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Почти 30% украинцев считают действующий состав ВР более эффективным, чем предыдущий, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Почти 30% украинцев считают действующий состав ВР более эффективным, чем предыдущий, - опрос группы

Почти 30% опрошенных украинцев считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной Рады, в то же время четверть - противоположного мнения и считают предыдущий парламент эффективным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, почти 30% опрошенных считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной Рады, в то же время четверть - противоположного мнения и считают предыдущий парламент эффективным. При этом, почти половина придерживаются мнения, что между ними нет особой разницы. Лучше оценивают эффективность работу Верховной Рады этого созыва молодежь и избиратели партии "Слуга народа". Хуже всего - избиратели "Европейской солидарности", большинство которых считают предыдущий парламент болем эффективным.

Почти 30% украинцев считают действующий состав ВР более эффективным, чем предыдущий, - опрос группы Рейтинг 01
Почти 30% украинцев считают действующий состав ВР более эффективным, чем предыдущий, - опрос группы Рейтинг 02
Инфографика: группа "Рейтинг"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работой Зеленского довольны 37% украинцев, Разумкова - 25%, Шмыгаля - 16%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Среди парламентских фракций относительно лучшие оценки получила фракция партии "Слуга народа" (уровень удовлетворенности среди всех - 32%, среди избирателей партии - 90%). Деятельностью фракций партий "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" довольны примерно четверть опрошенных, не довольны - около 70%. Деятельностью фракции партии "Голос" довольны 17%, не довольны - 73% респондентов. Показательным является возрастное распределение оценок фракций - молодежь относительно больше удовлетворена деятельностью фракции "Слуга народа", старшие - фракций партий "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Почти 30% украинцев считают действующий состав ВР более эффективным, чем предыдущий, - опрос группы Рейтинг 03
Почти 30% украинцев считают действующий состав ВР более эффективным, чем предыдущий, - опрос группы Рейтинг 04

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 16-17 июля 2020.

ВР (29272) опрос (2850) рейтинг (1642) Слуга народа (2633) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+41
Ну
Почти 30% украинцев считают действующий состав ВР более эффективным, чем предыдущий, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 9641
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21.07.2020 12:27
+27
Прошлый был лучше, там малороссов и кацапских агентов было во много раз меньше
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21.07.2020 12:30
+21
да об чем речь

Кива яйца чешет

Яременко со шлюхами договаривается

еще одна служка народа ( фамилию не помню ) мечтает новый матрас опробовать

и тд. и тп.

такой эффективной Рады у нас еще отродясь не было
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21.07.2020 12:30
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Ну
Почти 30% украинцев считают действующий состав ВР более эффективным, чем предыдущий, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 9641
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21.07.2020 12:27 Ответить
Думка казкових свідків секти 8 відсотків дуже важлива для нас, продовжуйте спостереження!
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21.07.2020 12:35 Ответить
Як ти, українськомовний українець, можеш підтримувати російськомовного Зе, якого ну ніяк не можна назвати свідомим українцем?
P.S. Це не значить, що треба бути обов'язково серед 8%, є купа інших політиків.
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21.07.2020 12:38 Ответить
Час збагнути, що в нас ще нема політиків, у загальному сенсі цього слова. Вони ще мають зʼявитись. А пан Зеленський ще не зробив нічого такого, чого не робив Порошенко, й до речі- пруф, де я за нього дупу деру!
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21.07.2020 12:52 Ответить
А что это ты Зечепушило не отметилось в новости где наш пацан военный 4 дня раненый в поле пролежал, пока ваша Бубочка шашлыки в отпуске кушал и кричал что у него все под контролем?
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21.07.2020 12:40 Ответить
Соєвий дегенерат, тобі нагадати про "котла нєт! " від твоєї святої свині в серпні 2014-го під Іловайськьком?
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21.07.2020 12:48 Ответить
Это там где Хомчак свалил нынешний главнокомандующий? При Порохе бы вся Европа на ушах стояла что наш пацан в поле лежит , а ваша Шмаркля просто в 5 отпуск за год поехала и болт на него забила. Ну расскажи ка? А еще сравнение армии того года дай и нынешнего, а заодно состояние на фронте тогда и сейчас. Давай Зешмаркля расскажи.
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21.07.2020 12:53 Ответить
Ну навіщо ти про парад та відкриття офшорних рахунків нагадуєш? Не боїшся позову від Товариства захисту тварин?
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21.07.2020 13:07 Ответить
Это те офшоры по которым дело закрыли в Панаме и на вашего Портнова открыли за клевету?))) Ой пиши ещё 😂
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21.07.2020 13:16 Ответить
та мы то продовжим . только судя по спостереженням таких дибилов как ты становится все меньше . скоро останется полтора человека
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21.07.2020 12:40 Ответить
З люстерком спілкуєшся?
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21.07.2020 12:49 Ответить
З люстерком спілкуєшся?
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21.07.2020 12:53 Ответить
нет . с зеленым придурком спілкуюсь
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21.07.2020 12:57 Ответить
Так я й кажу- з люстерком!
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21.07.2020 13:06 Ответить
я общаюсь с тобой . в конце концов ты не представился . откуда я знаю может у тебя фамилия Люстерко
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21.07.2020 14:04 Ответить
Ну да, казалось бы
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21.07.2020 12:28 Ответить
Чойто я не удивлен. Просоветские пердуны поддерживают партии пророссийского толка и только молодежь за проукраинских политиков.
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21.07.2020 12:29 Ответить
https://censor.net/user/90623

