07.2020 11:49 Ответить
не поможет. 73% биомасса выберут такого же, который им пообещает все и сразу.
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21.07.2020 12:23 Ответить
Ти дебіле краще скажу куди ти збираєшся далі їхати. Щоби люди могли заховатись!
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21.07.2020 11:50 Ответить
надо его в Москву отправить. На переговоры с пукиным
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21.07.2020 12:24 Ответить
Навсегда
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21.07.2020 14:30 Ответить
"Об этом он сообщил на странице в сети https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2585795505004143 Facebook "

Может он, а может Мендель, а может секретарша рангом пониже.

С президентом Швейцарии он собирается встречаться или отменит встречу из-за "теракта"?
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21.07.2020 11:50 Ответить
21 год
·
Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга посетит Украину 20-23 июля.

"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене"Ⓒ

Ключевое - "переговоры глав государств в формате с глазу на глаз"
Так понимаю, чумная бубочка враскоряку зависла на "вилах"?
С одной стороны путинская бородая тёлка от имени пахана грозится "папочкой" с видеоматериалами, с другой - из Швейцарии привезут не менее увесистую "папочку" со счетами?
Или её, как нейтральную фигуру, отрядили "прервать" отпуск бубона, удержав от опрометчивых встреч "где-то посередине"?
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21.07.2020 11:52 Ответить
пльт, віслюк апокаліпсису...
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21.07.2020 11:51 Ответить
Обсє призиваєш?
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21.07.2020 11:52 Ответить
Коли Зеленський заявляє, що "робиться все можливе" потрібно напружитись, так як результат таких "дій" може здивувати найзатяшіго песиміста.
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21.07.2020 11:54 Ответить
Ага как смерть солдата 4 дня умирал в поле от ранений и никто не пришел некогда было продажи готелей игорный бизнес важнее а военное руководство вообще языки в попы засунуло не смогли доказать что надо ответить жестко и спасти солдата не все под контролем как тогда так и сейчас нет веры Вам Зе все спустили в унитаз
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21.07.2020 11:54 Ответить
ла ла ла , а я на морі.. так бубочка?
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21.07.2020 11:55 Ответить
Візьми під свій 100500-й особистий контроль.
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21.07.2020 11:55 Ответить
Як цікаво все завертається. Коли в ЗМІ з'являється інформація про можливу зустріч бубочки з ****** в нас розгортається цілий бойовик з захопленням заручників. Бубочка, який сидів з засунутим в сраку язиком під час того, як наш військовий 4 дні пораненим лежав під опстрілами, тут регаує майже миттєво. Аваков летить в Луцьк і під пильним особистим контролем, тілом лягає для захисту мирного населення. Нікому не здається, що ми переглядаємо зрежисовану постановку з нового сезону слуги наріду?
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21.07.2020 11:56 Ответить
це билядська постанова зеленого цирку
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21.07.2020 12:04 Ответить
Вава, ойп твою мать, лучше заткнись и пяль Мендель. Не вякай под руку.
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21.07.2020 11:57 Ответить
Якщо з вуст янелоха звучать слова,що він щось там тримає під особистим конторолем,то шанси на позитивне вирішення рівні нулю. Виликому такому нулю.Величезному. За прикладами далеко ходити не треба...
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21.07.2020 11:59 Ответить
А как же танкер в Одессе на пляже, кто вытягивать будет? Бросишь?
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21.07.2020 12:01 Ответить
Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв - Цензор.НЕТ 812
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21.07.2020 12:01 Ответить
НОВА АКЦІЯ ФСБ В УКРАЇНІ, П*ДАРАСИ КРЕМЛІВСЬКІ
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21.07.2020 12:03 Ответить
ФСБУ
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21.07.2020 14:30 Ответить
Я вас умоляю Земоника Бубалучи на Бирючем креветками давится, шардоне запивает и с помощью мендель и страпона разыгрывает будущую встречу с ********** Путингом.
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21.07.2020 12:03 Ответить
Ролики с признанием записываете???
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21.07.2020 12:05 Ответить
все під контролем. президента і міністрів. То їх людина
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21.07.2020 12:05 Ответить
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, https://censor.net/news/3209264/mujchina_zahvativshiyi_avtobus_v_lutske_sam_pozvonil_v_politsiyu_i_predstavilsya_kak_maksim_plohoyi.Источник: https://censor.net/n3209266

а жо ж ты, Тоха, его по айпи не вычислил???)))
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21.07.2020 12:05 Ответить
П*здливая бубочка
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21.07.2020 12:06 Ответить
Що пан Зе занурився під воду?
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21.07.2020 12:10 Ответить
зеля-бедоносец
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21.07.2020 12:17 Ответить
ситуация под личным контролем ЗЕбила, значит хана заложникам
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21.07.2020 12:29 Ответить
Рязанский сахар-2.
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21.07.2020 12:29 Ответить
Делается... неопределённая форма глагола..
кем делается?
Как делается?
На кого возложена ответственность?
Ну а после... сделалось или не сделалось... он же не при делах. Он же не сказал :»Я делаю и я сделаю»? Нет..... просто кем-то, где-то что-то делается... Ну а держу под контролем... это вообще не о чем. Я держал, а оно не сделалось, я же этого не делал...
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21.07.2020 12:31 Ответить
Если ЗЕлупа взял ситуацию под личный контроль - у меня плохие новости...
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21.07.2020 12:34 Ответить
Чого бидло не доторкнеться, всюди - біда. Не пхай свого носа нікуди- може і живі залишаться.
Не прощу тобі падло ніколи зради своїх військовослужбовців.
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21.07.2020 12:34 Ответить
Сволота, тебе общественные сортиры нельзя поручить контролировать, не то что жизни людей, падло.
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21.07.2020 12:38 Ответить
скорее всего это он с аваковым и организовал, как и взрывы в киеве
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21.07.2020 14:29 Ответить
да-да, главное, что бы террорист не пострадал, а то его еще на обмен на паРашу отправлять.
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21.07.2020 12:54 Ответить
Главное перестать стрелять, да, Зебил?
Лучше ответь, мразь неукраинская (ну, Вы поняли)
- почему наш раненный воин 4 дня умирал на нейтральной полосе??????
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21.07.2020 13:05 Ответить
Без паніки! У "найвеличнішого лідера **********" все під контролем.
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21.07.2020 13:52 Ответить
Каже що з дурки писав за методичками Пороха,що влада терористична.Зараз хоче,аби терористи зізналися,а Петро йому дав літак на Мальдіви!Справедливо!Дзвоніть Петру Олексійовичу-нехай дає,що обіцяв!
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21.07.2020 14:13 Ответить
зеленский решил поднять свой рейтинг и приказал авакову устроить серию терактов,
зеленский не лох, у него кремляди в кураторах ....
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21.07.2020 14:27 Ответить
Съезди туда и 100% увидишь в его глазах стремление к миру
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21.07.2020 14:36 Ответить
 
 