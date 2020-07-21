"Герой скандальных пленок Вовк обвинил во всем "иностранных агентов": "По заказу иностранных государств пытаются захватить судебную власть""

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Группа иностранных агентов и их пособников по заказу иностранных государств пытается захватить судебную ветвь власти и через нее контролировать президента, страну, лишить ее суверенитета. Для этого и используются такие институты, как НАБУ. Ситуация с ОАСК - часть этой схемы, реализацию которой нельзя допустить", - написал герой прослушки Национального антикоррупционного бюро.

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Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

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Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.