...и только молодежь за проукраинских политиков.

Сумне "Ха-ха-ха..."
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21.07.2020 12:39 Ответить
такі Ж ДА!! але "зелена молодь" чомусь голосує ХОРОМ з пропукінськими он-за-жопівцями і юдькою... а вони Ж ну зовсім не українці
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21.07.2020 12:46 Ответить
Когнітивний дисонанс, кажеш? А лікарі що кажуть?
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21.07.2020 12:47 Ответить
да об чем речь

Кива яйца чешет

Яременко со шлюхами договаривается

еще одна служка народа ( фамилию не помню ) мечтает новый матрас опробовать

и тд. и тп.

такой эффективной Рады у нас еще отродясь не было
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21.07.2020 12:30 Ответить
А ще землю розпродали і ігрові автомати дозволили?
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21.07.2020 12:40 Ответить
Прошлый был лучше, там малороссов и кацапских агентов было во много раз меньше
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21.07.2020 12:30 Ответить
Так для этого же и старались Г+Г с ЮВТ, чтобы электорат не понимал то, что делал Порошенко, да и вообще - не понимали обязанности, а потому - значения делаемого и сделанного, в качестве президента и Верховного главнокомандующего и изображали, что Президент должен из себя представлять Голобородько...
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21.07.2020 12:39 Ответить
Какие законы принятые зеРадой одобряющим нравятся, спрашивали?
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21.07.2020 12:30 Ответить
А остальные 70 ржут)
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21.07.2020 12:31 Ответить
Как начали пичкать опросами. Пытаются внушить. Но как по мне все это - п...здеж!!!
Посмотрите отзывы вокруг себя и станет все на место!
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21.07.2020 12:32 Ответить
Готовятся к осенним выборам в местные советы и приручают к цифрам (а выборы сфальсифицируют)!
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21.07.2020 12:35 Ответить
Много их - упоротых длббов.
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21.07.2020 12:34 Ответить
Нихрена такие опросы не стоят. Украина получила и безвиз, и получала пусть и не солидную, но все же помощь, да и Томос, и армия развивалась... Зато стая зубожилых ждала себе в карман. Выбрали членограя, теперь стыдно признаться какие они лошары, даже самим себе. Вот и выкручивают, вымучивают хоть что то из того чего нет, хоть как то оправдать свои жлобство и дебилизм...
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21.07.2020 12:37 Ответить
Следовательно 70% так не считают...
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21.07.2020 12:38 Ответить
Та це ж маніпуляція громадською думкою...
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21.07.2020 12:40 Ответить
интересно где избиратели этого пианиста... судя по цифрам только задницы из под лавок торчат.. как всегда обгадилось большинство а разгребать меньшенству
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21.07.2020 12:44 Ответить
откуда в стране столько идиотов?
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21.07.2020 12:39 Ответить
Віддалені наслідки спроби створити "рядянську людину"...
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21.07.2020 12:41 Ответить
Сталинская селекция.
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21.07.2020 12:46 Ответить
С часів Хмеля триває наполеглева та послідовна асиміляція українців московитами !!!)))
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21.07.2020 13:11 Ответить
Хто платить, того і рейтинг
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21.07.2020 12:55 Ответить
Разумеется более эФФективный!
В прошлом парламенте ну что было?
Ну разве, что только Добкин за колонной кокс нюхнул разок.
А в этом - почти КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАР на ЗАШКВАРЕ!!!
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21.07.2020 12:40 Ответить
Приняты законы, принимать которые боялись старые сидельцы Рады, дабы не навлечь на себя народную **** закон о земле и закон об укрупнении территорий, а также упорядочен игорный бизнес. На очереди: весьма спорные - проституция и оружие. Дальше мед и пенс реформы. Всего этого десятки лет избегали популисты, по 25 лет протиравшие штаны в парламенте и работавшие только на личное благо.
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21.07.2020 12:41 Ответить
https://censor.net/user/50050,

