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Новости Захват заложников в Луцке
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Шкиряк о захватчике автобуса в Луцке: Уроженец РФ, 1975 года рождения, был судим за групповой разбой

Шкиряк о захватчике автобуса в Луцке: Уроженец РФ, 1975 года рождения, был судим за групповой разбой

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал, что захвативший в Луцке автобус является уроженцем России 1975 года рождения, ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в эфире "Украина 24".

"Уроженец РФ, 75 года рождения, сейчас гражданин Украины, проживает в Луцке", - сказал Шкиряк.

По его словам, этот человек ранее привлекался к уголовной ответственности. "Был судим и отбывал наказание ..за групповой разбой", - подчеркнул Шкиряк.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

Также читайте: Шмыгаль о захвате автобуса в Луцке: Главное - сохранить жизни людей

Автор: 

захват (787) Луцк (587) Шкиряк Зорян (568)


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Топ комментарии
+26
идеальний депутат кароче. Как его зеленский проморгал
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21.07.2020 13:36
+14
Гены берут свое, тут с природой не поспоришь
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21.07.2020 13:37
+12
Что не знает Шкиряк, то Зорян знает точно!
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21.07.2020 13:39
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идеальний депутат кароче. Как его зеленский проморгал
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21.07.2020 13:36 Ответить
ой ой аргумент родился в России ....а у нас родилась тварь Валя Матвиенко Глава Совета федерации РФ голосовавшей за ввод войск в Украину... а Вовочка бубочка родился также в Украине и что мешает ему торгвоать интересами украины????
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21.07.2020 13:45 Ответить
Тем более глупо звучит "уроженец РФ"
В 75-ом. РФ.
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21.07.2020 13:49 Ответить
Да хоть в 35-45 и тд, РСФСР- сокращенно РФ так было и в то время.
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21.07.2020 14:12 Ответить
Так Матвієнко це Тютіна по народженню, дитя окупантів.
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21.07.2020 13:52 Ответить
Бубочка родился в Монголии
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21.07.2020 14:11 Ответить
ага. такие мыролюбцы в шыкаладном цеху восстребованы.
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21.07.2020 13:59 Ответить
Охренів, чи шо?
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21.07.2020 14:15 Ответить
А Шкиряк вже звозив манду в Катманду??? Аваківці чергову виставу намутили..щоб підтвердити "потужність сабакова"
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21.07.2020 13:37 Ответить
Интересно на неё хоть глянуть
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21.07.2020 13:52 Ответить
- Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать!(с)
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21.07.2020 14:03 Ответить
12 мая 2015 года после скандальной эвакуации граждан Украины из Непала, пострадавшего от разрушительного землетрясения, ушёл в отставку.

Значительный резонанс в соцсетях и СМИ вызвал видеоролик с З Ш, который приехал на пожарные учения на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) День спасателя . Докурив сигарету, бывший глава ГСЧС кинул окурок в сухую траву. Это заметил один из охранников, который поднял окурок и выбросил его за ограду.
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21.07.2020 14:08 Ответить
Зорян , він же Шкіряк , не найгірший з тої всієї мусорської кодли !

