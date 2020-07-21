РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12052 посетителя онлайн
Новости Рынок земли
2 155 44

Введение рынка земли и легализация игорного бизнеса: украинцы назвали два самых непопулярных решения ВР, - опрос группы "Рейтинг"

Введение рынка земли и легализация игорного бизнеса: украинцы назвали два самых непопулярных решения ВР, - опрос группы

23% украинцев поддерживают решение парламента о введении рынка земли, а 60% выступают против. Легализацию игорного бизнеса одобряют 26% респондентов, 61% - против.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, возвращение в Уголовный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение и введение уголовной ответственности депутатов за "кнопкодавство" - решения парламента, которые наиболее положительно оценивались опрошенными (около 90%).

Также значительную поддержку (от 60% до 80%) имеют такие воплощенные инициативы как отмена депутатской неприкосновенности, предоставление добровольцам статуса участника войны, кредитование предпринимателей по низким ставкам - 5%, 7% и 9%, возвращение в правовое поле добычи янтаря, увеличение лимитов дохода для физических лиц-предпринимателей, принятие закона об импичменте Президента, введение жестких правил перевозки детей в автомобиле только в детских креслах, ограничения на вывод денег в оффшоры, упрощение вступления в украинские ВУЗы детей с оккупированных территорий. Несмотря на это, последние три инициативы имеют и значительное количество противников (около 20%).

Введение рынка земли и легализация игорного бизнеса: украинцы назвали два самых непопулярных решения ВР, - опрос группы Рейтинг 01

Важно, что большинство указанных выше решений Верховной Рады находят равномерную поддержку среди сторонников различных политических сил. Однако, есть и такие, которые вызывают сопротивление, например, решение об упрощении вступления в украинские ВУЗы детей с оккупированных территорий имеет поддержку среди большинства избирателей всех парламентских партий, кроме "Европейской солидарности", половина из которых выступает против. Аналогично, решение о предоставлении добровольцам статуса участника войны поддерживают более 80% сторонников различных политических сил, кроме "Оппозиционной платформы - За життя", где поддержка составляет 56%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В КС поступило представление о признании неконституционным закона о рынке земли

Введение рынка земли и легализация игорного бизнеса: украинцы назвали два самых непопулярных решения ВР, - опрос группы Рейтинг 02

Введение денежного вознаграждения для обличителей коррупционеров, введение запрета возвращать владельцам обанкротившиеся банки, в т.ч. Приватбанк, и демонополизацию спиртовой отрасли поддерживают около 50% опрошенных. Отмену мажоритарной системы выборов поддержали 40%, не поддержали 19%, треть оценила нейтрально.

Введение рынка земли и легализация игорного бизнеса: украинцы назвали два самых непопулярных решения ВР, - опрос группы Рейтинг 03

В то же время, легализация игорного бизнеса и введение рынка земли были преимущественно негативно восприняты опрошенными. Не поддерживают эти решения Верховной Рады около 60% опрошенных, поддерживают - около четверти. Относительно больше тех, кто поддерживает последние два решения парламента, среди молодежи и сторонников партий "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрировали два постановления об отмене голосования за закон о легализации игорного бизнеса

Введение рынка земли и легализация игорного бизнеса: украинцы назвали два самых непопулярных решения ВР, - опрос группы Рейтинг 04
Инфографика: сайт группы "Рейтинг"