Майже 30% українців вважають чинний склад ВР ефективнішим за попередній, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3859
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21.07.2020 12:43 Ответить
Ага. Виборці зЮ, та "слуг чужого народа", вишикувались в чергу, щоб подякувати за такі "необхідні" для них "закони", як продаж землі, гральний бізнес, і перерозполділ земель. А через легалізацію повій, та зброї, в ноги бухнуться. Це ж який рейтинг можна буде намалювати? Процентів 150%, нарідної любові і довіри.
Що ви мелите і для кого?
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21.07.2020 13:32 Ответить
Читай внимательно мой коммент, а не занимайся игрой на публику. Где там восхищение от принятых законов? Но их надо было принимать, иначе страна так и будет болтаться между здесь и там. Восхищаться будем потом, лет через 5 - 10.
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21.07.2020 16:54 Ответить
Кому "надо"? Українцям, олігархам, рейдерам, чи тим хто кришує кримінальні структури і хоче вийти із тіні?
Коли " надо"? Під час війни з окупантом?
Ще подвійне громадянство планують.
Якраз "в тему".
Кацапи скупають українську землю, за українським громадянством, і тобі ігорний бізнес, повії, наркота, приватні армії.
"Краса".
Років за 5 -10 "кінець епохи бідності" для "слуг", зЕ, та їх хазяїв. В "турборпежимі", раніше.
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21.07.2020 17:12 Ответить
Система сопротивляется и пугает народ апокалипсисом из-за принятых несистемными переломных законов.
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21.07.2020 17:16 Ответить
Яка "система сопротивляется и пугает"?
Треба бути реальним імбИцилом, щоб не розуміти, що ці закони не пишуться на коліні, приймаються не в "турборежимі", не з гнилою порновсько- ригівсько- прокапською системою правосуддя.
І, тим більше, не під час війни.
В цих законах зацікавлені ті, хто сподівається на знищення України, як незалежної держави.
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21.07.2020 17:26 Ответить
Эти законы не принимались 30 лет под крики тимошенок и других популистов о любви к народу. Теперь подумайте, как изменили свою жизнь за эти годы те самые бело-красно-оранжево-голубые популисты, и что изменилось от их любви у простолюда.
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21.07.2020 17:35 Ответить
Ще раз.
В країні шість років йде війна.
Ціни на землю- мізерні.
Ніхто, з великими грошима, не поїде грати в казіно, в країні, в якій йде війна.
"Укрупнення" районів- узурпація влади і повна руйнація децентралізації.
І т.д., і т.п.
Зеленский, з коломойським, олігархами і фуйлом, нищить країну.
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21.07.2020 18:03 Ответить
Дядя, ты дурак? Или прикидываешься?
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21.07.2020 16:43 Ответить
Племянничек, ты уже научился думать своей головкой? Нет, не той, а другой - которая выше. Похоже, не пытался, только жуёшь чужую жвачку.
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21.07.2020 16:48 Ответить
Не знаю. кто тебе там племянник. но кацапщиной от тебя прет за версту! Достижения нашел ВР, мля!
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21.07.2020 16:56 Ответить
Как только не стадная, а объективная картина в комменте, так сразу думающие нижней головкой - про кацапщину, вату и тд. В общем, примитив.
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21.07.2020 17:11 Ответить
И что эта эффективность в их жизни улучшила?
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21.07.2020 12:42 Ответить
Как в поговорке - кто даму ужинает, тот ее и танцует. Агенство "рейтинг" "ужинает" за счет Ермака, а "танцует" его ЗЕ. Продажно и противно.
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21.07.2020 12:43 Ответить
Ватние зебили.
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21.07.2020 12:44 Ответить
Почти 30 % украицев так и остались зе-идиотами.
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21.07.2020 12:45 Ответить
Особенно умиляют 20% из симпатиков Ляшка! Они реально считают, что Рада БЕЗ Ляшко ЛУЧШЕ, чем Рада с Ляшко! Умора! )))
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21.07.2020 12:45 Ответить
так то зелебоби...їм положено по статусу оди складати...
так й то вже...хор мальчіко-зайчіков порідів майже на половину...
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21.07.2020 12:46 Ответить
Що цікаво, з останнього графіку видно, що виборці, які голосували за "Європейську Солідарність" - найменше розчаровані в своєму виборі, і партії довіряють аж 97%, з тих, хто голосував за партію. Більше того, виборці Смешка, Гройсмана, тягнисрака (тих партій, які не потрапили в ВР), і навіть Вакарчука - довіряють ЄС найбільше. Що означає: народ вважає ЄС і Порошенка справжньою проукраїнською опозицією.
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21.07.2020 12:47 Ответить
Результат опитування, це свого роду невтішний діагноз важкої хвороби нашого суспільства, наслідком якої стала влада випадкових людей, пройдисвітів, неуків, нікчем і маріонеток олігархів.
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21.07.2020 12:48 Ответить
Що цікаво, з останнього графіку видно, що виборці, які голосували за "Європейську Солідарність" - найменше розчаровані в своєму виборі, і партії довіряють аж 97%, з тих, хто голосував за партію. Більше того, виборці Смешка, Гройсмана, тягнисрака (тих партій, які не потрапили в ВР), і навіть Вакарчука - довіряють ЄС найбільше. Що означає: народ вважає ЄС і Порошенка справжньою проукраїнською опозицією.
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21.07.2020 12:48 Ответить
бред..дрочеры и анальщики - какая довира ???
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21.07.2020 12:49 Ответить
а чё так мало себе нарисовали?
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21.07.2020 12:49 Ответить
Рейтинг совсем уж лягли. Они и Жульке давали 20-22-30% перед выборами. брешут и брешут и не краснеют. Бекешкина ушла или ее ушли - и не стало социологии.
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21.07.2020 14:12 Ответить
Не надоело бред нести о Юльке? Или тебе слова Попандопуло напомнить?
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21.07.2020 16:45 Ответить
- единственное место , где можно "эффективно" использовать ваши "рейтинги " !