А можливо і ліпший ...
Інакше би на нього так не гнали у свій час
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21.07.2020 22:31 Ответить
Зорян ты ли че ли, все знаю что только благодаря тебе освободили, но учтите все товарисчи что данный автобус не резиновый все освободители не влезут.
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21.07.2020 22:34 Ответить
от Шкиряка ничего не скрыть!!!)))
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21.07.2020 13:37 Ответить
Что не знает Шкиряк, то Зорян знает точно!
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21.07.2020 13:39 Ответить
они с ним кореша
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21.07.2020 13:41 Ответить
Зорин а не Зорян))
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21.07.2020 14:04 Ответить
Гены берут свое, тут с природой не поспоришь
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21.07.2020 13:37 Ответить
Я ж казав, що то є монархіст поїхавший.
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21.07.2020 13:37 Ответить
Шкіряк йогою займається - міг вже давно в люк чи у вікно автобуса пролізти і знешкодити позаштатного пра терориста.
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21.07.2020 13:37 Ответить
Кто б сомневался?!!
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21.07.2020 13:38 Ответить
А что по этому поводу скажет ЗОРЯН???
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21.07.2020 13:38 Ответить
Кацапи сцялися при одній згадці Зоряна і Шкіряка, а він лише висєром обійшовся.
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21.07.2020 14:45 Ответить
С каких пор город Дубно (Ривненской области), стал территорией *********?
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21.07.2020 13:39 Ответить
Может Дубна, тогда это под Мацквой
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21.07.2020 13:44 Ответить
ну, теперь шизик получит 15 лет за захват заложников, и штраф за отсутствие маски в общественном транспорте..
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21.07.2020 13:40 Ответить
И неизвестно что хуже, так как за терроризм могут оправдать, а масочку не простят точно
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21.07.2020 13:44 Ответить
vot teper poniatno sto grazdanix raski.Unictozyt nado ego postaratsoa bez poter.******** dolzni otrabotat bez osibok
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21.07.2020 13:40 Ответить
Отправтє єго на Росію до радних бєрьозок!!!
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21.07.2020 13:41 Ответить
Явный агент ФСБ!
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21.07.2020 13:41 Ответить
Навряд, фсбшники більш тупі.
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21.07.2020 13:54 Ответить
Не тебе судить, IQ = 2.
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21.07.2020 13:56 Ответить
Йди нахер, московська мерзота, мене твої розумові здібності не цікавлять.
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21.07.2020 13:59 Ответить
Само собой, ты понятия не имеешь, что это такое.
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21.07.2020 14:00 Ответить
Вы людей сперва освободите, и потом разглагольствуйте кто он и почем, а не ********** неуравновешенного своими познаниями его биографии.
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21.07.2020 13:45 Ответить
Зорян і Шкиряк молодці) конкретні парубки)
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21.07.2020 13:45 Ответить
ніразлейвода!
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21.07.2020 13:51 Ответить
Зайва хромосома себе проявила
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21.07.2020 13:47 Ответить
уже наверное в списках на обмен на пару наркоманов
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21.07.2020 13:49 Ответить
и ясно что это спецоперация, так как требования дебильные
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21.07.2020 13:50 Ответить
Организовать ему побег и при побеге хлопнуть , этого бешенного пса !
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21.07.2020 13:51 Ответить
кацапы биомусор от рождения
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21.07.2020 13:52 Ответить
**** шкуряк?
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21.07.2020 13:53 Ответить
подсвинок мыролюбный.
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21.07.2020 14:00 Ответить
Хто знає, в якому році цей Максим Кривош отримав громадянство України?
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21.07.2020 13:54 Ответить
А ничего что в 1975 никакого РФ и близко не было.
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21.07.2020 13:58 Ответить
В 1945 теж, але федерація каже що перемогла у другій світовій.
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21.07.2020 14:00 Ответить
Эти два олигофрена, Зорян со Шкиряком), как всегда не вовремя газируют лужи. Сразу вспоминаешь невестку Пороха и где / кем сейчас в рашке ее родня. Так что, расстрелять за это? Лучше бы он из Непала со своей ****ой и не возвращался
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21.07.2020 14:03 Ответить
шкуряк - ****, ему верить нельзя, это постановка от мусоров, они организовали 100%
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21.07.2020 14:04 Ответить
100% ?

Зуб даєш ?
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21.07.2020 22:35 Ответить
мусор он и есть мусор
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22.07.2020 04:24 Ответить
Зебил, ты такого потенциального депутата упустил! Красава!!!
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21.07.2020 14:05 Ответить
Скажіть хто-небудь шкіряку, що Дубно знаходиться в Україні.
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21.07.2020 14:05 Ответить
Аваковцы будут ждать, пока психопат кого-нибудь не убъет, а поскольку он сам ждет, пока "диверсанты" не начнут перед ним каяться, это может продолжаться достаточно долго, чтобы псих для этого созрел.
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21.07.2020 14:18 Ответить
Мужчина явно пересмотрел криминальные синема. А там один итог-пуля в голову. Боже, Боже... Не представляю, состояние заложников в автобусе. Операции 'захват" и " бумеранг"... Надеюсь, профи у авакова есть. Если нет, то ужас ужасный. Хотя уже и так. Плохо, очень. Столько часов.
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21.07.2020 14:33 Ответить
Ну! И какого хрена этот папуас из России делал в Украине???
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21.07.2020 19:10 Ответить
 
 