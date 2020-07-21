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Герой скандальных пленок Вовк обвинил во всем "иностранных агентов": "По заказу иностранных государств пытаются захватить судебную власть"

Герой скандальных пленок Вовк обвинил во всем

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Группа иностранных агентов и их пособников по заказу иностранных государств пытается захватить судебную ветвь власти и через нее контролировать президента, страну, лишить ее суверенитета. Для этого и используются такие институты, как НАБУ. Ситуация с ОАСК - часть этой схемы, реализацию которой нельзя допустить", - написал герой прослушки Национального антикоррупционного бюро.

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Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

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Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.

Герой скандальных пленок Вовк обвинил во всем иностранных агентов: По заказу иностранных государств пытаются захватить судебную власть 01

НАБУ (4229) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+42
російською мовою пише нам "український" суддя Вовк.
Про ампіріалзьм і огентов госдепа.
Прям из клуба "портнов и друзья зеленского".
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21.07.2020 11:57
+34
Вовку личить клітчата ковдра.
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21.07.2020 11:55
+31
какой бред

приблизительно итак звучит:сел я жопой на ежа виноваты в этом США
Судебная система в таком виде и есть ОПГ уничтожающая страну а он политические заказы
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21.07.2020 11:57
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Вовку личить клітчата ковдра.
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21.07.2020 11:55 Ответить
Герой скандальних плівок Вовк звинуватив у всьому "іноземних агентів": "На замовлення іноземних держав намагаються захопити судову владу" - Цензор.НЕТ 4361
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21.07.2020 12:02 Ответить
Це ваша медична картка?))
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21.07.2020 12:07 Ответить
це картка судді вовка
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21.07.2020 12:10 Ответить
а что еще ожидать от любимчика потроха.
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21.07.2020 12:27 Ответить
https://censor.net/ua/user/90623. Вовк по тупості рівнозначний х**лоботам.
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21.07.2020 12:31 Ответить
З фантазією у нього туго.
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21.07.2020 12:29 Ответить
это варнякает дефективный про ЕВГЕЕВ ой ж дебельное убогое полено...
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21.07.2020 12:47 Ответить
"Иностранцы пытаются захватить судебную власть" ?! Образно говоря, если "шведы или датчане", то я только "ЗА" !!! Местные "ВОЛКИ" даже в судебных мантиях - "КРЫСЫ", пришедшие в судебную власть набивать карманы!
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21.07.2020 13:59 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25339620.html Пішу вам із горящєго танка тчк

ОНТАНТА і іниє іноагєнти питаюцца захватіть власть тчк
Дємони сувєрєнітєта лішают тчк
Сіли нєравни зпт но ми будєм отстрєлівацца до послєднєго патрона тчк
Запісям нє вєріть тчк
Оні вирвани ізкантєкста тчк
НАБУ параша зпт пабєда будєт наша тчк
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21.07.2020 18:18 Ответить
російською мовою пише нам "український" суддя Вовк.
Про ампіріалзьм і огентов госдепа.
Прям из клуба "портнов и друзья зеленского".
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21.07.2020 11:57 Ответить
Глядач «Скотов», і поцціновувач Шарія.
100%.
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21.07.2020 12:16 Ответить
какой бред

