Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела возле Павлополя, - штаб ОС
Сегодня, 21 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Павлополя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов двое наших воинов получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ответ украинские воины применили имеющиеся огневые средства и дали агрессору достойный отпор. Потери противника уточняются.
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Вчера, 20 июля, вечером, в Днепр, военным вертолетом эвакуировали из зоны военных действий трех военнослужащих. У одного бойца (с Днепропетровщины) проблемы со зрением как следствие полученной минно-взрывной травмы. "Областные офтальмологи сообщили радостную новость - зрение он не утратил, но требуется долгое лечение". Сейчас раненого обследуют в областной больнице имени Мечникова. Двух военнослужащих перенаправили в военный госпиталь Днепра.