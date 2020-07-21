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Новости Захват заложников в Луцке
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Бутусов: Я готов приехать, если "Максим Плохой" в обмен отпустит женщин и детей из автобуса

Бутусов: Я готов приехать, если

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

Об этом главред Цензор.НЕТ сообщил на странице в сети Facebook.

"Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении. Его требования опубликованы. Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали. Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе", - отметил Бутусов

"Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку. Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать, в обмен на часть заложников", - добавил главред Цензор.НЕТ.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ просит всех жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах

Автор: 

захват (787) Луцк (587) Бутусов Юрий (4381)


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Топ комментарии
+36
Відпрвте туда журношлюх канала Г+Г на чолі з Мусійчук...бажано надовго..
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21.07.2020 13:00
+25
Пошлите ему Мендель
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21.07.2020 12:54
+24
Тобто і в тебе не має віри в зеленського.
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21.07.2020 13:08
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а в нацполе толковых шо нет воще, что нормальной оптики бл. нет ни в Корда ни в Альфы
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21.07.2020 18:43 Ответить
"Йовбики"!!! Передайте йому нормального смартфона для відеозв'язку. Я сам не навиджу розмовляти з "трубою"(мабуть теж божевільлля))).Краще коли обличчя співрозмовника (парламентера) бачиш.Це дуже важливо ,тим більш що в н^ого кризисна ситуація .Прогресивні методи використовуйте .Потрібен відеозв`язок
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21.07.2020 19:56 Ответить
Захватчик автобуса в Луцке родился в посёлке Гай Оренбургской области РФ. Он был дважды судим за совершение ряда тяжких преступлений и провёл за решёткой в общей сложности около 10 лет.
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21.07.2020 20:04 Ответить
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