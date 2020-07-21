РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12535 посетителей онлайн
Новости Языковой вопрос
5 389 80

Законопроект Бужанского о языке нужно поставить в повестку дня сессии Рады. Это будет честно, -"слуга народа" Корниенко

Законопроект Бужанского о языке нужно поставить в повестку дня сессии Рады. Это будет честно, -

Лидер партии "Слуга народа", первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко считает, что законопроект нардепа Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе необходимо поставить в повестку дня сессии Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на совместном брифинге с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией во вторник в Киеве.

"Я считаю, что это честно по отношению к гражданам Украины этот закон поставить в повестку дня и далее Рада определится", - сказал Корниенко.

Ранее заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что законопроект Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, а с началом учебного года он не будет иметь смысла.

"Поскольку до осени он (законопроект. - Ред.) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - сказала Кравчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Проект Бужанского - о недискриминации, а не о языке. Он не стоит митингов, вражды, раздела людей на сорта - этого фашизма, присутствующего у нас последние годы", - "слуга народа" Гетьманцев. ВИДЕО

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

Зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предполагала, что парламент вряд ли станет до осени рассматривать законопроект Бужанского.

ВР (29272) украинский язык (1192) язык (3780) Слуга народа (2633) Корниенко Александр (658) Бужанский Максим (104)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+33
Честно будет разогнать вас найух! Предатели национальных интересов
показать весь комментарий
21.07.2020 12:57
+29
это сифон или борода, не узнаю
показать весь комментарий
21.07.2020 12:56
+29
Цим мерзота вже проплачено рублями!
показать весь комментарий
21.07.2020 12:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это сифон или борода, не узнаю
показать весь комментарий
21.07.2020 12:56 Ответить
"Поскольку до осени он (законопроект. - Ред.) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла".

вот потому зебилы и торопятся - выполняя приказ из кремля
показать весь комментарий
21.07.2020 13:03 Ответить
Законопроект Бужанского о языке нужно поставить в повестку дня сессии Рады. Это будет честно, -"слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6989
показать весь комментарий
21.07.2020 13:04 Ответить
Говорили Мендель, Мендель, а забеременел-то Корниенко. И, судя по отечности лица, беременность сложная.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:35 Ответить
Честно будет срочно кесарить тебя гнида, пока не лопнул!
показать весь комментарий
21.07.2020 15:01 Ответить
Сильно сомневаюсь, что это заказ из кремля, просто болван Бужанский думает, что это поможет ему победить Филатова в Днепре .... Боря конечно ещё тот фрукт, но клоун Бужанский ему явно не конкурент
показать весь комментарий
21.07.2020 13:28 Ответить
Какаяразница.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:05 Ответить
отправьте бужанского пиндосса в автобус в Луцк к плохому тот ему сразу всем языкам научит напоследок....
показать весь комментарий
21.07.2020 13:09 Ответить
Цих слуг, які точно не служать українським інтересам, потрібно відправити до зазяїв за парєбрік. Оце якраз і буде чесно. А та "чесність", про яку белькоче Карнієнка, це лукавство.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:22 Ответить
Це мішок з лайном.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:17 Ответить
Это из фильма "Афоня". - "Эй, родственник, гони рупь..."
показать весь комментарий
21.07.2020 15:08 Ответить
Цим мерзота вже проплачено рублями!
показать весь комментарий
21.07.2020 12:56 Ответить
Заважає мова- геть до Ростова!...
показать весь комментарий
21.07.2020 13:09 Ответить
Зелені і без спонукань рашки готові знищити українську мову, аби так звані російськомовні за них голосували. Воне не просто недержавники, вони АНТИДЕРЖАВНИКИ. Але це не новина. Їх ставлення до української мови було зрозуміло і до виборів. Хто нам винен. що українці таке вибрали?
показать весь комментарий
21.07.2020 17:35 Ответить
Бужанського раком, теж чесно.
показать весь комментарий
21.07.2020 12:56 Ответить
То ви самі СН, спочатку чесно скажіть дату і час, коли це питання буде розглядатись.
показать весь комментарий
21.07.2020 12:57 Ответить
Честно будет разогнать вас найух! Предатели национальных интересов
показать весь комментарий
21.07.2020 12:57 Ответить
Мраз🤢🤡🎪🥒и хитросделанные , валите на кацапстан и попробуйте там ввести закон о гос .украинском
показать весь комментарий
21.07.2020 13:07 Ответить
Зебилы, когда ваши сепары угомонятся? Это ваш выбор вы должны знать ответ
показать весь комментарий
21.07.2020 12:57 Ответить
треба посадити Бужанського ... і це будє чесно ...
показать весь комментарий
21.07.2020 12:58 Ответить
а по хлєбальнику слугам??? це теж буде чесно перед народом україни!
показать весь комментарий
21.07.2020 12:58 Ответить
Скільки мразоти серед зеблазнів у ВР. І хоч ти їм кілка на голові теши - будуть свої пропихувати...

