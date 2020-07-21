Почти 30% украинцев считают действующий состав ВР более эффективным, чем предыдущий, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
Почти 30% опрошенных украинцев считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной Рады, в то же время четверть - противоположного мнения и считают предыдущий парламент эффективным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Так, почти 30% опрошенных считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной Рады, в то же время четверть - противоположного мнения и считают предыдущий парламент эффективным. При этом, почти половина придерживаются мнения, что между ними нет особой разницы. Лучше оценивают эффективность работу Верховной Рады этого созыва молодежь и избиратели партии "Слуга народа". Хуже всего - избиратели "Европейской солидарности", большинство которых считают предыдущий парламент болем эффективным.
Среди парламентских фракций относительно лучшие оценки получила фракция партии "Слуга народа" (уровень удовлетворенности среди всех - 32%, среди избирателей партии - 90%). Деятельностью фракций партий "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" довольны примерно четверть опрошенных, не довольны - около 70%. Деятельностью фракции партии "Голос" довольны 17%, не довольны - 73% респондентов. Показательным является возрастное распределение оценок фракций - молодежь относительно больше удовлетворена деятельностью фракции "Слуга народа", старшие - фракций партий "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 16-17 июля 2020.
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P.S. Це не значить, що треба бути обов'язково серед 8%, є купа інших політиків.
...и только молодежь за проукраинских политиков.
Сумне "Ха-ха-ха..."
Кива яйца чешет
Яременко со шлюхами договаривается
еще одна служка народа ( фамилию не помню ) мечтает новый матрас опробовать
и тд. и тп.
такой эффективной Рады у нас еще отродясь не было
Посмотрите отзывы вокруг себя и станет все на место!
В прошлом парламенте ну что было?
Ну разве, что только Добкин за колонной кокс нюхнул разок.
А в этом - почти КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАР на ЗАШКВАРЕ!!!
Що ви мелите і для кого?
Коли " надо"? Під час війни з окупантом?
Ще подвійне громадянство планують.
Якраз "в тему".
Кацапи скупають українську землю, за українським громадянством, і тобі ігорний бізнес, повії, наркота, приватні армії.
"Краса".
Років за 5 -10 "кінець епохи бідності" для "слуг", зЕ, та їх хазяїв. В "турборпежимі", раніше.
Треба бути реальним імбИцилом, щоб не розуміти, що ці закони не пишуться на коліні, приймаються не в "турборежимі", не з гнилою порновсько- ригівсько- прокапською системою правосуддя.
І, тим більше, не під час війни.
В цих законах зацікавлені ті, хто сподівається на знищення України, як незалежної держави.
В країні шість років йде війна.
Ціни на землю- мізерні.
Ніхто, з великими грошима, не поїде грати в казіно, в країні, в якій йде війна.
"Укрупнення" районів- узурпація влади і повна руйнація децентралізації.
І т.д., і т.п.
Зеленский, з коломойським, олігархами і фуйлом, нищить країну.
так й то вже...хор мальчіко-зайчіков порідів майже на половину...
( все-таки очень мало смайликов можно добавить в комментариях - у меня такая "палитра чуВств " , а высказать словами не могу - одни маты ...)
У всі часи Української держави завжди українці негативно ставилися до всіх інститутів вищої влади . Четвер, 23 августа 2012, 14:11 Довіра українців до ЗЕКА Януковича звалилося в три рази - опитування. Кількість громадян підтримують президента В.Януковича знизилася в три рази. Зараз главу держави підтримують тільки 13% українців (у травні 2010 року було майже 40%). Про це свідчить опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи", повідомляє "Дзеркало тижня". Ще гірша ситуація з продажним антиукраїнським ригоАнальним парламентом і урядом від яких мало чим відрізняється нова влада українофобів ЗЕбілів. Український народ тоді підтримував діяльність антиукраїнського парламенту ЗЕКА лише - 4%, Кабміну - 7%.........Так теж через пару років такий ж рейтинг який був у прокремлівській ригоАнальній банді ЗЕКА буде і у антиукраїнській банді ЗЕбилів - капітулянтів і український народ їх також жорстко змете їх з Олімпу влади.
Хочаб спитали чим задоволені виборці Зюзі?
