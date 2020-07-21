Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". ВИДЕО

Мужчина, который захватил автобус с пассажирами, опубликовал свои требования в Твиттере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинські новини".

В частности, он поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - это первый террорист".

Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Ютюбе заявления о том, что именно они - террористы в законе.

"Правда из уст 24-х спасет жизни сотен", - написал он.

Также он заявил, что еще одна взрывчатка скрыта в другом людном месте Луцка.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

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