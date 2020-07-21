Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв

Президент Украины Владимир Зеленский прокомметировал ситуацию с захватом автобуса неизвестным вооруженным мужчиной в Луцке.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

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