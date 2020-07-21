Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв
Президент Украины Владимир Зеленский прокомметировал ситуацию с захватом автобуса неизвестным вооруженным мужчиной в Луцке.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
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самой шмаркле - некогда, пиар, видосики, личный контроль качества айкосов и сосен...
А "главнокомандующий" вместо того чтобы заниматься ВСУ и внешней политикой занят открытием дорог и освобождением автобуса с заложниками.
Замяукали котята:
"Надоело нам мяукать!
Мы хотим, как поросята,
Хрюкать!"
А за ними и утята:
"Не желаем больше крякать!
Мы хотим, как лягушата,
Квакать!"
Свинки замяукали:
Мяу, мяу!
Кошечки захрюкали:
Хрю, хрю, хрю!
....
Кончилось тем что придурки подожгли море и ХЗ чем кончилось, если бы не "левая" бабочка которая во всей этой чухне не участвовала
Тепер у влади не буде іншого виходу як пакувать всіх незадоволених владою як терористів.
Все мудаки на ютуб,записывать видосики
Все мудаки на ютуб,записывать видосикиОдин це регулярно робить...
Нагадування про Оманські зустрічі?
Может он, а может Мендель, а может секретарша рангом пониже.
С президентом Швейцарии он собирается встречаться или отменит встречу из-за "теракта"?
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Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга посетит Украину 20-23 июля.
"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене"Ⓒ
Ключевое - "переговоры глав государств в формате с глазу на глаз"
Так понимаю, чумная бубочка враскоряку зависла на "вилах"?
С одной стороны путинская бородая тёлка от имени пахана грозится "папочкой" с видеоматериалами, с другой - из Швейцарии привезут не менее увесистую "папочку" со счетами?
Или её, как нейтральную фигуру, отрядили "прервать" отпуск бубона, удержав от опрометчивых встреч "где-то посередине"?
а жо ж ты, Тоха, его по айпи не вычислил???)))
кем делается?
Как делается?
На кого возложена ответственность?
Ну а после... сделалось или не сделалось... он же не при делах. Он же не сказал :»Я делаю и я сделаю»? Нет..... просто кем-то, где-то что-то делается... Ну а держу под контролем... это вообще не о чем. Я держал, а оно не сделалось, я же этого не делал...
Не прощу тобі падло ніколи зради своїх військовослужбовців.
Лучше ответь, мразь неукраинская (ну, Вы поняли)
- почему наш раненный воин 4 дня умирал на нейтральной полосе??????
зеленский не лох, у него кремляди в кураторах ....