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Новости Захват заложников в Луцке
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Подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., всего отбыл около 10 лет заключения, - Геращенко

Подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., всего отбыл около 10 лет заключения, - Геращенко

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, подозреваемого в захвате заложников в Луцке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Подозреваемым в захвате заложников является Кривош Максим Степанович 06.11. 1975. Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Также Геращенко рассказал, где отбывал наказания Кривош.

"17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области - ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).

07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - отметил замглавы МВД.

Также читайте: С места захвата заложников в Луцке доносятся выстрелы, - СМИ

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

Читайте: Шмыгаль о захвате автобуса в Луцке: Главное - сохранить жизни людей

Подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., всего отбыл около 10 лет заключения, - Геращенко 01

Автор: 

захват (787) Луцк (587) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+58
Подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., всего отбыл около 10 лет заключения, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9292
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21.07.2020 14:16
+24
Подякуй, ти ж також вже на волі.
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21.07.2020 14:18
+23
А де взялися прихильника шарія, опо блока? Нарід деградує.
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21.07.2020 14:21
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Напевно бізнес за фахом не склався - шахрайство та вимагання. Тож вирішив до рідного дому повернутися у інший спосіб та назавжди.
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21.07.2020 15:07 Ответить
так нехай нападає на владу.
чого він вирішує свої питання за рахунок таких саме людей ?
слабак він...
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21.07.2020 15:29 Ответить
А ты его группа поддержки в сети? Забирай назад своего земляка и свергайте своего фюрера, а в Украину нехер лезть.
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21.07.2020 16:25 Ответить
Написали б просто, одним словом, кацап. Далі розповідати немає сенсу...
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21.07.2020 15:09 Ответить
Зе- електорат, 100%. Он, як за нього Зеленський турбується
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21.07.2020 15:12 Ответить
"Подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ"


Чому кордони з фашистською росією досі не закриті???!!!
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21.07.2020 15:15 Ответить
судячи з його біографії, то він вже в Україні дуже давно, тому питання ще до Макарича і Леонідича.
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21.07.2020 15:59 Ответить
Он то в Украине может быть и давно, но ордынские гены ничем не выведешь. Тут даже Швйцария не поможет. Кацап - он и в Африке кацап. Надо закрывать в принципе возможность оркам на законное проживание в Украине. Потому что в принципе почти всякий русский - это Брат-2
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21.07.2020 18:36 Ответить
"Спящий" агент Раши, да еще со справкой. Ценный кадр.
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21.07.2020 15:16 Ответить
я зрозумів. все йде до того, що кордони з рашкою, даунбацам, кримАм - закриють.
Я ЗА!!!
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21.07.2020 15:18 Ответить
нове амплуа:
шизурка-мегазірка
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21.07.2020 15:35 Ответить
І як такий бандюга не був у полі зору поліції? "Вийди розбійник" цитата одного найсвітлішого політика всесвіту. А тут ще і бандюга. Щось недопрацьовують незамінні міністри.
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21.07.2020 15:39 Ответить
За усіма 73-ма відсотками не вгледиш
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21.07.2020 15:52 Ответить
Кацапы исполняют в Украине.А почему бы и нет,ведь власть в Украине,по факту всегда была подкацапской.
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21.07.2020 15:41 Ответить
Народжений в рф,злочинець який теж судимий нещодавно на автомобілі вбив сім'ю він теж звідти родом,в травні їхній земляк на риболовлі розстріляв сімох хлопців ,це збіг як це розуміти?
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21.07.2020 16:33 Ответить
Надо проверить всех завезенных хотя бы до второго колена. И всех с неукраинской фамилией. Это вопрос жизни и смерти государства Украина.
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21.07.2020 20:39 Ответить
и в США тоже. Особенно темнокожих.
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22.07.2020 11:00 Ответить
все лайно з рашi-паРашi


рассея!!!
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу!

Юрий Нестеренко﻿
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21.07.2020 20:42 Ответить
"17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области - ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).

07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - отметил замглавы МВД. ------------------------------------------------------Именно такие люди нужны воюющей с рашызмом Украине! Давайте пока повременим с визами для рашынгов...
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21.07.2020 21:52 Ответить
понятно, как сейчас все воспринимают этого террориста после слов Геращенко...

а теперь представим, что геращ соврал! нет у чела судимостей! Геращ вор, еще будучи главой харьковской РГА воровал там и не стеснялся! местные о нем много чего расскажут....
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21.07.2020 23:01 Ответить
І Шкіряк зі Зоряном - збрехали ?

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21.07.2020 23:35 Ответить
а они что, святые? никогда не врали и не воровали???
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22.07.2020 10:18 Ответить
Поселок Гай, Оренбургской области.
Название из русского гай "лиственных лес, дубрава, роща"; связывают с реальной берёзовой рощей, существовавшей во время основания посёлка.

І там українці проживають.
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22.07.2020 10:52 Ответить
Два вонючих рта Министра-вице-президента открылись - Шкиряк и Геращенко. А Сам объявит об успешном завершении операции.
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22.07.2020 15:09 Ответить
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