Шкиряк о захватчике автобуса в Луцке: Уроженец РФ, 1975 года рождения, был судим за групповой разбой
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал, что захвативший в Луцке автобус является уроженцем России 1975 года рождения, ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбой.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в эфире "Украина 24".
"Уроженец РФ, 75 года рождения, сейчас гражданин Украины, проживает в Луцке", - сказал Шкиряк.
По его словам, этот человек ранее привлекался к уголовной ответственности. "Был судим и отбывал наказание ..за групповой разбой", - подчеркнул Шкиряк.
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".
Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.
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В 75-ом. РФ.
Значительный резонанс в соцсетях и СМИ вызвал видеоролик с З Ш, который приехал на пожарные учения на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) День спасателя . Докурив сигарету, бывший глава ГСЧС кинул окурок в сухую траву. Это заметил один из охранников, который поднял окурок и выбросил его за ограду.
А можливо і ліпший ...
Інакше би на нього так не гнали у свій час
позаштатного пратерориста.
Зуб даєш ?