Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в "нормандском формате", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время ожидает даты проведения встречи в "нормандском формате".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на пресс конференции по итогам встречи с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой.

"Что касается того, как наши команды работают по поводу следующей встречи в" нормандском формате "уже в Берлине, сейчас мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, с французской стороны и есть согласование, что РФ тоже не против встречаться, потому что, я думаю, все понимают, как это важно для нас всех встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем даты встречи в "нормандском формате", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников допускает возможность проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате в Берлине в августе, но при условии движения навстречу и выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова Резникова о пересмотре минских соглашений возмутили Кремль