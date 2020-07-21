Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". ВИДЕО
Мужчина, который захватил автобус с пассажирами, опубликовал свои требования в Твиттере.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинські новини".
В частности, он поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - это первый террорист".
Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Ютюбе заявления о том, что именно они - террористы в законе.
"Правда из уст 24-х спасет жизни сотен", - написал он.
Также он заявил, что еще одна взрывчатка скрыта в другом людном месте Луцка.
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
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А тюрьме был бы в особом почете...
Если так, то за данный инцидент лично ответственны Степанов и Ляшко, это их работа - обеспечить неотложную психиатрическую помощь населению, а также наблюдение и диспансеризацию граждан, находяшихся на учете в псих-диспансере.
Повторю еще раз: ответственны лично Степанов и Ляшко.
понятно почему..... там охрана там грохнут не спрашивая фамилий и убеждений.........
А чел этот, на минуточку, уже ранее был судим за незаконное использование "взрывчатых веществ", и деревянный от самой макушки и по пояс - как минимум...
2. опять же этот псих устроил "шоу" для народа, по заказу этого самого "государства", дабы показать решительность и эффективность "первого" после государственного "******" по 4-х дневному спасению раненого бойца, и психа этого обязательно "страхуют" пару сотрудников СБУ в салоне автобуса...
И что-то мне подсказывает, что второй вариант более правдоподобен.
Цель: показать официальную власть в Украине слабой а государство не состоявшимся.
кацап.
Так закрийте кордони з підорашкою, даунбацам і кримам.
коли і де будуть "тєракт на дубровкє" влаштовувати?...
а гражданам вменяемым короткоствол низзя.
Ну оччень показательно.