Введение рынка земли и легализация игорного бизнеса: украинцы назвали два самых непопулярных решения ВР, - опрос группы "Рейтинг"
23% украинцев поддерживают решение парламента о введении рынка земли, а 60% выступают против. Легализацию игорного бизнеса одобряют 26% респондентов, 61% - против.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Так, возвращение в Уголовный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение и введение уголовной ответственности депутатов за "кнопкодавство" - решения парламента, которые наиболее положительно оценивались опрошенными (около 90%).
Также значительную поддержку (от 60% до 80%) имеют такие воплощенные инициативы как отмена депутатской неприкосновенности, предоставление добровольцам статуса участника войны, кредитование предпринимателей по низким ставкам - 5%, 7% и 9%, возвращение в правовое поле добычи янтаря, увеличение лимитов дохода для физических лиц-предпринимателей, принятие закона об импичменте Президента, введение жестких правил перевозки детей в автомобиле только в детских креслах, ограничения на вывод денег в оффшоры, упрощение вступления в украинские ВУЗы детей с оккупированных территорий. Несмотря на это, последние три инициативы имеют и значительное количество противников (около 20%).
Важно, что большинство указанных выше решений Верховной Рады находят равномерную поддержку среди сторонников различных политических сил. Однако, есть и такие, которые вызывают сопротивление, например, решение об упрощении вступления в украинские ВУЗы детей с оккупированных территорий имеет поддержку среди большинства избирателей всех парламентских партий, кроме "Европейской солидарности", половина из которых выступает против. Аналогично, решение о предоставлении добровольцам статуса участника войны поддерживают более 80% сторонников различных политических сил, кроме "Оппозиционной платформы - За життя", где поддержка составляет 56%.
Введение денежного вознаграждения для обличителей коррупционеров, введение запрета возвращать владельцам обанкротившиеся банки, в т.ч. Приватбанк, и демонополизацию спиртовой отрасли поддерживают около 50% опрошенных. Отмену мажоритарной системы выборов поддержали 40%, не поддержали 19%, треть оценила нейтрально.
В то же время, легализация игорного бизнеса и введение рынка земли были преимущественно негативно восприняты опрошенными. Не поддерживают эти решения Верховной Рады около 60% опрошенных, поддерживают - около четверти. Относительно больше тех, кто поддерживает последние два решения парламента, среди молодежи и сторонников партий "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос".
Инфографика: сайт группы "Рейтинг"
Напомним, 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.
14 июля Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине.
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Не голосовали вместе с монами?
И спивае прямо в горизонт,
А мы пидем выпьем, погуляем -
В цьому всэ життя и весь наш резон (с)
Не будет в єтой стране нормальной жизни...
А от для зебилов рынок земли от бубочки стал сюрпризом
Особенно умиляет "импичмент полшестого", который невозможно практически осуществить, но он так понравился большинству лохов, которые его даже не читали.
переважна більшість українців виявилася проти заборони
при чому, найменьше прихильників заборони було серед людей освідченних та заможних
проти легалізаці\ї казино в основному люмпен і комуняки
Лише 17% вважають, що заборона виявилася успішною, натомість 71% говорять, що вона була неуспішною
Нужно легализовать проституцию, оружие, наркотики. Ужесточить наказание за кражи, а кражей признать любое завладение не своим имуществом.
Эдгар Аллан По