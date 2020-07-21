Работой Зеленского довольны 37% украинцев, Разумкова - 25%, Шмыгаля - 16%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

37% украинцев довольны деятельностью Владимира Зеленского на посту президента. При этом 59% респондентов дают противоположные оценки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, среди руководителей государства опрошенные относительно лучше оценивают работу Президента Зеленского (37% опрошенных довольны деятельностью главы государства, 59% - дают противоположные оценки). Работой главы Верховной Рады Разумкова довольны 25%, недовольны - 57%. Деятельностью Премьер-министра Шмыгаля довольны лишь 16%, не довольны - 65% опрошенных.





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Аудитория: население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 16-17 июля 2020.