Законопроект Бужанского о языке нужно поставить в повестку дня сессии Рады. Это будет честно, -"слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5645
показать весь комментарий
21.07.2020 12:59 Ответить
Ця людина хвора алкоголізмом вирішує долю цілої нації! Жах.
показать весь комментарий
21.07.2020 12:59 Ответить
Как не наркоман ,так алкаш или sexозабоченные прислужники рашистов
показать весь комментарий
21.07.2020 13:10 Ответить
Баба да, баба да...
показать весь комментарий
21.07.2020 12:59 Ответить
... и принять его, чтоб пуйло не напало. полизать прыщ на сраке у кремля, заспокоїти агресора... так?)
показать весь комментарий
21.07.2020 13:00 Ответить
Подивіться на нього! - воно п'є і жере як «не в себе», щоб вгамувати страх!
показать весь комментарий
21.07.2020 13:01 Ответить
Обычно такой живот и такая отёчность бывает при пивном алкоголизме.
Это так и называется, пивной живот.
Да, такой вид алкогольной зависимости есть. А если уважаемые читатели этого сайта внимательно посмотрят за манерой говорить и мыслить у этого персонажа, то смогут самостоятельно определить и особенности когнитивных изменений, вызываемых этим видом зависимости.
Это просто моё предположение, наверняка утверждать не берусь.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:58 Ответить
пивной алкоголизм ведет к панкреатиту и раку поджелудочной. привозят таких в больницу - и уже не могут спасти.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:36 Ответить
Ну такие последствия бывают нескоро, через много лет.
Обычно алкоголики, даже зная о последствиях злоупотребленияЮ всё равно не могут остановиться.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:51 Ответить
и переименовать партию слуга народа в корабельные сосны тоже будет честно-
показать весь комментарий
21.07.2020 13:01 Ответить
А когда студенты подарили предподавателям военной кафедры картину "Дубовая роща".
показать весь комментарий
21.07.2020 15:10 Ответить
Сами на каждом шагу твердят, что какая разница, на каком языке. И сами же настойчиво двигают этот закон. Если "какая разница", то пусть будет на украинском.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:01 Ответить
Законопроект Бужанского о языке нужно поставить в повестку дня сессии Рады. Это будет честно, -"слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7838
показать весь комментарий
21.07.2020 13:08 Ответить
У меня предложение по отношению к некачественной части депутатов. Наверняка легализуют наркоту и проституцию, уже на полном серьезе это обсуждают! Предложение таково - продажных мужчин депутатов голосующих за это поставить на иглу, а депутатских корабельных сосен отправить в публичный дом на отработку!!!
показать весь комментарий
21.07.2020 13:02 Ответить
В Україні багато дурнів і її ворогів,але чомусь вони майже всі в цій фракції.яка називається "сукі народа".
показать весь комментарий
21.07.2020 13:02 Ответить
Про яку чесність він мовить? Ви уявіть де честь і чесність, і де зграя дешевих зрадників, які, у явну насмішку над українцями, називають себе "слугами народу". Горіть в аду, манкурти!
показать весь комментарий
21.07.2020 13:04 Ответить
скотобаза..
Господи,пошли нам мужика с яйцами,чтобы всю эту 3,14доту на строительство автобанов отправил..
показать весь комментарий
21.07.2020 13:04 Ответить
Бесполезно. Только утилизация.
показать весь комментарий
21.07.2020 15:13 Ответить
Честно было бы вас всех наркоманов, мошенников и проходимцев во власти в мусорные ящики побросать для начала.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:05 Ответить
Многие прослушали еще один высер Третьяковой (когда она говорила о стерилизации). У рабочих много прав и поэтому они получают мало!!! Т.е. отобрать у них права отображенные в КЗОТе и тогда они будут получать больше!!!!
