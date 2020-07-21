Рейтинг партий: "Слуга народа" - 27,9%, ОПЗЖ - 18%, ЕС - 14,7%, "Батькивщина" - 11,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы досрочные выборы в Верховную Раду прошли в середине июля 2020 года, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 27,9% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В рейтинге политических сил на выборах в Верховную Раду лидирует партия "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 27,9% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Оппозиционная платформа - За життя" поддерживают 18,0%, партию "Европейская солидарность" - 14,7%, партию "Батькивщина" - 11,4%, Радикальную партию Ляшко - 5,2%, партию "Сила и честь" - 4,3%, партию Шария - 3,4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,3%, партию ВО "Свобода" - 3,2%, партию "Голос" - 3,1%. Рейтинг других политических сил - ниже 2%.

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Аудитория: население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 16-17 июля 2020 г.

Отметим, что в предыдущем опросе группы "Рейтинг", партию "Слуга народа" готовы были поддержать 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, "Оппозиционную платформу - За життя" - 15,3%, "Европейскую Солидарность" - 13,6%, "Батькивщину" - 10,7%.