( все-таки очень мало смайликов можно добавить в комментариях - у меня такая "палитра чуВств " , а высказать словами не могу - одни маты ...)
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21.07.2020 12:57 Ответить
-
У всі часи Української держави завжди українці негативно ставилися до всіх інститутів вищої влади . Четвер, 23 августа 2012, 14:11 Довіра українців до ЗЕКА Януковича звалилося в три рази - опитування. Кількість громадян підтримують президента В.Януковича знизилася в три рази. Зараз главу держави підтримують тільки 13% українців (у травні 2010 року було майже 40%). Про це свідчить опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи", повідомляє "Дзеркало тижня". Ще гірша ситуація з продажним антиукраїнським ригоАнальним парламентом і урядом від яких мало чим відрізняється нова влада українофобів ЗЕбілів. Український народ тоді підтримував діяльність антиукраїнського парламенту ЗЕКА лише - 4%, Кабміну - 7%.........Так теж через пару років такий ж рейтинг який був у прокремлівській ригоАнальній банді ЗЕКА буде і у антиукраїнській банді ЗЕбилів - капітулянтів і український народ їх також жорстко змете їх з Олімпу влади.
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21.07.2020 13:03 Ответить
А посмотришь, как на кривом канале резвятся сентябрь и говнопольский, так все наоборот.
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21.07.2020 13:05 Ответить
Якесь мутне опитування
Хочаб спитали чим задоволені виборці Зюзі?
"Майже 30% українців вважають чинний склад ВР ефективнішим за попередній, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5878Майже 30% українців вважають чинний склад ВР ефективнішим за попередній, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5878Серед парламентських фракцій відносно кращі оцінки отримала фракція партії "Слуга народу" (рівень задоволеності серед усіх - 32%, серед виборців партії - 90%).Джерело: https://censor.net/ua/n3209277
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21.07.2020 13:09 Ответить
Ога, «мудрий нарід» счітаєт одне, а статистика показує зовсім інше.
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21.07.2020 13:09 Ответить
32% мечущихся за колбасой дебилов. 25% откровенных врагов.
И какое будущее при таких раскладах ждет Украину?
Майже 30% українців вважають чинний склад ВР ефективнішим за попередній, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3905
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21.07.2020 13:12 Ответить
Часть лохтората не прощают Зеле с командой их некоторую пророссийскость, вот и вся буря в стакане. А в целом нужно гнать из парламента, сидящих там по 25 лет популистов типа юлек, боек, медведчуков, порошенок и т.п., работающих строго на личное благо, но орущих о неимоверной любви к народу. С этой точки выбор несистемных зель был правильным.
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21.07.2020 13:23 Ответить
А набрати молодих, які за гроші олігархата приймут потрібні олігархату закони !!))
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21.07.2020 13:31 Ответить
Не обязательно молодых, главное - новых, с мышлением не от системы, которая управляет страной уже 30 лет.
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21.07.2020 16:41 Ответить
З таким новим ''мышлением'', як в зелених, і Держави України скоро не залишиться.
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21.07.2020 17:42 Ответить
А со старым мышлением системных "профессионалов" даже и не заикайтесь о каких-то переменах в сторону от олигархии, коррупции и нищеты.
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21.07.2020 17:47 Ответить
