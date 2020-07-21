Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела возле Павлополя, - штаб ОС

Сегодня, 21 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Павлополя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов двое наших воинов получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ответ украинские воины применили имеющиеся огневые средства и дали агрессору достойный отпор. Потери противника уточняются.

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