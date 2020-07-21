Подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., всего отбыл около 10 лет заключения, - Геращенко
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, подозреваемого в захвате заложников в Луцке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"Подозреваемым в захвате заложников является Кривош Максим Степанович 06.11. 1975. Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
Также Геращенко рассказал, где отбывал наказания Кривош.
"17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области - ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).
07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - отметил замглавы МВД.
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".
Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.
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чого він вирішує свої питання за рахунок таких саме людей ?
слабак він...
Чому кордони з фашистською росією досі не закриті???!!!
Я ЗА!!!
шизурка-мегазірка
рассея!!!
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу!
Юрий Нестеренко
07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - отметил замглавы МВД. ------------------------------------------------------Именно такие люди нужны воюющей с рашызмом Украине! Давайте пока повременим с визами для рашынгов...
а теперь представим, что геращ соврал! нет у чела судимостей! Геращ вор, еще будучи главой харьковской РГА воровал там и не стеснялся! местные о нем много чего расскажут....
Название из русского гай "лиственных лес, дубрава, роща"; связывают с реальной берёзовой рощей, существовавшей во время основания посёлка.
І там українці проживають.