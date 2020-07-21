Законопроект Бужанского о языке нужно поставить в повестку дня сессии Рады. Это будет честно, -"слуга народа" Корниенко

Лидер партии "Слуга народа", первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко считает, что законопроект нардепа Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе необходимо поставить в повестку дня сессии Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на совместном брифинге с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией во вторник в Киеве.

"Я считаю, что это честно по отношению к гражданам Украины этот закон поставить в повестку дня и далее Рада определится", - сказал Корниенко.

Ранее заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что законопроект Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, а с началом учебного года он не будет иметь смысла.

"Поскольку до осени он (законопроект. - Ред.) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - сказала Кравчук.

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Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

Зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предполагала, что парламент вряд ли станет до осени рассматривать законопроект Бужанского.