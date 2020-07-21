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Новости Захват заложников в Луцке
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Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". ВИДЕО

Мужчина, который захватил автобус с пассажирами, опубликовал свои требования в Твиттере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинські новини".

В частности, он поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - это первый террорист".

Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Ютюбе заявления о том, что именно они - террористы в законе.

"Правда из уст 24-х спасет жизни сотен", - написал он.

Также он заявил, что еще одна взрывчатка скрыта в другом людном месте Луцка.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они террористы в законе 01
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они террористы в законе 02

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они террористы в законе 03

Автор: 

захват (787) Луцк (587)


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Топ комментарии
+58
Зеленский недавно приезжал в "Луцкую" область. Где оно не появится, какой то дурдом творится.
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21.07.2020 11:52
+44
И что примечательно, в Луцке говорит на русском!
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21.07.2020 12:04
+34
лапотним духом потягнуло.. Це там все підривають за беруть заручників.
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21.07.2020 11:52
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Лучше бы потребовал, чтобы Антон Геращенко признался, что он Антонина.
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21.07.2020 12:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xaNrK48-rL8
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21.07.2020 12:56 Ответить
Идиот.
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21.07.2020 12:57 Ответить
Реальный дятел... Ну захватил бы судью или прокурора или кого из списка... Народ бы на руках носил такого...
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21.07.2020 12:57 Ответить
Ну захватил бы судью или прокурора или кого из списка... Народ бы на руках носил такого...

А тюрьме был бы в особом почете...
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21.07.2020 14:15 Ответить
Стесняюсь спросить, а во время дурантина психдиспансеры тоже были перепрофилированы под ковид?
Если так, то за данный инцидент лично ответственны Степанов и Ляшко, это их работа - обеспечить неотложную психиатрическую помощь населению, а также наблюдение и диспансеризацию граждан, находяшихся на учете в псих-диспансере.

Повторю еще раз: ответственны лично Степанов и Ляшко.
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21.07.2020 12:59 Ответить
Зламай систему! Поки система не зламала тебе!
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21.07.2020 13:03 Ответить
Умалишенный клоун, может быть даже со справкой, которого умело взяли в разработку фэсы. Смертник по сути. Свой пожизняк он получит или маслину в бошку, но дело будет сделано. Читайте вечером во всех касапских сми, "Украинские повстанцы борятся против режима Зеленского")
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21.07.2020 13:04 Ответить
Допекла таки мужика каста барыг и жрецов неприкасаемых в мантиях
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21.07.2020 13:07 Ответить
Москвін записав відосик. Лучанин казав би не "Зємлянє", а "Земляни"
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21.07.2020 13:16 Ответить
чому така впевненість, що фрік на відео та терорист - одна особа? якщо його бачили, то є можливість знищити... і чи один він там...?
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21.07.2020 13:22 Ответить
а шо ж невинных людей захватил а не когото из ТЕХ самых ??? из СИСТЕМЫ ??? потомушо
понятно почему..... там охрана там грохнут не спрашивая фамилий и убеждений.........
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21.07.2020 13:29 Ответить
вот и брал бы в заложники судей и олигархов... причем здесь простые люди?!
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21.07.2020 13:31 Ответить
Зельц не оправдал надежд совковых Избираты должны нести ответственность.
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21.07.2020 13:31 Ответить
Це або придурок з ************ мозку (чому не запросив одного з найвпливовіших світових діячів Шмарклю?), або шизоїд, індоктринований ватним гівном.
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21.07.2020 13:33 Ответить
Судьи, не давшие этому маньяку пожизненное, - вот они террористы или соучастники.
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21.07.2020 13:39 Ответить
Те, що він хворий, видно неозброєним оком. Треба зробити все, щоб не постраждали люди. І він також. Я б хотів, щоб цей чоловік потрапив на лікування.
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21.07.2020 13:42 Ответить
Тобі до психіатра терміново!!!
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21.07.2020 13:49 Ответить
Схоже відео не з автобуса і в кінці він дивиться на когось... спільник чи спільники.
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21.07.2020 13:48 Ответить
Замовник використовує психічно хвору людину.
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21.07.2020 13:58 Ответить
С террористами никаких переговоров. Отправить спецназ и ликвидировать. Эта история должна закончиться сегодня там же где и началась.
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21.07.2020 14:09 Ответить
Гера, а как быть с заложниками?
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21.07.2020 14:35 Ответить
Государство должно показать всем свою силу. Ликвидировать во время переговоров.
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21.07.2020 14:44 Ответить
Ликвидировать заложников???
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21.07.2020 17:07 Ответить
Гера, а если во время "атаки" ваш крюгер будет оторван взрывом и навсегда вы его лишитесь, что тогда?
А чел этот, на минуточку, уже ранее был судим за незаконное использование "взрывчатых веществ", и деревянный от самой макушки и по пояс - как минимум...
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21.07.2020 14:48 Ответить
Государство должно показать всем свою силу. Ликвидировать во время переговоров.
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21.07.2020 14:50 Ответить
Тут два варианта: 1 либо этот псих болен на всю свою ватную голову, и готов устроить Голгофу на ровном месте, или вариант

