Почти 30% украинцев считают действующий состав ВР более эффективным, чем предыдущий, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Почти 30% опрошенных украинцев считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной Рады, в то же время четверть - противоположного мнения и считают предыдущий парламент эффективным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, почти 30% опрошенных считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной Рады, в то же время четверть - противоположного мнения и считают предыдущий парламент эффективным. При этом, почти половина придерживаются мнения, что между ними нет особой разницы. Лучше оценивают эффективность работу Верховной Рады этого созыва молодежь и избиратели партии "Слуга народа". Хуже всего - избиратели "Европейской солидарности", большинство которых считают предыдущий парламент болем эффективным.





Инфографика: группа "Рейтинг"

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Среди парламентских фракций относительно лучшие оценки получила фракция партии "Слуга народа" (уровень удовлетворенности среди всех - 32%, среди избирателей партии - 90%). Деятельностью фракций партий "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" довольны примерно четверть опрошенных, не довольны - около 70%. Деятельностью фракции партии "Голос" довольны 17%, не довольны - 73% респондентов. Показательным является возрастное распределение оценок фракций - молодежь относительно больше удовлетворена деятельностью фракции "Слуга народа", старшие - фракций партий "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".





Аудитория: население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 16-17 июля 2020.