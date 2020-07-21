Введение рынка земли и легализация игорного бизнеса: украинцы назвали два самых непопулярных решения ВР, - опрос группы "Рейтинг"

23% украинцев поддерживают решение парламента о введении рынка земли, а 60% выступают против. Легализацию игорного бизнеса одобряют 26% респондентов, 61% - против.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, возвращение в Уголовный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение и введение уголовной ответственности депутатов за "кнопкодавство" - решения парламента, которые наиболее положительно оценивались опрошенными (около 90%).

Также значительную поддержку (от 60% до 80%) имеют такие воплощенные инициативы как отмена депутатской неприкосновенности, предоставление добровольцам статуса участника войны, кредитование предпринимателей по низким ставкам - 5%, 7% и 9%, возвращение в правовое поле добычи янтаря, увеличение лимитов дохода для физических лиц-предпринимателей, принятие закона об импичменте Президента, введение жестких правил перевозки детей в автомобиле только в детских креслах, ограничения на вывод денег в оффшоры, упрощение вступления в украинские ВУЗы детей с оккупированных территорий. Несмотря на это, последние три инициативы имеют и значительное количество противников (около 20%).

Важно, что большинство указанных выше решений Верховной Рады находят равномерную поддержку среди сторонников различных политических сил. Однако, есть и такие, которые вызывают сопротивление, например, решение об упрощении вступления в украинские ВУЗы детей с оккупированных территорий имеет поддержку среди большинства избирателей всех парламентских партий, кроме "Европейской солидарности", половина из которых выступает против. Аналогично, решение о предоставлении добровольцам статуса участника войны поддерживают более 80% сторонников различных политических сил, кроме "Оппозиционной платформы - За життя", где поддержка составляет 56%.

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Введение денежного вознаграждения для обличителей коррупционеров, введение запрета возвращать владельцам обанкротившиеся банки, в т.ч. Приватбанк, и демонополизацию спиртовой отрасли поддерживают около 50% опрошенных. Отмену мажоритарной системы выборов поддержали 40%, не поддержали 19%, треть оценила нейтрально.

В то же время, легализация игорного бизнеса и введение рынка земли были преимущественно негативно восприняты опрошенными. Не поддерживают эти решения Верховной Рады около 60% опрошенных, поддерживают - около четверти. Относительно больше тех, кто поддерживает последние два решения парламента, среди молодежи и сторонников партий "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос".

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Инфографика: сайт группы "Рейтинг"

Напомним, 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

14 июля Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине.