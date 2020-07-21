Бутусов: Я готов приехать, если "Максим Плохой" в обмен отпустит женщин и детей из автобуса

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

Об этом главред Цензор.НЕТ сообщил на странице в сети Facebook.

"Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении. Его требования опубликованы. Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали. Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе", - отметил Бутусов

"Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку. Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать, в обмен на часть заложников", - добавил главред Цензор.НЕТ.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

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