показать весь комментарий
21.07.2020 13:06 Ответить
Вот гниди брехливі. Казали шо не буде виноситись.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:06 Ответить
Вот и с водой в Крым будет то же самое.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:08 Ответить
Сук ватного нарыва
показать весь комментарий
21.07.2020 13:06 Ответить
И ни одного зебила в теме с объяснениями, как это важно и нужно...
показать весь комментарий
21.07.2020 13:06 Ответить
Урод членистоногий! Пошел бы ты лучше почесать свою "честность" о какую-нибудь "корабельную сосну"! Против подобного навоза даже партия регионов- моральные авторитеты.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:07 Ответить
Кааак ? Как за это можно было голосовать ?
73%, вы откатили мою страну на 10 лет назад, за год почти просрав всё.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:08 Ответить
не дає спокою зеленим чмошникам українська мова.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:10 Ответить
Заважає мова- геть до Ростова!...
показать весь комментарий
21.07.2020 13:12 Ответить
лучше этого бешеного бужанского поставить к ... ,как врага.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:14 Ответить
И ни одна зелядь на ветке не покажется
показать весь комментарий
21.07.2020 13:15 Ответить
Партія ХК/ Холуї кремля/ знов за своє
показать весь комментарий
21.07.2020 13:16 Ответить
Кожного дня вбивають наших найкращих бійців, сьогодні захопили автобус якісь терористи, а ці зелені молі вимагають переглянути "мовний закон". Що все вже зробили? Тільки залишилося заборонити українцям розмовляти українською?
показать весь комментарий
21.07.2020 13:19 Ответить
Посмотри на часы,стрелки часов бегут только вперед.А знаешь почему? Потому что советское дохлое прошлое давно сдохло смертью не храбрых.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:21 Ответить
Скорее смертью безнадежных, чем храбрых.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:24 Ответить
советское прошлое до сих пор не дает нам жить и корниенко яркий представитель этого советского прошлого вместе со слугами
показать весь комментарий
21.07.2020 13:49 Ответить
Что этот неадекват Корниенко себе позволяет!! ***** пропутинское!!
показать весь комментарий
21.07.2020 13:27 Ответить
Мантру о рюсскам наречии топчут уже 30 лет,а Дамбассе ваще Феньку запретили,хады Бандеровцы...
показать весь комментарий
21.07.2020 13:28 Ответить
Подонки.
Когда эту власть скинут - никого не жалеть.
Иначе они возвращаются...
показать весь комментарий
21.07.2020 13:28 Ответить
Если бы всех депутатов ПРР после Майдана расстреляли, то сейчас страна не имела бы сегодняшних проблем.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:11 Ответить
Згинь, чмошне.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:39 Ответить
Коли вам ...лядям нема що сказати людям ви к...урви починаєте 3.14здіти про мову.
А в голову лише "корабельна соска"
Даруйте за мою хфранцузьку, але для цих .... інших слів знайти не можу.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:40 Ответить
-
Щоб у нас з Мовним Законом не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Біларусь, вона була припинена анти-біларуським референдумом, який провели по рекомендації Венеціанської комісії і з ініціативи такого як у нас ...резидента ЗЕбіла капитулянта проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» влада біларусів необдумано надали їй, нарівні з своєю рідною біларуською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останім цвяхом в труну біларуської мови яка просто зникла, як і почала зникати Біларуська держава, яка поступово перетворюється в безправну колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід біларусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і продажних депутатів і не ясно якого може і антиукраїнського парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже майже нема слов'янської біларуської мови, самі знищили її беларуси і перетворилися у бульбашів -недокацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави , а може бути тільки, а в даному випадку вже як бесправна кацапська колонія.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:01 Ответить
