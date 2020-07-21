СБУ просит всех жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах
Служба безопасности Украины призывает всех жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах из-за ситуации с захватом заложников в автобусе в центре города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр СБУ.
"Сегодня в Луцке физическим лицом захвачен автобус "Берестечко - Красиловка". СБУ совместно с другими правоохранительными органами делает все возможное для ликвидации угрозы и освобождения заложников. Просим жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".
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а чому відразу не всю область "закликали" ?
Г+Г.
69https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-otreagiroval-zahvat-zalozhnikov-1595320740.html#to-friend-form-1226085 Президент заявил, что держит ход событий под личным контролем....Пусть разбираются органы МВД и контрразведка(след боевиков Кадырова),а Президент пусть занимается освобождением захваченных территорий,ну прям событие..
Я думаю він увесь рік займався підготовкою підрозділів антитерору? Не міг же він просто згаяти час на відпочинки за кордоном і переслідування політичних опонетів?