приблизительно итак звучит:сел я жопой на ежа виноваты в этом США
Судебная система в таком виде и есть ОПГ уничтожающая страну а он политические заказы
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21.07.2020 11:57 Ответить
ну так він же цими поняттями і сприймає світ: для нього це реально захват, бо він так само її захватив.
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21.07.2020 12:35 Ответить
Жаль, в 2014г. упустили момент...
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21.07.2020 11:57 Ответить
А может быть Господь отложил этот момент? Ну, что бы дать немного времени им исправиться.
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21.07.2020 11:59 Ответить
Не було достатньо сил. Першочергово було зупинити війська Россіі.
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21.07.2020 12:09 Ответить
Да нет уважаемый...не упустили, а сознательно просрали. Турчинов и "инкогнито" сделали всё что бы система осталась.
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21.07.2020 13:04 Ответить
Зараз в тренді звинувачувати масонів, Сороса і комітет 300. За цією шнягою можна схоронити своє гниле нутро, яке роз"їдпє країну з середини. Ці малороські гниди срашніші за вошей "іностранних агентів".
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21.07.2020 11:57 Ответить
це ти про падліка вовка... воно Ж навіть і не слов'янин...
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21.07.2020 12:35 Ответить
Вот мне интересно, что будет с чиновниками, судьями, опзжистами, слугами и прочими голосящими колясочниками, ежели (а скорее всего таки да) 25% вменяемого населения страны третий раз встанет на дыбы? Неужели и в третий раз их не осияет божья справедливость и народная "любовь"?
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21.07.2020 11:58 Ответить
Реформований бульдозеристом суддя- терорист.
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21.07.2020 11:58 Ответить
При шоколадном оно сидело тихо тихо. И язык свой в своей ж.. держало. А вот при ЗЕ, расцвело.
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21.07.2020 12:00 Ответить
А чому воно там сиділо? Так от якщо бульдозериста влаштовувало то тепер не треба й гавкати.
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21.07.2020 12:16 Ответить
Риторика до боле напоминающая слуг урода, им тоже мифические "соросята" мешают жить.
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21.07.2020 11:59 Ответить
не хватает добавить что нибудь про японских шпионов как в 1937-х годах...
Короче, - от все дозволенности у этого Вовка реально поехала крыша...
Как он работал в очистке?
Вопрос...
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21.07.2020 12:00 Ответить
так то воно так... АЛЕ те що пілсудський співпрацював з японською розвідкою за для відновлення державності Польши - ФАКт медичний
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21.07.2020 12:37 Ответить
це як у кацвпів-скрізь мурЛЮканські шпигуни
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21.07.2020 12:02 Ответить
точно, так и было)
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21.07.2020 12:02 Ответить
Нехай ще рептилоїдів з планети Нібіру згадає. Без них тут явно не обійшлося. Ну і масони. Куди ж без них...
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21.07.2020 12:05 Ответить
Ну да, ты власть.
Наглючий, даже не скрывает, что он власть. Читай Конституцию. Ст. 5. Народ - источник власти. Тебя кто избирал? А поэтому, как не вертись, а ты служишь тому, кто тебе под ж* кресло пододвинул, в конечном итоге - олигархату. Ты будешь тогда властью, когда тебя будут избирать. Ты можешь быть плохим, хорошим, зеком или честью общества, но тебя изберут, а значит смогут и отозвать. В Украине, пока, несовершенно законодательство в этом плане и надо время. А до этого ты - шавка, и до тех пор, пока ты тявкаешь, ты их устраиваешь. Попробуешь показать зубы - тут же появятся агенты иностранные.
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21.07.2020 12:05 Ответить
Герой скандальних плівок Вовк звинуватив у всьому "іноземних агентів": "На замовлення іноземних держав намагаються захопити судову владу" - Цензор.НЕТ 4287
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21.07.2020 12:05 Ответить
Волка жалко, а вот шакала из ОАСКа, не мешало бы и уничтожить.
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21.07.2020 12:36 Ответить
«Председатель Окружного административного суда Киева Вовк заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.Источник: https://censor.net/n3209269»

по заказу других государств, чи всеж таки, ТОЙ стороньі?
Нє?
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21.07.2020 12:07 Ответить
Помнится в 12 году в Харькове обезглавили всю семью судей во втором поколении( бляха-муха, прям "рабочая династия" ). Ау, исполнители, приглашаем тоже самое повторить с семьей этого прохвоста.
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21.07.2020 12:08 Ответить
Он воно як! Ну, тепер ясно! )))
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21.07.2020 12:09 Ответить
та ще з 20:00, 21.04.2019, було ясно.
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21.07.2020 12:10 Ответить
без ордена Тампильеров не обошлось,инфа 100%
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21.07.2020 12:10 Ответить
Лихо сюжетик закручивается.А ведь логично наглядови рады,сорсята,земля, банки, трудовй кодекс,распродажа, ОВГЗ,ковид по заказу, И ответить то нечего.
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21.07.2020 12:11 Ответить
Поміняй свою шапочку з фольги.
Вона вже пропускає 5G.
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21.07.2020 12:19 Ответить
Якщо сам суддя!!! звинувачує "іноземних агентів" у тому що "чесного" суддю хочуть посунути з посади, то хотілось би і докази побачити, а не лише "розділити його думки".
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21.07.2020 12:12 Ответить
блин,бороться оно будет...этот дятел должен бороться с сокамерниками за необоссаный матрас на шконку..
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21.07.2020 12:21 Ответить
Вовчик почав гавкати на кремлівську мафію в Україні....але чомусь називає її по іншому...не бійся наш любий судяка,тобі ще в цій країні красти-неперекрасти(гребти)українські люди добрі та наївні-все прощають...ато баБАНДЕРИ-БАНДЕРИ... а вам все ***** і не страшно.
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21.07.2020 12:21 Ответить
Редкая мразь.
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21.07.2020 12:23 Ответить
Распространённая. Особенно чем выше - тем такого дерьма больше!
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21.07.2020 12:31 Ответить
Угу. Іноземні агенти. А може то були зелені марсіани плямистої зовнішності?
Схоже, Павлусь, про всяк випадок, уже і зараз починає "косити під дурника". Щоб не посадили.
А може, йому і косити не треба?
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21.07.2020 12:24 Ответить
Что делать, украинская администрация удивительно продажная.
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21.07.2020 12:27 Ответить
Так этот пассивный ***** еще и имбецил, тут поможет только полная изоляция со смирительной рубашкой.
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21.07.2020 12:27 Ответить
Он хоть бы уточнил, нас пытается захватить нормальная страна или какие-то гондоны?
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21.07.2020 12:29 Ответить
"Там шпионки с крепким телом. Ты их в дверь, они в окно..."
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21.07.2020 12:31 Ответить
падліку вовку час на дурку збиратися і мацу сушити
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21.07.2020 12:32 Ответить
Не, енто рептилоиды захватили...

