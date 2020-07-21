Герой скандальных пленок Вовк обвинил во всем "иностранных агентов": "По заказу иностранных государств пытаются захватить судебную власть"
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Группа иностранных агентов и их пособников по заказу иностранных государств пытается захватить судебную ветвь власти и через нее контролировать президента, страну, лишить ее суверенитета. Для этого и используются такие институты, как НАБУ. Ситуация с ОАСК - часть этой схемы, реализацию которой нельзя допустить", - написал герой прослушки Национального антикоррупционного бюро.
Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.
Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.
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ОНТАНТА і іниє іноагєнти питаюцца захватіть власть тчк
Дємони сувєрєнітєта лішают тчк
Сіли нєравни зпт но ми будєм отстрєлівацца до послєднєго патрона тчк
Запісям нє вєріть тчк
Оні вирвани ізкантєкста тчк
НАБУ параша зпт пабєда будєт наша тчк
Про ампіріалзьм і огентов госдепа.
Прям из клуба "портнов и друзья зеленского".
100%.
приблизительно итак звучит:сел я жопой на ежа виноваты в этом США
Судебная система в таком виде и есть ОПГ уничтожающая страну а он политические заказы
Короче, - от все дозволенности у этого Вовка реально поехала крыша...
Как он работал в очистке?
Вопрос...
Наглючий, даже не скрывает, что он власть. Читай Конституцию. Ст. 5. Народ - источник власти. Тебя кто избирал? А поэтому, как не вертись, а ты служишь тому, кто тебе под ж* кресло пододвинул, в конечном итоге - олигархату. Ты будешь тогда властью, когда тебя будут избирать. Ты можешь быть плохим, хорошим, зеком или честью общества, но тебя изберут, а значит смогут и отозвать. В Украине, пока, несовершенно законодательство в этом плане и надо время. А до этого ты - шавка, и до тех пор, пока ты тявкаешь, ты их устраиваешь. Попробуешь показать зубы - тут же появятся агенты иностранные.
по заказу других государств, чи всеж таки, ТОЙ стороньі?
Нє?
Вона вже пропускає 5G.
Схоже, Павлусь, про всяк випадок, уже і зараз починає "косити під дурника". Щоб не посадили.
А може, йому і косити не треба?
😎
Сорос хочет отобрать нашу пенсию в 60 долларов.
Гейтс хочет чипировать и управлять через 5g.
ЕС хочет разрушить АвтоЗАЗ, чтобы он не конкурировал с автопроизводителями ЕС.
МВФ хочет насильно впихнуть денег, заставить их разворовать, а потом забрать землю и вывезти ее себе на дачу.
Это не Вовк в Луцке автобус захватил?
Что дурантин то делает, все с катушек едут.
Ввк, кому нужно захватывать в Украине "седбную власть", когда вы судей то на работу найти не можете.
https://censor.net/news/3206072/sudya_s_rivnenschiny_jukovskaya_vstrevojena_ideeyi_saakashvili_pozvat_v_ukrainu_sudeyiinostrantsev_stanem
Невже повірять? Тут усе за принципом ". Чим грандіозніше брехня, тим легше їй готові повірити".
А, власне, чому б ні. Ті 73%, що блазня президентом обрали можуть усе.