Послушайте, от того, что бы будете говорить халва, во рту слаще не станет. И от того, что новые лица Зе Команды намечтали учителям зарплаты в четыре косых евро, на благо учителей никак не повлияло. В той же Польше, относительно благополучной страны ЕС зарплата учителя 790-900 евро.
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22.07.2020 07:35 Ответить
Никогда не оперируйте одним показателем - это приманка для лошков, манипуляция. Зарплаты нужно рассматривать только вместе с уровнем цен и тарифов. В той же Польше средняя семья платит за коммунальные услуги 200 - 250 евро.
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22.07.2020 14:15 Ответить
Опитування з розряду "Ніочьом": слуги урода наприймали в турборежимі дірявих законів під дудку каломийші, в яких більшість народу й так не розбирається.
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21.07.2020 14:02 Ответить
цей збір ананістів, бл@дей і ган-онів ефективний? ну вибачте....
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21.07.2020 14:07 Ответить
Запрацювались і розійшлись на канікули. Депутати закінчили перший рік своєї каденції. Рік турборежиму та щотижневих скандалів. У парламент заходили одразу з монобільшістю. Президентська партія "Слуга народу" привела під купол рекордні 254 депутати, не залишивши решті фракцій і шансу на коаліцію. В нові обличчя зеленої влади тоді повірили 43% українців і Зеленський. А ще у їхню незалежність від впливу бізнесу. Цим, казали слуги, відмінні від попередників.
Починали злагоджено. У турборежимі "Слуга народу" голосувала все, що приходило в сесійний зал із Банкової чи Кабміну. Авторитет Зеленського для них був визначальним - на цьому "слугам" політтехнологи партії наголошували ще під час навчання депутатів у Трускавці.
Але збирати голоси за президентські пропозиції з кожним сесійним тижнем ставало складніше. За цей час парламент ухвалив 253 законопроєкти. Більшість із них надходили з Банкової, а не від монобільшості. Документи від опозиції - принципово заверталися. А там, де "зеленим" бракувало голосів, плече підставляли "Довіра", "За майбутнє" і часом ОПЗЖ. Найбільша фракція запевняла - у них є порозуміння з усіма парламентськими силами. Чого не скажеш про їхню власну кухню. Перші кілька місяців "слуги" синхронно тиснули зелені кнопки, хоча не таємниця, що це були геть різні люди з геть різними поглядами. І з часом це далося взнаки. Вже взимку монобільшість посипалася. Хоч її керівники переконували, що "слуги" єдині, фракція перестала голосувати монолітно. Хоч як президент просив, ключове голосування за ринок землі "слуги провалили" - дали 200 голосів, решту докинула опозиція. І так повторювалося не раз. Відкриття ринку землі підтримали лише 206 "слуг", закон про банки - 200, а нову програму дій уряду Шмигаля схвалили лише 176 "зелених". І це не рахуючи дрібних законів, де монобільшість демонструвала радше мономеншість. Комітет виборців прорахував, що якщо торік у середньому за закон слуги віддавали 228 голосів, то цього року - вже 214. Грати в команді стає чимраз складніше. Причина зрозуміла й не нова. Кожна коаліція рано чи пізно, ну так уже склалося історично, під куполом розбивається на групи за інтересами, й кожна з них грає свою самостійну гру, попри партійну лінію. Тож як від скандалу до скандалу прожила цей рік президентська партія і чи наважиться Зеленський розпустити парламент, коли його рейтинг захитається ще більше?
І що нижче рейтинг, то більше внутрішніх конфліктів - про них у "Слузі народу" говорять неохоче. Певні, за рік депутати подорослішали, а законотворча дискусія стала конструктивнішою. І знайти єдину позицію строкатій монобільшості чимраз важче.
