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Новости Захват заложников в Луцке
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"Найди Цензор.НЕТ. Постарайся з цим каналом зв'язатися, щоб ми передали вимоги", - одна из женщин в захваченном автобусе позвонила сыну. АУДИО

Одна из женщин, находящаяся в захваченном автобусе, позвонила сыну с просьбой сделать все, чтобы как можно большее количество СМИ приехали на место происшествия.

Женщина обращается к сыну и просит найти способ связаться с Цензор.НЕТ и передать информацию.

"Найди Цензор.НЕТ. Постарайся з каналом зв'язатися, щоб ми передали вимоги. И чтобы журналистов приехало как можно больше", - говорит женщина.

В разговоре она опасается штурма полицией и говорит фразы: "Мы передадим требования..." и "Полиция может убить всех..." .

Дальше телефонный разговор продолжается с мужчиной, который дублирует парню информацию и разъясняет нюансы.

Позже этот мужчина лично позвонил главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову и заявил, о заложниках, оружии и взрывчатке. Бутусов согласился приехать в Луцк с условием, что в обмен на него террорист выпустит из автобуса женщин и детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Захвативший автобус в Луцке "Максим Плохой" звонил мне, требует, чтобы все журналисты к нему приехали

Автор: 

заложник (1493) Луцк (587) терроризм (18692) Бутусов Юрий (4381)


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Топ комментарии
+41
Главное Зеленскому не давать "брать ситуацию под личный контроль", а то беда будет!
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21.07.2020 12:55
+11
Ця постанова потрібна Авакян та його мусорам щоб їм дали більше повноважень та пропіарити Чорта авакова якого за злочини потрібно було четвертовати ще 6 років тому
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21.07.2020 13:04
+11
як можна дискредитувати те чого вже давно нема? влада сама себе дискредитувала, коли зрадила Воїна, який 4 днів чекав на порятунок.
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21.07.2020 13:10
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21.07.2020 19:23 Ответить
Таке враження, що цей цирк створений владою.
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21.07.2020 14:08 Ответить
як колись фуйло влаштовуало ?
не виключено.
це ж дибіли
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21.07.2020 15:03 Ответить
а мож он тоже хочет , шоб вова пукину позвонил !!... или шоб просто перестали стрелять !
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21.07.2020 15:52 Ответить
если он хочет расправиться с властями и олигархами, то почему он захватил людей обычных??? люди ему обычные же ничего не сделали.
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21.07.2020 16:10 Ответить
бо це цирк якийсь....
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21.07.2020 19:26 Ответить
Потому что он ватное чмо
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21.07.2020 20:01 Ответить
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