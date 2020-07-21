Законопроект Бужанского о языке нужно поставить в повестку дня сессии Рады. Это будет честно, -"слуга народа" Корниенко
Лидер партии "Слуга народа", первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко считает, что законопроект нардепа Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе необходимо поставить в повестку дня сессии Рады.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на совместном брифинге с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией во вторник в Киеве.
"Я считаю, что это честно по отношению к гражданам Украины этот закон поставить в повестку дня и далее Рада определится", - сказал Корниенко.
Ранее заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что законопроект Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, а с началом учебного года он не будет иметь смысла.
"Поскольку до осени он (законопроект. - Ред.) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - сказала Кравчук.
Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.
Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.
Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".
Зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предполагала, что парламент вряд ли станет до осени рассматривать законопроект Бужанского.
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вот потому зебилы и торопятся - выполняя приказ из кремля
Это так и называется, пивной живот.
Да, такой вид алкогольной зависимости есть. А если уважаемые читатели этого сайта внимательно посмотрят за манерой говорить и мыслить у этого персонажа, то смогут самостоятельно определить и особенности когнитивных изменений, вызываемых этим видом зависимости.
Это просто моё предположение, наверняка утверждать не берусь.
Обычно алкоголики, даже зная о последствиях злоупотребленияЮ всё равно не могут остановиться.
Господи,пошли нам мужика с яйцами,чтобы всю эту 3,14доту на строительство автобанов отправил..
73%, вы откатили мою страну на 10 лет назад, за год почти просрав всё.
Когда эту власть скинут - никого не жалеть.
Иначе они возвращаются...
А в голову лише "корабельна соска"
Даруйте за мою хфранцузьку, але для цих .... інших слів знайти не можу.
Щоб у нас з Мовним Законом не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Біларусь, вона була припинена анти-біларуським референдумом, який провели по рекомендації Венеціанської комісії і з ініціативи такого як у нас ...резидента ЗЕбіла капитулянта проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» влада біларусів необдумано надали їй, нарівні з своєю рідною біларуською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останім цвяхом в труну біларуської мови яка просто зникла, як і почала зникати Біларуська держава, яка поступово перетворюється в безправну колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід біларусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і продажних депутатів і не ясно якого може і антиукраїнського парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже майже нема слов'янської біларуської мови, самі знищили її беларуси і перетворилися у бульбашів -недокацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави , а може бути тільки, а в даному випадку вже як бесправна кацапська колонія.
На тимчасово захоплених кремлем територіях Донецької та Луганської областей влада окупантів злочинно скасовує вивчення української мови в школах "бандитської резервації лугандонії - ордло"! У школах на цих окупованих кремлем територіях. А так точно було і в тимчасово окупованому Криму, де тепер вже немає жодної української школи, батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови.
І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП так і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути їм Юдам при такій антиукраїнській владі. І не змете їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к ЗЕКУ.
а до того цих манкуртiв потрiбно або перевiшати, або погнати копняками з країни.
Чтоб вам, выродкам украинской нации, ваши языки отсохли.
Не плюйте в душу украинскому народу, гниды!
Будете прокляты на века