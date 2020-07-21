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Новости Агрессия России против Украины
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Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела возле Павлополя, - штаб ОС

Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела возле Павлополя, - штаб ОС

Сегодня, 21 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Павлополя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов двое наших воинов получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ответ украинские воины применили имеющиеся огневые средства и дали агрессору достойный отпор. Потери противника уточняются.

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Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела возле Павлополя, - штаб ОС 01

обстрел (27672) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела возле Павлополя, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5627
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21.07.2020 12:37 Ответить
Воинам скорейшего выздоровления, а президенту ПОЗОР!!!
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21.07.2020 12:39 Ответить
это уже всеобъемлющее перемирие или нет
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21.07.2020 12:42 Ответить
Это Зеленский еще не полностью рассмотрел путлеровские глаза.
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21.07.2020 12:46 Ответить
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Вчера, 20 июля, вечером, в Днепр, военным вертолетом эвакуировали из зоны военных действий трех военнослужащих. У одного бойца (с Днепропетровщины) проблемы со зрением как следствие полученной минно-взрывной травмы. "Областные офтальмологи сообщили радостную новость - зрение он не утратил, но требуется долгое лечение". Сейчас раненого обследуют в областной больнице имени Мечникова. Двух военнослужащих перенаправили в военный госпиталь Днепра.
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21.07.2020 12:56 Ответить
Одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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21.07.2020 13:33 Ответить
 
 