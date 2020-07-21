"Найди Цензор.НЕТ. Постарайся з цим каналом зв'язатися, щоб ми передали вимоги", - одна из женщин в захваченном автобусе позвонила сыну. АУДИО
Одна из женщин, находящаяся в захваченном автобусе, позвонила сыну с просьбой сделать все, чтобы как можно большее количество СМИ приехали на место происшествия.
Женщина обращается к сыну и просит найти способ связаться с Цензор.НЕТ и передать информацию.
"Найди Цензор.НЕТ. Постарайся з каналом зв'язатися, щоб ми передали вимоги. И чтобы журналистов приехало как можно больше", - говорит женщина.
В разговоре она опасается штурма полицией и говорит фразы: "Мы передадим требования..." и "Полиция может убить всех..." .
Дальше телефонный разговор продолжается с мужчиной, который дублирует парню информацию и разъясняет нюансы.
Позже этот мужчина лично позвонил главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову и заявил, о заложниках, оружии и взрывчатке. Бутусов согласился приехать в Луцк с условием, что в обмен на него террорист выпустит из автобуса женщин и детей.
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не виключено.
це ж дибіли