😎
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21.07.2020 12:33 Ответить
Цю паскуду потрібно знищити..., фізично.
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21.07.2020 12:34 Ответить
с конфискацией..
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21.07.2020 12:39 Ответить
точно.
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21.07.2020 13:07 Ответить
"агенты по заказу других государств" - где то я этот бред уже слышал.А,точно,сатанинско-кацапские террористы постоянно такие перлы выдают.Вскрылся Вовк...
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21.07.2020 12:36 Ответить
Судоова система України вже захоплена іноземною державою, це Російська Орда, і Вовк один з її агентів.
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21.07.2020 12:38 Ответить
Я даже знаю, примерно, кто нас хочет захватить ))).
Сорос хочет отобрать нашу пенсию в 60 долларов.
Гейтс хочет чипировать и управлять через 5g.
ЕС хочет разрушить АвтоЗАЗ, чтобы он не конкурировал с автопроизводителями ЕС.
МВФ хочет насильно впихнуть денег, заставить их разворовать, а потом забрать землю и вывезти ее себе на дачу.
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21.07.2020 12:45 Ответить
Раніше місцевих божевільних чули лише на вулицях, а зараз для них є інтернет.
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21.07.2020 12:52 Ответить
похоже таки надо делать приписку "сарказм"
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21.07.2020 13:06 Ответить
Для багатьох чиновників іноземна держава це Україна.
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21.07.2020 12:52 Ответить
Кто то пытается захватить судебную власть? Та она уже давно захвачена проходимцами, которые называют себя судьями: И создавшими свое государство внутри Украины! Которым уже давно место в Желтых Водах с лопатами!
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21.07.2020 12:57 Ответить
Англичанка гадит Сватам скотов ответ на все готов.
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21.07.2020 13:08 Ответить
"Герой скандальных пленок Вовк обвинил во всем "иностранных агентов": "По заказу иностранных государств пытаются захватить судебную власть""

Это не Вовк в Луцке автобус захватил?
Что дурантин то делает, все с катушек едут.

Ввк, кому нужно захватывать в Украине "седбную власть", когда вы судей то на работу найти не можете.
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21.07.2020 13:11 Ответить
Наші правоохоронні органи ні на що не здатні, даже злочинця вовка спіймали за допомогою іноземних агентів, за його словами.
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21.07.2020 13:15 Ответить
Вовк завали хлебало.Эта изжёванная и выплюнутая тема колонизации Украины,капиталистическими империалистами, взятая вами в последнее время в оборот не прокатит.И коллеге своей Жуковской тоже можешь советовать,хлебало завалить.Походу поймали хайп в судейском корпусе.И строчат по методичке

https://censor.net/news/3206072/sudya_s_rivnenschiny_jukovskaya_vstrevojena_ideeyi_saakashvili_pozvat_v_ukrainu_sudeyiinostrantsev_stanem

Герой скандальних плівок Вовк звинуватив у всьому "іноземних агентів": "На замовлення іноземних держав намагаються захопити судову владу" - Цензор.НЕТ 5062
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21.07.2020 13:23 Ответить
что делает вор при шухере?! правильно, он сразу орет: "держи вора!" чтобы отвлечь от себя внимание. так и этот красавец придумывает что угодно, лишь бы свою ж...пу сберечь
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21.07.2020 13:27 Ответить
Коли Україна позбуддется олігархів і їхніх суддів? ,які розкрадають Україну, а вовчі судди треба розпустити.
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21.07.2020 16:14 Ответить
Это недоразумение должно давать показания, а не квакать в соцсетях...наверняка зеля уже раз 20 звонил Авакову и Бенедиктовой, чтоб его посадить... неужели нет?
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21.07.2020 18:30 Ответить
Напевно, смаженим запахло. "Вже не вперше іноземні консультанти нав'язують Україні «реформи» й не вперше в результаті цих «реформ» виграють певні кола за кордоном, а не українські громадяни".
Невже повірять? Тут усе за принципом ". Чим грандіозніше брехня, тим легше їй готові повірити".
А, власне, чому б ні. Ті 73%, що блазня президентом обрали можуть усе.
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21.07.2020 21:52 Ответить
 
 