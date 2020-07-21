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Новости Нормандские переговоры
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Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в "нормандском формате", - Зеленский

Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время ожидает даты проведения встречи в "нормандском формате".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на пресс конференции по итогам встречи с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой.

"Что касается того, как наши команды работают по поводу следующей встречи в" нормандском формате "уже в Берлине, сейчас мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, с французской стороны и есть согласование, что РФ тоже не против встречаться, потому что, я думаю, все понимают, как это важно для нас всех встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем даты встречи в "нормандском формате", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников допускает возможность проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате в Берлине в августе, но при условии движения навстречу и выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20742) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+16
шобстало опять хуже чем даже сейчас есть - не хочу - куда уже хуже
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21.07.2020 14:03
+16
Дурень наш все никак не уймется. Все высматривает и высматривает у Путина в глазу.
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21.07.2020 14:05
+14
Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 888
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21.07.2020 14:04
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шобстало опять хуже чем даже сейчас есть - не хочу - куда уже хуже
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21.07.2020 14:03 Ответить
А тех перцев, что наших медиков постреляли из засады, пригласят?
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21.07.2020 14:13 Ответить
Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время ожидаетИсточник: https://censor.net/n3209303
Бубачка, при тебе Украина только и делает, что ожидает.
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21.07.2020 14:04 Ответить
О, проспался и якусь херню ляпае. Видосик с извинениями кадырову, интересно, уже записал?
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21.07.2020 14:04 Ответить
Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2564
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21.07.2020 14:04 Ответить
Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 888
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21.07.2020 14:04 Ответить
Не пускайте никуда писюаниста, это полный и безаговорочный позор нашей страны! Тупое, жадное, злобное, ссыкливое и продажное наркоманское опудало, которое не может двух слов внятно связать, не имеет НИКАКОГО зеленого представление о политике, экономике, управлении страной, и при этом безумно любящий пуйла рашку. Это только капитуляция нашей страны агрессору и превращение Украины в малоросский федеральный округ, со всеми вытекающими последствиями. А тем кто любит мордор- совет, пока вас за шкирку туда не выпихнули насильно- чемодан, вокзал, саратов! И там любите свою ********!
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21.07.2020 14:15 Ответить
Так і є.
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21.07.2020 15:35 Ответить
От Дуремар...
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21.07.2020 14:04 Ответить
Дурень наш все никак не уймется. Все высматривает и высматривает у Путина в глазу.
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21.07.2020 14:05 Ответить
а лилиПутен пришлет вместо себя Кадырку Рамзанова.. вот мы и посмотрим как Зе сдаст анализы в штаники под вспышки фотокамер в присутствии мировых лидеров..
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21.07.2020 14:05 Ответить
Нормандський квартет
Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3404
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21.07.2020 14:06 Ответить
осел - скрипач... хотя был пианистом... Хером по скрипке - больновато буде
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21.07.2020 14:11 Ответить
Ждуна ты осел себе уже купил...или еще нет???
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21.07.2020 14:07 Ответить
Каждый день гибнут военные, земразь не в состоянии назвать срашку агрессором. Все что вам нужно знать о зебилах
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21.07.2020 14:07 Ответить
Та ні, зараз гине солдат відчутно менше, ніж при сивочолому патякалі, який тільки те й робив що плескав язиком про росію.
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21.07.2020 14:12 Ответить
В Луцьку, мабуть...
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21.07.2020 14:09 Ответить
Скорее в "Волынске".
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21.07.2020 14:13 Ответить
кто єто,блд ?
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21.07.2020 14:12 Ответить
Очікуємо найближчим часом дати проведення зустрічі в "нормандському форматі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8725
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21.07.2020 14:14 Ответить
допливеш до Крима посидіти на бутлику?
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21.07.2020 14:15 Ответить
А зачем Зеле в августе встречаться с Ху*лом? Он встретится с ним уже сейчас, "на отдыхе", а заодно перед Кадыркой ещё раз извинится.
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21.07.2020 14:16 Ответить
Блин....оно бредит...
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21.07.2020 14:23 Ответить
Пока зеля у нас в президентах эти нормандские встречи и на фиг не нужны. Только страну сдаёт Путлеру, а Макрон и Меркель и Jack Robinson не успевают сказать.
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21.07.2020 14:24 Ответить
В РФ категорически не хотят "Нормандского формата" , потому , что там не получается, как в Минске , прятаться за формулировкой "РФ не сторона коніликта". Но признаться в боязни стьідно для "мачо" Путина , поєтому придется ему докладьівать Макрону , Меркель и Зеленскому о состоянии дел с вьіполнением первьіх пунктов Минска - по безопасности.
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21.07.2020 14:35 Ответить
Про Луцьк ніхрена не мявкав, нє, гімно зелене?
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21.07.2020 14:36 Ответить
Формат Будапешта Крысы кремля использовали уже.Отобрав у внеблокой Украины Крым и кусок Дамбасса.Отобрав третий в Мире ядерный потенциал.Отобрав у 14 бывших республик советов все что можно и нельзя...
Вопрос просто 1.Когда нажретесь,быдло мавзолейное?
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21.07.2020 14:47 Ответить
73 % баранов,вам недолго осталось,Витька Данецкий больше просидел Смотрящим...
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21.07.2020 14:49 Ответить
Хабаровская Народная республика разбудит рюсскае БЫДЛО....
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21.07.2020 14:51 Ответить
Що воно,недолуге, меле?
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21.07.2020 15:39 Ответить
 
 