Кому ж насправді служать "слуги народу"? Українцям? Власним інтересам? Чи, можливо, товстим гаманцям? За рік парламенту стало очевидно, що монобільшість роздробилася на численні групи, які часто завалюють фракції важливі голосування. Кому чи чому на користь?
Найвідоміша із груп впливу в монобільшісті - Ігоря Коломойського. За різними підрахунками, прихильників олігарха близько двох десятків. До них приписують депутатів Максима Бужанського, вихідців із каналу "1+1" Олександра Дубінського та Ольгу Василевську-Смаглюк.
"Найбільш оформлена сьогодні - це група Коломойського, вона найбільш деструктивна в монобільшості, і це пов'язано з бажанням Коломойського повернути "ПриватБанк", - зазначив колишній народний депутат Олександр Черненко.
Своїх у Раді має й чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк. Давній знайомий Зеленського, допомагав "Слузі народу" під час виборчої кампанії.
"Десь узимку звинувачували групу Павлюка, що нібито їх намагався купити Рінат Ахметов під певні голосування, які стосувалися його інтересів в енергетичній сфері", - наголосила головна редакторка видання "Букви" Тетяна Ніколаєнко.
Свої люди у "Слузі", кажуть їхні колеги-депутати, є і в олігархів Ріната Ахметова та Віктора Пінчука. А ще серед "слуг" - прихильники міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Мікрогрупу має й голова Офісу президента Андрій Єрмак - у парламенті його кум, слуга Микола Тищенко. Не відстає й колишній керівник Банкової Андрій Богдан. Зокрема, з ним пов'язують голову аграрного комітету Миколу Сольського. Днями журналісти видання "Букви" опублікували його листування із вказівками, за які закони голосувати.
"Уже зараз Сольський підтвердив, що це був Андрій Богдан, тому ми розуміємо, що ця людина також має групу своїх депутатів", - додала Ніколаєнко.
І за Богдана, і за аграріїв. Їхні інтереси Сольський лобіює також, бо сам має великий аграрний бізнес. Лобістськими справами не нехтують і будівельники.
"Приблизно ще 110 народних депутатів орієнтуються на президента та його офіс, всі інші входять у групи впливу. Фінансово-олігархічні знайшли аргументи, чому треба дружити з ними, а не з президентом. І навряд чи олігархи знаходять лише переконливі аргументи", - зазначив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Групи є, вони такі аморфні, перебігають, за деякі голосування той чи інший олігарх чи промислова група заносить гроші, й ситуативно утворюється група підтримки того чи іншого", - пояснив Черненко.
Розвал монобільшості - процес закономірний, кажуть політики, і згадують минулі скликання. Розкольники були і в БПП, ділилася колись Партія регіонів, сипалося й у "Нашій Україні" Віктора Ющенка.
"Це була дуже красива казка, легенда, карета перетворилася на гарбуз, і такого стрімкого падіння від 40% до 9% жодна Верховна Рада не мала", - уточнив Черненко.
Порівняно з результатами парламентських виборів, "слуги народу" втратили відсотки довіри, свідчать останні соцопитування. Позиції зміцнили "Євросолідарність" та "Опоплатформа". Водночас роботою парламенту задоволені лише 9% громадян.
Але чи наважиться Зеленський розпустити Раду? Адже зібрати ще одну монобільшість "Слузі народу" не вдасться.
"Сьогодні він має хоч розколоту, хоч розвалену, але якусь монобільшість. Соціологія показує, що такого більше не буде", - додав Черненко.
"Якщо буде велика економічна криза, йому треба буде розділити відповідальність, щоб не втратити рейтинг. Думаю, що він пробуватиме переобратися", - наголосила Ніколаєнко.
Тож далі вибір за Володимиром Зеленським - рятувати себе чи почт? Ну а поки його партія готується до місцевих виборів. Їхні результати, зокрема, покажуть, наскільки українці нині довіряють президентській команді.