Победа над собой всегда дает бесстрашие,в свое время выучив мову,сейчас учу английский,завтра буду изучать язык древних индейцев Майя...
показать весь комментарий
21.07.2020 13:40 Ответить
-
На тимчасово захоплених кремлем територіях Донецької та Луганської областей влада окупантів злочинно скасовує вивчення української мови в школах "бандитської резервації лугандонії - ордло"! У школах на цих окупованих кремлем територіях. А так точно було і в тимчасово окупованому Криму, де тепер вже немає жодної української школи, батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови.
І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП так і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути їм Юдам при такій антиукраїнській владі. І не змете їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к ЗЕКУ.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:46 Ответить
батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови.- таке було й при Совдепії, створювали "единую общность - Совецкий народ", батьки писали заяви та таким чином знищували укр. мову. Ні ботаніку, ні зоології, ні фізкультури або геометрії. а мову - можна. Це було планове знищення, Особливо Щербицький старався - русіфіцировать усю Україну. ТОму і виросли такі Бужанські, Дупінськи, Зеленські..
показать весь комментарий
21.07.2020 14:32 Ответить
як кажуть бійся не російських вошей, а українських гнид
показать весь комментарий
21.07.2020 13:47 Ответить
Слуг урода треба поставити на парашу - це буде справедливо!
показать весь комментарий
21.07.2020 13:57 Ответить
І де стільки цього лайна береться?
показать весь комментарий
21.07.2020 14:12 Ответить
Законопроэкт Бужанского,треба запхати ему в дупу,та потiм копняками,гнати его на кордон з Мордором
показать весь комментарий
21.07.2020 14:17 Ответить
...************,це порада...
Законопроєкт Бужанського про мову потрібно поставити до порядку денного сесії Ради. Це буде чесно, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9516
показать весь комментарий
21.07.2020 14:25 Ответить
прийняли цей багатостраждальний закон зовсiм недавно. вiн ще навiть на запрацював в повну силу. тому, поки що нiякого перегляду. нехай ця сволота зачекає декiлька рокiв.

а до того цих манкуртiв потрiбно або перевiшати, або погнати копняками з країни.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:30 Ответить
Это все постная ***** ... Давай лучше про корабельные сосны !
показать весь комментарий
21.07.2020 14:33 Ответить
Корниенко - недоразумение, которое выглядит, как на 16 месяце беременности.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:52 Ответить
Если говорить о "честно"... Было бы честно, Корниенко, повесить тебя на корабельной сосне за твои бубенчики и/или отправить тебя вместе с Бужанским по пешеходному сексуальному маршруту как мужа и жену.
показать весь комментарий
21.07.2020 16:21 Ответить
Коли в країні під керівництвом слуг повний провал по всіх сферах ,цей чорт знову піднімає мову .
показать весь комментарий
21.07.2020 16:23 Ответить
Раби, підніжки, грязь Москви
Чтоб вам, выродкам украинской нации, ваши языки отсохли.
Не плюйте в душу украинскому народу, гниды!
Будете прокляты на века
показать весь комментарий
21.07.2020 16:59 Ответить
А чоготут більшість коментів російською? Зелені цим користуються.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:37 Ответить
 
 