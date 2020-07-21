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Новости Захват заложников в Луцке
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СБУ просит всех жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах

СБУ просит всех жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах

Служба безопасности Украины призывает всех жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах из-за ситуации с захватом заложников в автобусе в центре города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр СБУ.

"Сегодня в Луцке физическим лицом захвачен автобус "Берестечко - Красиловка". СБУ совместно с другими правоохранительными органами делает все возможное для ликвидации угрозы и освобождения заложников. Просим жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Также читайте: Мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой", - Геращенко

Автор: 

захват (787) Луцк (587) СБУ (19985)


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Топ комментарии
+17
Дополнено: ситуация усугубилась - Зеленский взял события в Луцке под личный контроль.
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21.07.2020 12:38
+7
Зебил пока сын Пороха воевал Зебил вместе с кварталом выступал в Москве
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21.07.2020 12:43
+5
Чого нам боятись? СБУ очолює професіонал і фахівець Баканов!
Я думаю він увесь рік займався підготовкою підрозділів антитерору? Не міг же він просто згаяти час на відпочинки за кордоном і переслідування політичних опонетів?
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21.07.2020 12:49
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ну прям мля весь Луцк на карантин... палку то не перегибайте
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21.07.2020 12:34 Ответить
всмысле там про "бимбу в вагине" террорист что-то плёл. просят меньше шастать по общественным местам.
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21.07.2020 12:38 Ответить
заминировал весь Луцк))
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21.07.2020 12:39 Ответить
весь не весь, а де саме заклав - невідомо
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21.07.2020 12:39 Ответить
а теперь пів року будуть шукати, але не знають саме де почати пошуки))... скоріш за все це блеф та маячня того це гевари
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21.07.2020 12:42 Ответить
"скоріш за все" - це таке... перестрахуватись в такій ситуації не завадить
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21.07.2020 13:50 Ответить
терорист же заявив, що заклав вибухівку в громадському місці, тому в принципі логічно попросити всіх поки що посидіти вдома, а не вештатись в громадських місцях
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21.07.2020 12:39 Ответить
Это что бы меньше людей знали правду.
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21.07.2020 12:39 Ответить
СБУ просит всех жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах - Цензор.НЕТ 9779
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21.07.2020 12:45 Ответить
так ввел же... заблокировал транспорт и потребовал разойтись по домам, но мы отказались и я пешком попер с Подола на Крещатик
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21.07.2020 12:47 Ответить
О_о С Подола на Крест в Луцке?
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21.07.2020 12:49 Ответить
не бог весть как далеко конечно ) но молодец
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21.07.2020 13:52 Ответить
до Подола тоже еще надо было дойти))
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21.07.2020 13:54 Ответить
Дополнено: ситуация усугубилась - Зеленский взял события в Луцке под личный контроль.
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21.07.2020 12:38 Ответить
А чо ему на Мальдивы полететь как Петручо во время российской агрессии?
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21.07.2020 12:41 Ответить
Зебил пока сын Пороха воевал Зебил вместе с кварталом выступал в Москве
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21.07.2020 12:43 Ответить
В штабе под Краматорском.
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21.07.2020 12:57 Ответить
Перестань. Даже сам сын пороха не пиарит свой позор, а ты его подставляешь. Гы.
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21.07.2020 13:46 Ответить
Я думаю, нет никакой бомбы. И жертва во всей этой истории про BAD MAXа будет только одна.
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21.07.2020 12:39 Ответить
ну так что слабо заявить уже бы разошлись
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21.07.2020 12:40 Ответить
Украина благодаря зебилу превращается в кацапию
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21.07.2020 12:41 Ответить
30 километровую зону вокруг города объявите зоной стехийного бедствия...
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21.07.2020 12:42 Ответить
ну типо того да, по другому же не умеют работать
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21.07.2020 12:43 Ответить
Да прям там кипешу наделали. Вы еще военное положение введите, которое не ввели когда тысячи росийских террористов захватывали и расстреливали не только автобусы а и расстреливали жилые дома
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21.07.2020 12:42 Ответить
дійсно...
а чому відразу не всю область "закликали" ?
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21.07.2020 14:30 Ответить
Цікаво що буде далі
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21.07.2020 12:42 Ответить
чичас вирталетами и самалетами вывазить население города
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21.07.2020 12:48 Ответить
А далі буде ось що...
СБУ просить усіх мешканців Луцька для власної безпеки залишатися вдома або на робочих місцях - Цензор.НЕТ 6452
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21.07.2020 12:50 Ответить
Далі буде......... Дивись Г+Г.
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21.07.2020 12:55 Ответить
Ми вас вражаємо !
Г+Г.
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21.07.2020 14:32 Ответить
Оградить доступ к месту ЧП. А вот весь город - это перебор.
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21.07.2020 12:43 Ответить
Вызывайте Макрона и Меркель. Они спецы по переговорам с террористами. Крым и дамбас же освободили от террористов или нет?
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21.07.2020 12:43 Ответить
СБУ просит всех жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах - Цензор.НЕТ 3320
69https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-otreagiroval-zahvat-zalozhnikov-1595320740.html#to-friend-form-1226085 Президент заявил, что держит ход событий под личным контролем....Пусть разбираются органы МВД и контрразведка(след боевиков Кадырова),а Президент пусть занимается освобождением захваченных территорий,ну прям событие..
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21.07.2020 12:44 Ответить
та вы шо, нужно было эвакуировать весь луцк в радиусе 500км
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21.07.2020 12:47 Ответить
Чого нам боятись? СБУ очолює професіонал і фахівець Баканов!
Я думаю він увесь рік займався підготовкою підрозділів антитерору? Не міг же він просто згаяти час на відпочинки за кордоном і переслідування політичних опонетів?
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21.07.2020 12:49 Ответить
Як раз на новорічні свята їздив У Куршавель для обміну досвідом...
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21.07.2020 13:06 Ответить
Не часто у Луцьку почуєш москальську мову, а цей ще й більш-менш грамотно пише.
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21.07.2020 13:03 Ответить
мусора мрази, это их постановка, зеленский лошит лохов
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21.07.2020 14:15 Ответить
 
 