Напомним, 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

14 июля Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

ВР (29272) игорный бизнес (408) опрос (2850)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Дайош референдум по ринку землі!
показать весь комментарий
21.07.2020 13:59
+6
Кто мы? Фамилии пожалуйста...
показать весь комментарий
21.07.2020 14:00
+5
Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2758
показать весь комментарий
21.07.2020 14:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас игорный бизнес был легализован до 2008 года. Его отменила Юлия тимошенко. Мы потеряли несколько миллиардов гривен годового бюджета.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:57 Ответить
Кто мы? Фамилии пожалуйста...
показать весь комментарий
21.07.2020 14:00 Ответить
И спасли тысячи людей, уверен этот закон опять отменят после того как пара-тройка десятков покончат жизнь самоубийством или кого то порешат из за долга.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:03 Ответить
Никого отмена не спасла. Игорный бизнес просто ушел в тень и то не полностью. Раньше от космолотов просто пестрело в глазах. Находились в самых людных и дорогих местах - откуда деньги на аренду дорогих помещений? Оба закона абсолютно правильные, но не своевременные, их надо было принимать гораздо раньше. Но лучше поздно чем никогда.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:07 Ответить
Герыч в тени тоже продают - но это не значит что его стоит легализовать.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:10 Ответить
Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1762
показать весь комментарий
21.07.2020 14:10 Ответить
Не, ну странный нрид, на всю голову, а за что вы голосовали год назад, забыли?
показать весь комментарий
21.07.2020 13:58 Ответить
За ЕС?
показать весь комментарий
21.07.2020 14:00 Ответить
Да вроде монобольшинство не так называется, и през в рыжем парике на Пороха не похож...
показать весь комментарий
21.07.2020 14:02 Ответить
Так ЕС не того?
Не голосовали вместе с монами?
показать весь комментарий
21.07.2020 14:04 Ответить
Так речь то про нарид, 73% ЗЕ, 12% ЕС, = 85%. Так чего вам надо лишенцы? Мозги купите сначала а потом на выборы ходите...
показать весь комментарий
21.07.2020 14:07 Ответить
За "бубАчкино моностадо " в Раді
показать весь комментарий
21.07.2020 14:03 Ответить
Дайош референдум по ринку землі!
показать весь комментарий
21.07.2020 13:59 Ответить
Ага, щассс...
Введение рынка земли и легализация игорного бизнеса: украинцы назвали два самых непопулярных решения ВР, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2832
показать весь комментарий
21.07.2020 14:01 Ответить
Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2758
показать весь комментарий
21.07.2020 14:09 Ответить
То Гола бородька, а це справжній ЗЕ. Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1236
показать весь комментарий
21.07.2020 14:19 Ответить
Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1117
показать весь комментарий
21.07.2020 14:30 Ответить
Фсьо уже. Отреферендились и отреферендили. Теперь у нас собственников гора появилась бохатых. По 6 штук в год платить будут налогов. И шота сдается мине, что 6 штук тока начало.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:21 Ответить
В неби канареечка литае
И спивае прямо в горизонт,
А мы пидем выпьем, погуляем -
В цьому всэ життя и весь наш резон (с)
показать весь комментарий
21.07.2020 14:00 Ответить
Т.е. ринок земли поддерживают даже меньше чем игровие автомати возле школ?
Не будет в єтой стране нормальной жизни...
показать весь комментарий
21.07.2020 14:00 Ответить
Да, обделалась ЕС с этим рынком...
показать весь комментарий
21.07.2020 14:02 Ответить
У ЕС рынок земли шел пунктом программы.
А от для зебилов рынок земли от бубочки стал сюрпризом
показать весь комментарий
21.07.2020 14:05 Ответить
Результат на лицо.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:06 Ответить
налицо - 77% в стране совки
показать весь комментарий
21.07.2020 14:11 Ответить
Дарма що більшість молоді, які навіть совка і в очі небачили !!))
показать весь комментарий
21.07.2020 14:16 Ответить
Им дедушки с бабушками вливают в уши, какое эскимо было сладкое, а портвейн крепким.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:44 Ответить
Саме тому ви малюєте такі "рейтинги" довіри зЕ, "моноРаді", та "слугам"?
показать весь комментарий
21.07.2020 14:01 Ответить
Именно такие голосования понижают рейтинги "зелёных" и ЕС.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:03 Ответить
Их исключительно для ЗЕ малюют. Шоб у бубочки истерика не случилась.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:04 Ответить
Оказывается, зебилы из Трускавца что-то "полезное" приняли для лохов. Ага, счас....
Особенно умиляет "импичмент полшестого", который невозможно практически осуществить, но он так понравился большинству лохов, которые его даже не читали.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:04 Ответить
То хто в Україні є носієм влади ??? За Конституцією то народ, а в реаліі земонобільшість !!))
показать весь комментарий
21.07.2020 14:10 Ответить
А кто их туда выбрал? Народ! Все справедливо...
Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 9265
показать весь комментарий
21.07.2020 14:27 Ответить
Не бери в голову . Слабоумных много . Одни ещё не выросли , другие не умерли . Извините , это правда .
показать весь комментарий
21.07.2020 14:28 Ответить
рынок земли и легалайз игорки два самых прогрессивных Закона за последние лет 6
показать весь комментарий
21.07.2020 14:40 Ответить
За это зеленое лайно и пролетит на всех грядущих выборах
показать весь комментарий
21.07.2020 14:47 Ответить
как соя сегодня?
показать весь комментарий
21.07.2020 14:58 Ответить
у березні 2017 в Україні було проведено http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_gambling_032017.pdf опитування з приводу заборони казино
переважна більшість українців виявилася проти заборони
при чому, найменьше прихильників заборони було серед людей освідченних та заможних
проти легалізаці\ї казино в основному люмпен і комуняки
показать весь комментарий
21.07.2020 14:57 Ответить
точніше, пардон, не проти заборони, а те, що заборона виявилась тупою.
Лише 17% вважають, що заборона виявилася успішною, натомість 71% говорять, що вона була неуспішною
показать весь комментарий
21.07.2020 15:05 Ответить
Тупой нарід. Не трєба нігуя змінювати, але пенсію добавь! Ска, ненавіжу
показать весь комментарий
21.07.2020 15:41 Ответить
быдло оно такое))
показать весь комментарий
21.07.2020 16:45 Ответить
Хотим обрезать крылья уголовке?
Нужно легализовать проституцию, оружие, наркотики. Ужесточить наказание за кражи, а кражей признать любое завладение не своим имуществом.
показать весь комментарий
21.07.2020 15:44 Ответить
да ты шо))) а с чего будут кормиться ребята с вр, прокуратуры, ментовки, судов? они же будут жить на одну зар.плату)))
показать весь комментарий
21.07.2020 16:45 Ответить
"Большинство всегда не право потому, что большинство людей - идиоты".

Эдгар Аллан По
показать весь комментарий
21.07.2020 16:12 Ответить
 
 