"Серед парламентських фракцій відносно кращі оцінки отримала фракція партії "Слуга народу" (рівень задоволеності серед усіх - 32%, серед виборців партії - 90%).Джерело: https://censor.net/ua/n3209277
И какое будущее при таких раскладах ждет Украину?
Починали злагоджено. У турборежимі "Слуга народу" голосувала все, що приходило в сесійний зал із Банкової чи Кабміну. Авторитет Зеленського для них був визначальним - на цьому "слугам" політтехнологи партії наголошували ще під час навчання депутатів у Трускавці.
Але збирати голоси за президентські пропозиції з кожним сесійним тижнем ставало складніше. За цей час парламент ухвалив 253 законопроєкти. Більшість із них надходили з Банкової, а не від монобільшості. Документи від опозиції - принципово заверталися. А там, де "зеленим" бракувало голосів, плече підставляли "Довіра", "За майбутнє" і часом ОПЗЖ. Найбільша фракція запевняла - у них є порозуміння з усіма парламентськими силами. Чого не скажеш про їхню власну кухню. Перші кілька місяців "слуги" синхронно тиснули зелені кнопки, хоча не таємниця, що це були геть різні люди з геть різними поглядами. І з часом це далося взнаки. Вже взимку монобільшість посипалася. Хоч її керівники переконували, що "слуги" єдині, фракція перестала голосувати монолітно. Хоч як президент просив, ключове голосування за ринок землі "слуги провалили" - дали 200 голосів, решту докинула опозиція. І так повторювалося не раз. Відкриття ринку землі підтримали лише 206 "слуг", закон про банки - 200, а нову програму дій уряду Шмигаля схвалили лише 176 "зелених". І це не рахуючи дрібних законів, де монобільшість демонструвала радше мономеншість. Комітет виборців прорахував, що якщо торік у середньому за закон слуги віддавали 228 голосів, то цього року - вже 214. Грати в команді стає чимраз складніше. Причина зрозуміла й не нова. Кожна коаліція рано чи пізно, ну так уже склалося історично, під куполом розбивається на групи за інтересами, й кожна з них грає свою самостійну гру, попри партійну лінію. Тож як від скандалу до скандалу прожила цей рік президентська партія і чи наважиться Зеленський розпустити парламент, коли його рейтинг захитається ще більше?
І що нижче рейтинг, то більше внутрішніх конфліктів - про них у "Слузі народу" говорять неохоче. Певні, за рік депутати подорослішали, а законотворча дискусія стала конструктивнішою. І знайти єдину позицію строкатій монобільшості чимраз важче.
Кому ж насправді служать "слуги народу"? Українцям? Власним інтересам? Чи, можливо, товстим гаманцям? За рік парламенту стало очевидно, що монобільшість роздробилася на численні групи, які часто завалюють фракції важливі голосування. Кому чи чому на користь?
Найвідоміша із груп впливу в монобільшісті - Ігоря Коломойського. За різними підрахунками, прихильників олігарха близько двох десятків. До них приписують депутатів Максима Бужанського, вихідців із каналу "1+1" Олександра Дубінського та Ольгу Василевську-Смаглюк.
"Найбільш оформлена сьогодні - це група Коломойського, вона найбільш деструктивна в монобільшості, і це пов'язано з бажанням Коломойського повернути "ПриватБанк", - зазначив колишній народний депутат Олександр Черненко.
Своїх у Раді має й чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк. Давній знайомий Зеленського, допомагав "Слузі народу" під час виборчої кампанії.
"Десь узимку звинувачували групу Павлюка, що нібито їх намагався купити Рінат Ахметов під певні голосування, які стосувалися його інтересів в енергетичній сфері", - наголосила головна редакторка видання "Букви" Тетяна Ніколаєнко.
Свої люди у "Слузі", кажуть їхні колеги-депутати, є і в олігархів Ріната Ахметова та Віктора Пінчука. А ще серед "слуг" - прихильники міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Мікрогрупу має й голова Офісу президента Андрій Єрмак - у парламенті його кум, слуга Микола Тищенко. Не відстає й колишній керівник Банкової Андрій Богдан. Зокрема, з ним пов'язують голову аграрного комітету Миколу Сольського. Днями журналісти видання "Букви" опублікували його листування із вказівками, за які закони голосувати.
"Уже зараз Сольський підтвердив, що це був Андрій Богдан, тому ми розуміємо, що ця людина також має групу своїх депутатів", - додала Ніколаєнко.
