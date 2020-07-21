Захвативший автобус в Луцке мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении
Мужчина, взявший в заложники людей в автобусе в центре Луцка, имеет две судимости и находился на психиатрическом лечении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" рассказали в МВД Украины.
"Захвативший людей в заложники дважды судимый", - сказали в министерстве.
Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины в своем Telegram информирует, что "террорист находился на психиатрическом лечении".
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".
Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.
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Л - логика
Я на самом деле сомневаюсь, что у него есть взрывчатка, скорее всего это какое-то безоболочечное нечто на основе бензина, которое способно взорвать только его самого. Такие устройства были у всех террористов в Украине за последние годы.
Ну вот теперь все стало на свои места. Короче псих. Теперь и его требования понятны.
МедреФФорма в дії. Дурдоми позакривали, а дурників - на вулицю, щоб самовиражалися, як уміють.