https://www.5.ua/polityka/rik-pid-kupolom-iaki-rezultaty-turborezhymu-sluh-ta-chy-navazhytsia-zelenskyi-rozpustyty-parlament-219824.html Ірина Сисак, Анна Несевра, "Час. Підсумки тижня"
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21.07.2020 15:26 Ответить
https://www.5.ua/polityka/vlada-dovela-vitchyznianu-enerhetyku-do-naihlybshoi-kryzy-pislia-rozvalu-srsr-stoprevansh-219768.html Влада довела вітчизняну енергетику до найглибшої кризи після розвалу СРСР -

Українська влада довела вітчизняну енергетику до найглибшої кризи після розвалу СРСР. Про це йдеться в проєкті журналістських розслідувань "СтопРеванш". За пів року 2020-го в "Енергоатому" 1,57 мільярда збитків, тоді як в
першому півріччі 2019-го прибуток становив 2,36 мільярда гривень.

Наголошується, що українцям знову доведеться пережити віялові відключення світла. Шахти - закриваються, теплові блоки - зупиняються, але найгірше - почали вимикати атомні реактори. Наразі працює лише 10 з 15 ядерних реакторів, стверджують журналісти.
За пів року 2020-го в "Енергоатому" 1,57 мільярда збитків, тоді як в першому півріччі 2019-го прибуток становив 2,36 мільярда гривень, каже голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко.
"Зараз нищиться атомна галузь. Це неприпустимо. Це мусить бути підґрунтям для кримінальних розслідувань", - наголошує Дяченко.
"Кремль готується окупувати українську енергетику. Тому демпінгує вугіллям та електрикою. Чекає банкрутства "Енергоатому", який давно як кістка в горлі, бо гарантує енергетичний суверенітет. Але де в цьому сценарії президент України, СБУ та РНБО?" - запитують журналісти.
Економіст Борис Кушнірук не хоче вірити, що Зеленський працює в інтересах ворога.
"Для того, щоб працювати в чиїхось інтересах, потрібно хоч щось у цьому тямити. Враховуючи його відсутність знань у будь-якій сфері, крім гри на роялі, я боюсь, що йому сказали "дитинко, не заважай. Тут за тебе дорослі люди все зроблять. А ти відосик запиши, десь на пляж сходи поплавай", - каже Кушнірук.

Детальніше дивіться відео за ссиллю: https://www.5.ua/polityka/vlada-dovela-vitchyznianu-enerhetyku-do-naihlybshoi-kryzy-pislia-rozvalu-srsr-stoprevansh-219768.html
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21.07.2020 15:57 Ответить
Правильное заглавие должно звучать так: "Почти 70% украинцев считают действующий состав ВР МЕНЕЕ эффективным, чем предыдущий"! Вот это и есть манипуляция общественным мнением.
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21.07.2020 16:12 Ответить
а я тобі покажу ще одну маніпуляцію: https://ua.112.ua/polityka/ukraina-ne-ie-nezalezhnoiu-derzhavoiu-665-opytanykh-zaiavyly-pro-zovnishnomu-upravlinni-vsi-vysnovky-sotsopytuvannia-543631.html Україна не є незалежною державою: 66,5% опитаних заявили про зовнішнє управління - це так мертвечуковські "коментують" http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ukraine_2000_072020_press.pdf соцопитування "Рейтингу" (за цією ссилю - жодних таких данних http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ukraine_2000_072020_press.pdf і подібних http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ukraine_2000_072020_press.pdf слів) . Нема і нічого стосовно того, що "...кількість громадян, які вважають ситуацію в країні напруженою (вибухонебезпечною, тощо)"
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21.07.2020 16:24 Ответить
Предыдущая ВР была херовой, а новая ВР - еще херовей! Причем здесь эфективней. или не эффективней. или лучше - хуже? Когда говорят о фекалиях, таких слов не используют!
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21.07.2020 16:51 Ответить
А че не 73% это те же самые зедегенерати мрази подонки ...
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21.07.2020 17:49 Ответить
Неправильний заголовок. Тенденційний. Краще б написали, що "Половина українців не бачить суттєвої різниці між роботою нинішнього і попереднього складу парламенту". Було б чесніше.
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21.07.2020 18:10 Ответить
А опросили сколько, человек 10 украинцев?
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22.07.2020 07:29 Ответить
 
 