І за Богдана, і за аграріїв. Їхні інтереси Сольський лобіює також, бо сам має великий аграрний бізнес. Лобістськими справами не нехтують і будівельники.
"Приблизно ще 110 народних депутатів орієнтуються на президента та його офіс, всі інші входять у групи впливу. Фінансово-олігархічні знайшли аргументи, чому треба дружити з ними, а не з президентом. І навряд чи олігархи знаходять лише переконливі аргументи", - зазначив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Групи є, вони такі аморфні, перебігають, за деякі голосування той чи інший олігарх чи промислова група заносить гроші, й ситуативно утворюється група підтримки того чи іншого", - пояснив Черненко.
Розвал монобільшості - процес закономірний, кажуть політики, і згадують минулі скликання. Розкольники були і в БПП, ділилася колись Партія регіонів, сипалося й у "Нашій Україні" Віктора Ющенка.
"Це була дуже красива казка, легенда, карета перетворилася на гарбуз, і такого стрімкого падіння від 40% до 9% жодна Верховна Рада не мала", - уточнив Черненко.
Порівняно з результатами парламентських виборів, "слуги народу" втратили відсотки довіри, свідчать останні соцопитування. Позиції зміцнили "Євросолідарність" та "Опоплатформа". Водночас роботою парламенту задоволені лише 9% громадян.
Але чи наважиться Зеленський розпустити Раду? Адже зібрати ще одну монобільшість "Слузі народу" не вдасться.
"Сьогодні він має хоч розколоту, хоч розвалену, але якусь монобільшість. Соціологія показує, що такого більше не буде", - додав Черненко.
"Якщо буде велика економічна криза, йому треба буде розділити відповідальність, щоб не втратити рейтинг. Думаю, що він пробуватиме переобратися", - наголосила Ніколаєнко.
Тож далі вибір за Володимиром Зеленським - рятувати себе чи почт? Ну а поки його партія готується до місцевих виборів. Їхні результати, зокрема, покажуть, наскільки українці нині довіряють президентській команді.
https://www.5.ua/polityka/rik-pid-kupolom-iaki-rezultaty-turborezhymu-sluh-ta-chy-navazhytsia-zelenskyi-rozpustyty-parlament-219824.html Ірина Сисак, Анна Несевра, "Час. Підсумки тижня"
Українська влада довела вітчизняну енергетику до найглибшої кризи після розвалу СРСР. Про це йдеться в проєкті журналістських розслідувань "СтопРеванш". За пів року 2020-го в "Енергоатому" 1,57 мільярда збитків, тоді як в
першому півріччі 2019-го прибуток становив 2,36 мільярда гривень.
Наголошується, що українцям знову доведеться пережити віялові відключення світла. Шахти - закриваються, теплові блоки - зупиняються, але найгірше - почали вимикати атомні реактори. Наразі працює лише 10 з 15 ядерних реакторів, стверджують журналісти.
За пів року 2020-го в "Енергоатому" 1,57 мільярда збитків, тоді як в першому півріччі 2019-го прибуток становив 2,36 мільярда гривень, каже голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко.
"Зараз нищиться атомна галузь. Це неприпустимо. Це мусить бути підґрунтям для кримінальних розслідувань", - наголошує Дяченко.
"Кремль готується окупувати українську енергетику. Тому демпінгує вугіллям та електрикою. Чекає банкрутства "Енергоатому", який давно як кістка в горлі, бо гарантує енергетичний суверенітет. Але де в цьому сценарії президент України, СБУ та РНБО?" - запитують журналісти.
Економіст Борис Кушнірук не хоче вірити, що Зеленський працює в інтересах ворога.
"Для того, щоб працювати в чиїхось інтересах, потрібно хоч щось у цьому тямити. Враховуючи його відсутність знань у будь-якій сфері, крім гри на роялі, я боюсь, що йому сказали "дитинко, не заважай. Тут за тебе дорослі люди все зроблять. А ти відосик запиши, десь на пляж сходи поплавай", - каже Кушнірук.
Детальніше дивіться відео за ссиллю: https://www.5.ua/polityka/vlada-dovela-vitchyznianu-enerhetyku-do-naihlybshoi-kryzy-pislia-rozvalu-srsr-stoprevansh-219768.html