2. опять же этот псих устроил "шоу" для народа, по заказу этого самого "государства", дабы показать решительность и эффективность "первого" после государственного "******" по 4-х дневному спасению раненого бойца, и психа этого обязательно "страхуют" пару сотрудников СБУ в салоне автобуса...
И что-то мне подсказывает, что второй вариант более правдоподобен.
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21.07.2020 14:57 Ответить
Вариант 3. Он находится в здравом уме, давно завербован спецслужбами россии ( параши), был законсервирован, а сейчас активизирован.Четко выполняет полученные инструкции от куратора. Добивается максимального распространения информации о захвате заложников, после обеда эта инфа распространится по российскими СМИ. Дальше - несколько вариантов развития событий. Один из них - через несколько месяцев этот фрукт выйдет под залог, его возьмут на поруки и он появится в эфире телеканала 112 как борец против украинской хунты, в перспективе еще один Нардеп от ОПЗЖ.

Цель: показать официальную власть в Украине слабой а государство не состоявшимся.
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21.07.2020 15:10 Ответить
на російської мові у Луцьку не розмовляють.
кацап.
Так закрийте кордони з підорашкою, даунбацам і кримам.
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21.07.2020 14:33 Ответить
В Украине вообще на мове не розмовляють... Розмовляють мовою.
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21.07.2020 14:37 Ответить
Срочно Брюса Виллиса из "Пятого элемента" на переговоры!
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21.07.2020 14:44 Ответить
Хотів запитати: а де ж наші снайпери? Я так розумію, що держсистема всіх дістала, а зе- та його команда тим більше. Але коли на прицілі у кацапського Робін Гуда знаходяться 20 українців, то його треба ліквідувати, а тіло відправити ***** в подарунок, щоб воно не поганило Українську землю.
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21.07.2020 14:54 Ответить
Странные требования у террориста. Обычно требуют миллион или два миллиона зеленых, самолет, ну на худой конец требуют кого-то выпустить из мест лишения свободы, улучшить условия содержания. А этот террорист с риском своей жизни и других захватывает автобус и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они не просто «террористы как он», а «террористы в законе». Видимо совсем у этого террориста не все в порядке с головой, напоминает Путина
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21.07.2020 15:04 Ответить
сюжет - "взбєсівшийся автобус"
коли і де будуть "тєракт на дубровкє" влаштовувати?...
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21.07.2020 15:44 Ответить
Порошенко и Епифания исключаем, Зедебила добавляем и тогда полный комплект и без заявлений.
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21.07.2020 16:43 Ответить
Ты сообщник? Требования поменялись?
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21.07.2020 17:08 Ответить
Это логический вывод.
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21.07.2020 17:12 Ответить
Не льсти себе, у тебя с логикой не сложилось.
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21.07.2020 17:37 Ответить
Хуже будет, если завтра такие "герои" массово появятся по всей Украине. "Слуги" своими действиями как раз этого и добиваются
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21.07.2020 17:46 Ответить
У него крыша сьехала от канал 1+1. Вот до чего доводит промывание мозгов.
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21.07.2020 18:13 Ответить
По поведению он похож на всех зрителей говноплюсов, их точно также трясёт и плющит и они похожи на бесноватых.
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21.07.2020 18:25 Ответить
Терорист не добьеться своих целей. Ему могут передать специально напечатаную газету с признаниями президента министров и прокуроров что они терористы а когда он здасться то его растреляют а газету сожгут. Надо требовать что бы все главы судов прокуратур сбу и церквей признавались в своем тероризме в прямом ефире и в ютюбе что бы потом не смогли отмазаться и все было бы зафексировано. Правда это будет уже добровольный госпереворот и смена елиты государства но это даже лучше. К власти придут не замараные и чесные люди и украинцы патреоты которые поднимут государство на щит и понесут его в светлое будующее. Всех старых чиновников корупцеонеров мы посадим их имущество и счета в офшорах конфескуем и раздадим не имущим. Этим мы покажем пример всем странам европы а раша будет вынуждена отдать крым взад вывести свои войска с донбассу и заплатить нам за нашу разруху которую она же и создала руками наших старых правителей от кравчука до зеленского. Слава Украине!
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21.07.2020 19:37 Ответить
Апутен )(уйло и Рамзанка Дыров тоже должны признаться?
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22.07.2020 09:19 Ответить
шизофреников полно. оружия левого море.
а гражданам вменяемым короткоствол низзя.
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21.07.2020 19:49 Ответить
я гляжу и тут какао-ботва на стороне террориста-шизофреника и клянёт Зе.
Ну оччень показательно.
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21.07.2020 19:53 Ответить
Захвативший в Луцке автобус является уроженцем России 1975 года рождения.
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21.07.2020 20:00 Ответить
что то не клеится в очередно аваковском спектакле
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21.07.2020 20:10 Ответить
в жопе у него взрывчатка
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22.07.2020 09:49 Ответить
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