Шкиряк о захватчике автобуса в Луцке: Уроженец РФ, 1975 года рождения, был судим за групповой разбой

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал, что захвативший в Луцке автобус является уроженцем России 1975 года рождения, ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в эфире "Украина 24".

"Уроженец РФ, 75 года рождения, сейчас гражданин Украины, проживает в Луцке", - сказал Шкиряк.

По его словам, этот человек ранее привлекался к уголовной ответственности. "Был судим и отбывал наказание ..за групповой разбой", - подчеркнул Шкиряк.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

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